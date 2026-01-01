Kultstätten in einer wunderschönen Naturlandschaft

Ein wahres Inselparadies

Im Süden und Südosten finden Sie unzählige malerische Dörfer und natürlich auch fantastische Strände. Der Muri Beach ist wohl einer der schönsten und wer dem Strandleben entfliehen möchten, der sollte eine Fahrt über die Inselstrasse Ara Metua unternehmen. Der Weg führt Sie vorbei an vielen grünen Plantagen und die Dschungelflora wird auch Sie auf Anhieb begeistern!

Wenn Sie etwas Spass und Abwechslung wünschen, sollten Sie dem Tanzlokal Banana Court einen Besuch abstatten. Rarotonga Reisen stecken voller positiver Überraschungen – Sie werden diese Insel sofort in Ihr Herz schliessen! Unsere Spezialisten kennen die schönsten Plätze und beraten Sie gerne.