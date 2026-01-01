Verbringen Sie Ihre Ferien auf der traumhaft schönen Inselkette von Neukaledonien in der Südsee. Das gut ausgebaute Strassennetz von Nouméa ermöglicht eine individuelle Rundreise mit dem Mietwagen. Eine denkbare Route führt Sie nach Sarraméa, wo Sie unterwegs die Ruinen des ehemaligen Gefängnisses von Fort Teremba besichtigen können. Auf dem Weg nach Poindimié haben Sie freie Sicht auf die Berglandschaft um den Mont Dogny.

Sehenswert sind ausserdem die Wasserfälle von Bwa und der Aussichtspunkt Belvedere, von wo aus Sie eine faszinierende, wie ein Huhn aussehende Felsformation erspähen können. Unsere Südsee Spezialisten finden für Sie die passenden Hotels auf Neukaledonien.