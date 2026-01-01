Royal Davui Island Resort
Beqa
Beschreibung
Lage
Das Resort kann per Helikopter in 35 Minuten vom Nadi Flughafen oder nach einem Inlandsflug oder Strassentransfer nach Pacific Harbour mit dem Speedboot in 35 Minuten erreicht werden. Die 3.3 Hektar grosse Insel ist bekannt für weisse Sandstrände und die Feuerläufer.
Angebot
Lassen Sie sich im Hotelrestaurant «Banyan», dessen Herzstück der gigantische Banyan Tree ist, kulinarisch verwöhnen. Auf Wunsch können Mahlzeiten am Strand organisiert werden. Zudem verfügt das Resort über eine Bar, einen 18 m Swimmingpool, eine Boutique, ein Fitnesscenter und ein Tauchcenter. Für Sportbegeisterte stehen Kajaks, kleine Katamarane, Stand Up Paddle Boards und Schnorchel Ausrüstungen zur Verfügung. Das Resort ist zudem für die Spa-Behandlungen bekannt. Nebst Touren und Aktivitäten, die auf der Insel angeboten werden, können auch einige kulturelle Ausflüge unternommen werden. Lernen Sie beispielsweise, fijianisch zu kochen oder Körbe auf traditionelle Art zu flechten.
Zimmer
Die 16 Bungalow und Villen sind im tropischen Garten rund um die Insel gelegen und mit einem separaten Wohnbereich, einem Badezimmer mit Spa Badewanne und separater Dusche und einem kleinen beheizten Pool ausgestattet. Alle verfügen über eine Terrasse mit Sonnenliegen, eine Klimaanlage, ein Deckenventilator, eine Minibar, eine Tee-/Kaffeestation und einen Safe. Die Premium Bungalows verfügen über 2 Terrassen, während die Sunset Villen zum perfekten Sonnenuntergang stehen. Die Villa East verfügt über einen eigenen Garten während von der Villa West der Sonnenuntergang sowie der Sonnenaufgang zu sehen ist.
Preis auf Anfrage
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