Fiji Honeymoon ist mit Gewissheit ein Erlebnis, welches Sie so rasch nicht vergessen werden. In der Südsee finden Sie dieses einzigartige Paradies vor, welches bei Hochzeitsreisenden hoch im Kurs steht. Besonders beliebt sind die luxuriösen Bungalows, welche direkt über dem Wasser gebaut wurden. Für die gewünschte Zweisamkeit und Romantik sicherlich ein passender Ort. Schiffsfahrten bei Sonnenuntergang sorgen ebenfalls für ein einzigartiges Erlebnis. Wenn die Sonne im wunderschönen Orange im Pazifik flimmert, steht einem Kuss im Paradies wohl nichts mehr im Wege.

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