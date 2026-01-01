Neukaledonien Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Die Inseln frei und unabhängig entdecken
Beauty of New Caledonia
Preis auf Anfrage
ab/bis Nouméa
Highlights: Amedee Island, Roche Percée, Hienghène, Great Fern Park
10 Tage / 9 Nächte
Inselhopping auf Neukaledonien
Die Vielfalt der Inseln Neukaledoniens erschliessen sich dem Besucher beim Inselhüpfen. Lassen Sie sich verzaubern von mystischen Bergketten, sattgrünen Wäldern und weissen Sandstränden vor dem türkisblauen Meer. Sie möchten die Hauptinsel Grande Terre mit dem Mietwagen erkunden und weitere Inseln mit dem Schiff entdecken? Sprechen Sie unsere Südsee Spezialisten gerne an!
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