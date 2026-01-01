Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri eingebettet in einer tropischen Gartenanlage und direkt am Strand. In Fuss nähe liegen Cafés, Restaurants, Souvenirladen und Apotheke. Zum Flughafen sind es rund 20 Fahrminuten.

Die 24 stilvollen und gut ausgestatteten Zimmer befinden sich alle in einem zweistöckigen Gebäude. Die Deluxe Lagoon Studios sind geräumig und verfügen über einen modernen polynesischen Stil. Alle Zimmer verfügen auch über eine private Terrasse oder Balkon mit Blick auf die Lagune. Weitere Annehmlichkeiten sind ein Fernseher und eine kleine Küchenzeile.