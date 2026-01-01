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Flitterwochen, Vanuatu

Romantische Vanuatu Hochzeitsreisen

Abwechslungsreiche Flitterwochen auf Vanuatu

Sie möchten Ihre Hochzeitsreise unter Palmen in der Südsee verbringen? Spazieren Sie Hand in Hand entlang der palmengesäumten Strände und erleben Sie atemberaubende Sonnenuntergänge. Wenn das Ihren Wünschen und Vorstellungen von Vanuatu Honeymoon entspricht, sind Sie bei uns in guten und erfahrenen Händen. Entfliehen Sie dem stressigen und hektischen Alltag und gönnen Sie sich eine kleine sowie romantische Auszeit. Bei solchen Ferien liegen die Konzentration und der Fokus ganz eindeutig bei der Liebe.

Massentourismus werden Sie bei diesem Aufenthalt keinesfalls vorfinden. Auf Sie warten das kristallklare Wasser und viele verschiedene Ausflugsmöglichkeiten. Aktive Vulkankrater garantieren die gewünschte Abwechslung und zugleich kommt die Romantik keinesfalls zu kurz. Unsere Ferienspezialisten stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Naturparadies an Land und unter Wasser

Welche Insel entspricht Ihren Traumvorstellungen?

Bei Vanuatu Flitterwochen haben Sie viele Auswahlmöglichkeiten. Besonders die Inseln Espiritu Santo und Efate eignen sich für Hochzeitsreisen hervorragend. Einzigartige Naturerlebnisse und luxuriöse Resorts werden Sie von der ersten Minute an begeistern. Auf diesen beiden Inseln erleben Sie die Südsee, wie Sie sich diese auch vorstellen. Strand, Meer und selbstverständlich jede Menge Palmen. Vergessen Sie allerdings nicht, sich mit der Kultur der Inseln zu beschäftigen. Bei einem Besuch in einem Museum können Sie jede Menge über Land und Leute erfahren.

Aufregend ist auch die Unterwasserwelt, welche Sie beim Schnorcheln oder Tauchen kennenlernen können. Unsere Ferienexperten stehen Ihnen auch für die Ausflugsplanung und die Aktivitäten sehr gerne helfend und beratend zur Seite.

Keine gespielte Gastfreundschaft bei Vanuatu Hochzeitsreisen

Während der Vanuatu Honeymoon Ferien möchten es sich die Paare so richtig gutgehen lassen. In diesem Südseeparadies suchen Sie super luxuriöse Unterkünfte vergeblich. Hier stossen Sie allerdings auf komfortable Resorts und eine unfassbare warme Herzlichkeit. Unterkünfte direkt am Strand bietet das The Havannah. Zudem überzeugt nicht nur die Lage, denn auch die Atmosphäre ist einzigartig. Beachten Sie allerdings, dass hier keine Kinder gestattet sind. Wer es ganz besonders ruhig und abgeschieden haben möchte, sollte sich für das Ratua Private Island Resort entscheiden.

Fragen Sie ganz einfach bei unseren Ferienspezialisten nach den verfügbaren Hotels und Resorts. Sie werden mit Sicherheit nicht sehr lange nach einer passenden Unterkunft suchen müssen. Entfliehen Sie dem Stress von zu Hause und lassen Sie es sich in Ihren Badeferien so richtig gutgehen. Diesen Aufenthalt auf den einzigartigen und wunderschönen Inseln werden Sie garantiert nicht so schnell vergessen.

Garantiert keine Langeweile bei den Flitterwochen

Viele Reisende haben Angst, dass ihnen am Strand unter Palmen schon bald langweilig werden können. Das wird Ihnen bei Ferien auf den Inseln wie im Bilderbuch garantiert nicht passieren. Es gibt sehr viele Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten, die Sie in Anspruch nehmen können. Ein besonderes Highlight wird sicherlich der Besuch auf einem typischen Markt. Die farbenfrohe Pflanzenwelt sorgt ebenfalls immer wieder für Begeisterung. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, einen romantischen Ausflug mit einem Boot zu unternehmen. Flitterwochen und Honeymoon in diesem paradiesischen Ambiente werden Sie so schnell nicht vergessen.

Flitterwochen Vanuatu

Verbringen Sie Ihren Honeymoon in romantischen Hotels und Resorts

Schnorcheln und Tauchen

Wunderschöne Spots wie den „Million Dollar Point“ entdecken

Vanuatu Vulkane

Bei Ferien auf Vanuatu erleben Sie die eindrucksvollen Vulkane des Inselstaates

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