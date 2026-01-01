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Fiji

Wichtige Fiji Reiseinformationen

Fiji Ferien vom Spezialisten

Nach Fidschi fliegen von Zürich aus mehrere Airlines. Jedoch müssen Sie auch immer den einen oder anderen Zwischenstopp mit einberechnen. Von Zürich fliegt Korean Air mit einem kurzen Aufenthalt über Seoul nach Fidschi. Um die Inseln erkunden zu können, bietet sie dich Anmietung eines Autos an. Zu den kleineren Inseln gelangen Reisende ganz einfach mit dem Flugzeug. Beachten Sie jedoch, dass bei diesen Flügen keine zu grossen Gepäckstücke dabei sind. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Die wichtigsten Informationen im Überblick

Die beste Reisezeit für Fiji ist von Mai bis Oktober. Zwischen den Monaten November und April kann es auf Fidschi schwül und regnerisch werden. Die Temperaturen sind dann angenehm und die Wassertemperaturen betragen rund 25 bis 27 Grad.

Auf Fidschi werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. Das liegt in erster Linie daran, dass die Einwohner aus vielen verschiedenen Kulturen stammen. Vorrangig wird auf Fidschi jedoch Englisch gesprochen. Sie sollten deshalb keine Verständigungsschwierigkeiten haben. Spannend wird es, wenn die Einwohner einige andere Sprachen sprechen. Das Fiji-Hindi oder auch das Fidschianische klingt sehr interessant. Einige Wörter können Sie sich jedoch garantiert gut und einfach merken: Hallo heisst „Ni Sa Bula“ oder Bitte heisst „kerekere“

Auf der Insel wird mit dem Fiji-Dollar bezahlt. Als einfache und grobe Umrechnungsregelung kann angenommen werden, dass Sie für 0,5 CHF rund 1 Fiji-Dollar bekommen. Wenn Sie Ferien auf Fidschi machen, können Sie auch den US-Dollar mitbringen. Auf der Insel gibt es nur sehr wenige Geldautomaten.

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