Neukaledonien Hochzeitsreisen
Romantik an einsamen Palmenstränden
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Zweisamkeit im Naturparadies geniessen
Honeymoon Neukaledonien für unvergessliche Momente
Kristallklares Wasser und die einzigartige Naturlandschaft – romantischer und idyllischer können Flitterwochen eigentlich gar nicht sein. Geniessen Sie ein wenig Privatsphäre im Coral Palms Island Resort. Hier erwartet sie eine der wohl schönsten Buchten, die es auf Neukaledonien zu finden gibt. Diese kleinen Privatinseln, wie etwa Noumea, sind ein Paradies für Frischvermählte und hier können Sie weitaus mehr als nur ein gutes Glas Sekt gemeinsam geniessen. Sie werden den Aufenthalt in diesem Resort mit Sicherheit nicht bereuen.
Spaziergänge am Strand
Die Neukaledonien Ferien sind alles andere als ein Aufenthalt direkt im Massentourismus. Traumstrände wie aus dem Bilderbuch sorgen für jede Menge Zweisamkeit und zudem kümmern sich die Hotel- und Resortmitarbeiter um das Wohl der Gäste. Wie wäre etwa mit einem Aufenthalt im Le Meridien? Hier kann nicht nur der traumhaft schöne Pool überzeugen. Wer auf eine kleine und abenteuerliche Entdeckungstour gehen möchte, kann den Fahrradverleih im Hotel in Anspruch nehmen. Das tropische Land kann somit einfach und bequem auf eigene Faust erkundet werden.
Romantik pur beim Neukaledonien Honeymoon
Sie möchten das neue Leben mit Ihrem Ehepartner ordentlich und gebürtig feiern? Ein Aufenthalt auf Neukaledonien ist in solchen Fällen absolut empfehlenswert. Hotelanlagen stehen sehr viele zur Auswahl und unsere Ferienspezialisten für Honeymoon stehen Ihnen diesbezüglich sehr gerne und auch jederzeit beratend zur Verfügung. Ein Abendessen bei Kerzenschein direkt am wunderschönen Strand und viele Wellnessanwendungen warten auf Sie. Mit unseren tollen Angeboten werden Sie die Flitterwochen auf Neukaledonien mit Sicherheit nicht vergessen.
Für Feriengäste, die sich gerne etwas sportlich betätigen möchten, kann der Ozean direkt vor der Tür für Tauchen oder Schnorcheln genutzt werden. Es wartet eine bunte und aufregende Unterwasserwelt in der Südsee auf Sie. Sollten Sie Hotels Neukaledonien suchen, werden Sie bei uns mit absoluter Sicherheit fündig werden. Aktivitäten, die Sie durchführen können, gibt es sehr viele.
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