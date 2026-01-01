Sie möchten Ihre Hochzeitsreise unter Palmen in der Südsee verbringen? Spazieren Sie Hand in Hand entlang der palmengesäumten Strände und erleben Sie atemberaubende Sonnenuntergänge. Wenn das Ihren Wünschen und Vorstellungen von Vanuatu Honeymoon entspricht, sind Sie bei uns in guten und erfahrenen Händen. Entfliehen Sie dem stressigen und hektischen Alltag und gönnen Sie sich eine kleine sowie romantische Auszeit. Bei solchen Ferien liegen die Konzentration und der Fokus ganz eindeutig bei der Liebe.

Massentourismus werden Sie bei diesem Aufenthalt keinesfalls vorfinden. Auf Sie warten das kristallklare Wasser und viele verschiedene Ausflugsmöglichkeiten. Aktive Vulkankrater garantieren die gewünschte Abwechslung und zugleich kommt die Romantik keinesfalls zu kurz. Unsere Ferienspezialisten stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.