Rarotonga Reisen
Traumhaft schöne Insel für die perfekten Ferien
Crystal Blue Lagoon Villas
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Die brandneuen Crystal Blue Lagoon Villas befinden sich am Rand der Muri-Lagune, direkt am wunderschönen...
Te Vakaroa Villas
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Te Vakaroa liegt direkt an der Muri Lagune und ist in 20 Fahrminuten vom Flughafen Rarotonga erreichbar.
Waterfoot House
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Die kleine Boutique Unterkunft liegt 15 Fahrminuten vom Rarotonga Flughafen und direkt im Arorangi Dorf.
Crystal Blue Lagoon Villas
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Rarotonga
Die brandneuen Crystal Blue Lagoon Villas befinden sich am Rand der Muri-Lagune, direkt am wunderschönen...
Te Vakaroa Villas
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Rarotonga
Das Te Vakaroa liegt direkt an der Muri Lagune und ist in 20 Fahrminuten vom Flughafen Rarotonga erreichbar.
Waterfoot House
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Rarotonga
Die kleine Boutique Unterkunft liegt 15 Fahrminuten vom Rarotonga Flughafen und direkt im Arorangi Dorf.
Little Polynesian
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Little Polynesian liegt an der Muri Lagune an der Südküste von Rarotonga, rund 30 Minuten vom Flughafen entfernt.
Little Polynesian
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Little Polynesian liegt an der Muri Lagune an der Südküste von Rarotonga, rund 30 Minuten vom Flughafen entfernt.
Manuia Beach Resort
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Manuia Beach Resort liegt nur 10 Autominuten vom Flughafen, an einem schönen Sonnenuntergangs Sandstrand.
Moana Sands Lagoon Resort
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri eingebettet in einer tropischen Gartenanlage und direkt am Strand. In...
Manuia Beach Resort
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Rarotonga
Das Manuia Beach Resort liegt nur 10 Autominuten vom Flughafen, an einem schönen Sonnenuntergangs Sandstrand.
Moana Sands Lagoon Resort
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri eingebettet in einer tropischen Gartenanlage und direkt am Strand. In...
Pacific Resort Rarotonga
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Direkt an einem wunderschönen Sandstrand gelegen, bietet das Resort den Gästen einen herrlichen Ausblick auf die Muri...
Moana Sands Lagoon Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri. In Gehdistanz liegen Cafés, Restaurants, ein Souvenirladen und eine...
Ikurangi Eco Retreat
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Ikurangi Eco Retreat liegt rund 400 Meter vom Meer und rund 20 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Pacific Resort Rarotonga
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Rarotonga
Direkt an einem wunderschönen Sandstrand gelegen, bietet das Resort den Gästen einen herrlichen Ausblick auf die Muri...
Moana Sands Lagoon Resort & Spa
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Rarotonga
Das Hotel liegt in der Nähe des Dorfes Muri. In Gehdistanz liegen Cafés, Restaurants, ein Souvenirladen und eine...
Ikurangi Eco Retreat
Preis auf Anfrage
Rarotonga
Das Ikurangi Eco Retreat liegt rund 400 Meter vom Meer und rund 20 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Kultstätten in einer wunderschönen Naturlandschaft
Ein wahres Inselparadies
Im Süden und Südosten finden Sie unzählige malerische Dörfer und natürlich auch fantastische Strände. Der Muri Beach ist wohl einer der schönsten und wer dem Strandleben entfliehen möchten, der sollte eine Fahrt über die Inselstrasse Ara Metua unternehmen. Der Weg führt Sie vorbei an vielen grünen Plantagen und die Dschungelflora wird auch Sie auf Anhieb begeistern!
Wenn Sie etwas Spass und Abwechslung wünschen, sollten Sie dem Tanzlokal Banana Court einen Besuch abstatten. Rarotonga Reisen stecken voller positiver Überraschungen – Sie werden diese Insel sofort in Ihr Herz schliessen! Unsere Spezialisten kennen die schönsten Plätze und beraten Sie gerne.
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