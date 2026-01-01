Aktivferien Fiji Inseln
Exotische Ferien in der Südsee
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Zu Fuss oder mit dem Kajak auf Entdeckungstour
Einzigartige Höhlen bei Ihren Fiji Reisen
Sie werden sich sicherlich denken, dass Sie bei einem Aufenthalt auf Fiji die Sonne geniessen und eventuell mit einem kühlen, leckeren Cocktail den Sonnenuntergang bestaunen werden. Das gehört bei solchen Ferien natürlich dazu und ist auch ein wundervolles Erlebnis, jedoch sollten Sie sich die Sawailau Höhlen in der Blue Lagoon keinesfalls entgehen lassen. Ein solcher Ausflug gehört auf alle Fälle noch immer zu den Geheimtipps. Ob einige entspannte und erholsame Stunden am Strand oder ein interessanter und lohnenswerter Ausflug, Fiji bietet Ihnen zahlreiche Facetten.
Wussten Sie übrigens, dass Talanoa von den Fidjis stammt und eine bestimmte Form des Dialogs darstellt, die mittlerweile sogar in der europäischen Politik angewandt wird?
Wenn die Südsee Ihnen zu Füssen liegt
Wenn die Steine unter Ihren Sohlen knirschen und Sie die einzigartige Naturlandschaft erkunden, werden Ihnen sicherlich rasch die beeindruckenden Bergzüge ins Auge springen. Auf den Gipfeln angekommen, werden Sie mit einem wunderschönen Blick auf den Regenwald und die Riffe belohnt. Auf Fiji können Sie eine Menge Abenteuer erleben – überzeugen Sie sich von den vielen Ausflugsmöglichkeiten auf den Inseln einfach selbst! Wer auf der Suche nach Abenteuerferien ist, der ist auf Fiji in sehr guten Händen. Sie werden mit einer Vielzahl an positiven Eindrücken die Heimreise antreten.
Fiji lädt zum Verweilen und Entdecken ein
Die Inseln bieten wie erwähnt eine breite Palette an Highlights und Ausflugsmöglichkeiten. Sie können sich nahezu überall am Strand Kajaks ausleihen und inmitten der glitzernden Wellen des Südpazifiks paddeln. Wenn Sie es lieber ein wenig entspannter und gemütlicher angehen möchten, melden Sie sich doch für einen Kochkurs an. Von klassischen bis hin zu traditionellen Gerichten werden hier sämtliche Speisen frisch zubereitet. Auch das ist eine Art von Action und Abenteuer. Auf Fiji finden Sie zudem eine Vielzahl an Projekten, die für die Erhaltung der Meereswelt stehen.
Auch hieran können Sie sich in Ihren Ferien beteiligen. Sie werden sehr rasch erkennen, dass es für jeden Reisenden ein passendes Angebot auf Fiji gibt. Worauf warten Sie also noch? Informationen über die Yasawa-Inseln oder zu den Wandergebieten erhalten Sie von unseren Spezialisten.
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