Tauchen in Französisch-Polynesien
Beeindruckende Unterwasserwelt
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Einzigartige Riffe und aufregende Fischvielfalt
Tauchen auch für Anfänger
Sie träumen davon, einmal einzigartige Riffe und Korallen und natürlich eine bunte und aufregende Fischvielfalt mit eigenen Augen zu sehen? Dann sind Französisch-Polynesien Reisen wie für Sie geschaffen. In erster Linie sind es die Lagunen und die flachen Gewässer, welche Reisen in den Südpazifik so interessant und einzigartig gestalten. Diese Tauchspots sind einmalig auf der ganzen Welt und auch Sie werden schon bald die Faszination mit eigenen Augen erleben.
Vor Ort finden Sie natürlich viele Tauchschulen und mit den erfahrenen Guides an Ihrer Seite werden diese Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die atemberaubende Unterwasserwelt von Moorea und Rangiroa gehört dabei zu den beliebtesten Zielen.
Wrack the Nordby und noch vieles mehr
Für Tauchreisen eignet sich diese Region wie bereits angesprochen hervorragend. Sie können alte Wracks bestaunen und natürlich erzählt der Meeresboden hier eine schier unendliche Geschichte. Lassen Sie sich einfach verzaubern und überraschen! Diese Ferien werden Sie mit Sicherheit so schnell nicht vergessen. Von Mantarochen bis hin zu Delfinen, die Tauchgebiete werden Sie sehr rasch in ihren Bann ziehen. Grauhaie können Sie am Garuae oder Avatoru Pass bei Fakarava aus nächster Nähe bewundern.
Kunterbunt und farbenfroh – Französisch-Polynesien
Es sind nicht nur die bunten Fische oder die Tigerhaie, welche Sie begeistern werden. Das Land hat natürlich noch weitaus mehr zu bieten, Langeweile wird mit absoluter Sicherheit nicht aufkommen. Beim Tiputa Pass werden Sie auf viele neugierige Tümmler stossen, sobald Sie das kühle Nass betreten. Worauf warten Sie also noch? Sie müssen nur noch die Tauchmaske aufsetzen und können die Unterwasserwelt in all ihren wundervollen Details erforschen. Solche Taucherlebnisse werden Sie sonst nirgends vorfinden und natürlich erhalten Sie alle weiteren Informationen bezüglich eines Aufenthalts auf den verschiedenen Inseln direkt von unseren Spezialisten.
Angebote haben wir sehr viele und mit Sicherheit ist auch ein passendes für Sie dabei! Gönnen auch Sie sich eine kleine Auszeit und erleben Sie unbeschwerte Tage in dieser wunderschönen Region.
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