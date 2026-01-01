Wichtige Fiji Reiseinformationen
Fiji Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die beste Reisezeit für Fiji ist von Mai bis Oktober. Zwischen den Monaten November und April kann es auf Fidschi schwül und regnerisch werden. Die Temperaturen sind dann angenehm und die Wassertemperaturen betragen rund 25 bis 27 Grad.
Auf Fidschi werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. Das liegt in erster Linie daran, dass die Einwohner aus vielen verschiedenen Kulturen stammen. Vorrangig wird auf Fidschi jedoch Englisch gesprochen. Sie sollten deshalb keine Verständigungsschwierigkeiten haben. Spannend wird es, wenn die Einwohner einige andere Sprachen sprechen. Das Fiji-Hindi oder auch das Fidschianische klingt sehr interessant. Einige Wörter können Sie sich jedoch garantiert gut und einfach merken: Hallo heisst „Ni Sa Bula“ oder Bitte heisst „kerekere“
Auf der Insel wird mit dem Fiji-Dollar bezahlt. Als einfache und grobe Umrechnungsregelung kann angenommen werden, dass Sie für 0,5 CHF rund 1 Fiji-Dollar bekommen. Wenn Sie Ferien auf Fidschi machen, können Sie auch den US-Dollar mitbringen. Auf der Insel gibt es nur sehr wenige Geldautomaten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen