Hochzeitsreisen Tonga
Romantisch und einmalig - Flitterwochen auf Tonga
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Klein und fein - die perfekten Honeymoon Unterkünfte
Flitterwochen auf Tonga – so muss es sein
Hotels & Resorts für Honeymoon auf Tonga gibt es sehr viele. Wir können allerdings das Feriendomizil Mounu Island empfehlen. Wenige Zimmer und jede Menge Glamour können Sie hier erwarten. Zwischen Juli und Oktober können Sie von hier aus die Buckelwale beobachten. Dieses einzigartige Naturschauspiel sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Wie wäre es mit einem frischen fruchtigen Cocktail, welchen Sie in der gemütlichen Hängematte geniessen können? Mit einem guten Buch in der Hand werden die Stunden am weissen Sandstrand wie im Flug vergehen.
Fern ab vom Massentourismus können Sie auf Tonga die erhofften Flitterwochen geniessen. Luxus und Exotik, mit dieser Kombination haben Sie auf jeden Fall den Jackpot geknackt. Ein Aufenthalt auf Tonga wird mit Sicherheit zu einem einzigartigen Erlebnis.
Kerzenschein und Zweisamkeit
Ein Candlelight Dinner am einsamen Strand ist ein einmaliges Erlebnis. Der Wind rauscht durch die Palmen und die brechenden Wellen sorgen für Ruhe und Entspannung. Stossen Sie gemeinsam mit einem Glas Sekt auf eine glückliche Zukunft an. Das Nationalgericht Ota'Ika sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Es handelt sich um einen rohen Fisch, welcher allerdings frisch gefangen wurde.
Eingelegt mit einer Zitrone und Kokosnuss ist er ein Leckerbissen. Ein Gericht vom Umu-Ofen ist ebenfalls ein absolutes Muss. Unter dem Sternenhimmel von Tonga lässt es sich mit Sicherheit viele Tage aushalten. Diese Hochzeitsreise hat alles, was Sie sich wünschen und vorstellen.
Gastfreundschaft und Herzlichkeit auf Tonga
Ein ganz besonderer und spezieller Ort ist Fafa. Es handelt sich um eine Insel, welche lediglich vier Hektar gross ist. Die Strände sind wie aus Puderzucker und laden zum Entspannen ein. Auf dieser kleinen, aber feinen Insel gibt es lediglich 13 Zimmer. Unsere Reiseexperten können Ihnen diesbezüglich sicherlich noch viele weitere interessante Tipps und Ratschlage geben. Es gibt viele Orte für frisch verliebte Paare und hier lassen sich unvergessliche und unbeschwerte Honeymoon Wochen verbringen.
Diese Flitterwochen werden Sie so schnell nicht vergessen. Überzeugen Sie sich von der Schönheit auf Tonga einfach selbst. Worauf warten Sie also noch? Die Inseln warten auf Sie.
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