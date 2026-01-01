Romantische Fiji Hochzeitsreisen
Unvergessliche Flitterwochen auf Fiji
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Inselparadies in der Südsee
Zweisamkeit in vollen Zügen geniessen
Neben den vielen Bootstouren, die angeboten werden, werden Sie in erster Linie auf der Suche nach einer traumhaften Kulisse sein. Auf den vielen Inseln sind Sie bestens aufgehoben. Hier können Sie ganz exklusiv ihre Fiji Flitterwochen verbringen und werden die vollkommene Ruhe und Entspannung vorfinden. Ein einziges Resort steht hier zur Auswahl und somit steht fest, dass Sie sich bei dieser Hochzeitsreise ganz nah sein werden. Überzeugen Sie sich einfach selbst und fragen Sie nach Angeboten für das Island Resort.
Honeymoon hat auf Fidschi einen ganz eigenen und sehr hohen Stellenwert. Sie werden nicht nur von den luxuriösen Unterkünften begeistert sein, denn auch das Angebot für Hochzeitspaare kann sich durchaus sehen lassen. Die Heimreise werden Sie garantiert mit einem weinenden Auge antreten.
Die unendlichen Weiten des Ozeans
Bei einem Abendessen am Strand werden Sie so richtig in der Südsee ankommen. Hand in Hand können Sie den palmengesäumten Strand entlangspazieren und den wunderschönen Sonnuntergang geniessen. Frische Früchte und ein leckerer Fisch werden Ihnen bei einem Dinner bei Sonnenuntergang direkt am Strand serviert. Viele Hotels bieten den Hochzeitsreisenden einen ganz speziellen Service an. Bei einer romantischen Atmosphäre vergessen Sie alles rund um sich und können sich ganz einfach aufeinander konzentrieren. So sollten Flitterwochen schlicht und weg sein. Fragen Sie unsere Experten nach geeigneten Resorts oder nach romantischen Honeymoon Wochen auf Fidschi.
Honeymoon Wochen
Eine Hängematte, ein weisser Sandstrand und viele Palmen, so werden Ihre Wünsche mit Sicherheit erfüllt. Mit dem Tokoriki Island Resort treffen Sie eine vorzügliche Wahl. Die Unterkunft befindet sich in der Nähe der nördlichen Mamanuca Inseln, welche eine atemberaubende Inselgruppe bilden. Hellblaues Wasser, wohin das Auge reicht. Bunte Fische können Sie direkt vor dem Riff beobachten und bestaunen. Sehr beliebt ist auch das Jean-Michel Cousteau Fiji Island Resort. Diese Unterkunft bietet wohltuende Massagen und auch ein romantisches Abendessen vor einer perfekten Kulisse.
Ob eine Villa mit einem eigenen Pool oder Helikopter Honeymoon Angebote, auf Fidschi sind Sie an der richtigen Adresse gelandet.
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