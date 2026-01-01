Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Mietwagenrundreisen, Neukaledonien

Neukaledonien Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Die Inseln frei und unabhängig entdecken

Verbringen Sie Ihre Ferien auf der traumhaft schönen Inselkette von Neukaledonien in der Südsee. Das gut ausgebaute Strassennetz von Nouméa ermöglicht eine individuelle Rundreise mit dem Mietwagen. Eine denkbare Route führt Sie nach Sarraméa, wo Sie unterwegs die Ruinen des ehemaligen Gefängnisses von Fort Teremba besichtigen können. Auf dem Weg nach Poindimié haben Sie freie Sicht auf die Berglandschaft um den Mont Dogny.

Sehenswert sind ausserdem die Wasserfälle von Bwa und der Aussichtspunkt Belvedere, von wo aus Sie eine faszinierende, wie ein Huhn aussehende Felsformation erspähen können. Unsere Südsee Spezialisten finden für Sie die passenden Hotels auf Neukaledonien.

Icon map10 Tage
Beauty of New Caledonia
Preis auf Anfrage
ab/bis Nouméa
Highlights: Amedee Island, Roche Percée, Hienghène, Great Fern Park
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte

Inselhopping auf Neukaledonien

Die Vielfalt der Inseln Neukaledoniens erschliessen sich dem Besucher beim Inselhüpfen. Lassen Sie sich verzaubern von mystischen Bergketten, sattgrünen Wäldern und weissen Sandstränden vor dem türkisblauen Meer. Sie möchten die Hauptinsel Grande Terre mit dem Mietwagen erkunden und weitere Inseln mit dem Schiff entdecken? Sprechen Sie unsere Südsee Spezialisten gerne an!

Flitterwochen

Geniessen Sie einen romantischen Honeymoon

Kultur und Natur

Landschaftliche und kulturelle Highlights Neukaledoniens

Tauchen

Die bunte und aufregende Unterwasserwelt entdecken

Reiseinformationen

Informationen und Tipps für eine gelungene Reise

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren