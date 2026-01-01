Beschreibung

Lage Das Resort kann per Helikopter in 35 Minuten vom Nadi Flughafen oder nach einem Inlandsflug oder Strassentransfer nach Pacific Harbour mit dem Speedboot in 35 Minuten erreicht werden. Die 3.3 Hektar grosse Insel ist bekannt für weisse Sandstrände und die Feuerläufer.

Angebot Lassen Sie sich im Hotelrestaurant «Banyan», dessen Herzstück der gigantische Banyan Tree ist, kulinarisch verwöhnen. Auf Wunsch können Mahlzeiten am Strand organisiert werden. Zudem verfügt das Resort über eine Bar, einen 18 m Swimmingpool, eine Boutique, ein Fitnesscenter und ein Tauchcenter. Für Sportbegeisterte stehen Kajaks, kleine Katamarane, Stand Up Paddle Boards und Schnorchel Ausrüstungen zur Verfügung. Das Resort ist zudem für die Spa-Behandlungen bekannt. Nebst Touren und Aktivitäten, die auf der Insel angeboten werden, können auch einige kulturelle Ausflüge unternommen werden. Lernen Sie beispielsweise, fijianisch zu kochen oder Körbe auf traditionelle Art zu flechten.