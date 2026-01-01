Nach Fidschi fliegen von Zürich aus mehrere Airlines. Jedoch müssen Sie auch immer den einen oder anderen Zwischenstopp mit einberechnen. Von Zürich fliegt Korean Air mit einem kurzen Aufenthalt über Seoul nach Fidschi. Um die Inseln erkunden zu können, bietet sie dich Anmietung eines Autos an. Zu den kleineren Inseln gelangen Reisende ganz einfach mit dem Flugzeug. Beachten Sie jedoch, dass bei diesen Flügen keine zu grossen Gepäckstücke dabei sind. Unsere Experten beraten Sie gerne.