Für Entdecker und Abenteurer sind Ferien in Fiji genau das Richtige. Aktivreisen stehen hoch im Kurs und auf den Fijis gibt es weitaus mehr als nur unbewohnte Inseln zu entdecken. Strände wie im Bilderbuch, aufregende und spannende Wanderungen wie etwa beim Koroyanitu-Nationalpark oder dem nahe gelegenen Wasserfall sind nur einige Highlights. Die gewaltigen Wassermassen im Nausori Hochland werden Sie begeistern. Noch ein Stück höher hinaus geht es auf der Insel Nacula.

Hier können Sie Vulkane, Berge und einzigartige Landschaften bewundern. Der Navua-Fluss bietet sich für diverse Wassersportaktivitäten hervorragend an. Sollten Sie weitere Fragen zu Fiji Ferien für Aktivreisende haben, stehen Ihnen unsere erfahrenen, kompetenten und hilfsbereiten Spezialisten sehr gerne zur Verfügung.