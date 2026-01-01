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Rarotonga, Cook Islands

Rarotonga Reisen

Traumhaft schöne Insel für die perfekten Ferien

Aufgrund der bergigen Vulkanlandschaft wird die Insel Rarotonga immer wieder mit der Insel Moorea in Französisch-Polynesien verglichen. Besonders sehenswert ist die 31 Kilometer lange Küstenstrasse. Hier gibt es zahlreiche Gemüse- und Obstplantagen. Nach jeder Kurve werden Sie einen neuen und noch schöneren Strandabschnitt sehen! Postkartenmotive werden Sie bei Rarotonga Reisen mit Sicherheit sehr viele finden. Zudem stellen die schwarzen Perlen bei zahlreichen Feriengästen ein überaus beliebtes Souvenir dar. Fragen Sie einfach unsere Spezialisten für Rarotonga Reisen nach verfügbaren Angeboten!

Crystal Blue Lagoon VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Die brandneuen Crystal Blue Lagoon Villas befinden sich am Rand der Muri-Lagune, direkt am wunderschönen...
Te Vakaroa VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Te Vakaroa liegt direkt an der Muri Lagune und ist in 20 Fahrminuten vom Flughafen Rarotonga erreichbar.
Waterfoot HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Die kleine Boutique Unterkunft liegt 15 Fahrminuten vom Rarotonga Flughafen und direkt im Arorangi Dorf.
Crystal Blue Lagoon VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Die brandneuen Crystal Blue Lagoon Villas befinden sich am Rand der Muri-Lagune, direkt am wunderschönen...
Te Vakaroa VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Te Vakaroa liegt direkt an der Muri Lagune und ist in 20 Fahrminuten vom Flughafen Rarotonga erreichbar.
Waterfoot HouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Die kleine Boutique Unterkunft liegt 15 Fahrminuten vom Rarotonga Flughafen und direkt im Arorangi Dorf.
Little PolynesianHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Little Polynesian liegt an der Muri Lagune an der Südküste von Rarotonga, rund 30 Minuten vom Flughafen entfernt.
Little PolynesianHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Little Polynesian liegt an der Muri Lagune an der Südküste von Rarotonga, rund 30 Minuten vom Flughafen entfernt.
Manuia Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Manuia Beach Resort liegt nur 10 Autominuten vom Flughafen, an einem schönen Sonnenuntergangs Sandstrand.
Moana Sands Lagoon ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri eingebettet in einer tropischen Gartenanlage und direkt am Strand. In...
Manuia Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Manuia Beach Resort liegt nur 10 Autominuten vom Flughafen, an einem schönen Sonnenuntergangs Sandstrand.
Moana Sands Lagoon ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri eingebettet in einer tropischen Gartenanlage und direkt am Strand. In...
Pacific Resort RarotongaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Direkt an einem wunderschönen Sandstrand gelegen, bietet das Resort den Gästen einen herrlichen Ausblick auf die Muri...
Moana Sands Lagoon Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri. In Gehdistanz liegen Cafés, Restaurants, ein Souvenirladen und eine...
Ikurangi Eco RetreatHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Das Ikurangi Eco Retreat liegt rund 400 Meter vom Meer und rund 20 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Pacific Resort RarotongaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rarotonga
Direkt an einem wunderschönen Sandstrand gelegen, bietet das Resort den Gästen einen herrlichen Ausblick auf die Muri...
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Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri. In Gehdistanz liegen Cafés, Restaurants, ein Souvenirladen und eine...
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Rarotonga
Das Ikurangi Eco Retreat liegt rund 400 Meter vom Meer und rund 20 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.

Kultstätten in einer wunderschönen Naturlandschaft

Ein wahres Inselparadies

Im Süden und Südosten finden Sie unzählige malerische Dörfer und natürlich auch fantastische Strände. Der Muri Beach ist wohl einer der schönsten und wer dem Strandleben entfliehen möchten, der sollte eine Fahrt über die Inselstrasse Ara Metua unternehmen. Der Weg führt Sie vorbei an vielen grünen Plantagen und die Dschungelflora wird auch Sie auf Anhieb begeistern!

Wenn Sie etwas Spass und Abwechslung wünschen, sollten Sie dem Tanzlokal Banana Court einen Besuch abstatten. Rarotonga Reisen stecken voller positiver Überraschungen – Sie werden diese Insel sofort in Ihr Herz schliessen! Unsere Spezialisten kennen die schönsten Plätze und beraten Sie gerne.

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Hilfreiche Tipps und Tricks für die Cook Islands

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