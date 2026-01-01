Cook Islands mit Kindern
Ein Vergnügen für die ganze Familie
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Genau das Richtige - für Gross und Klein
Ferien mit Kindern – auf den Cook Islands kein Problem
Die Kids Clubs und Kinderprogramme der Hotels auf den Cook Islands sind voll und ganz darauf ausgerichtet, Ihren Kindern eine schöne Zeit zu bereiten. Da die grösste Attraktion der Cook Islands die traumhafte Natur ist, in der es so einiges zu entdecken gibt, werden Ihre Kinder natürlich überwiegend an der frischen Luft betreut und können in einem wunderschönen Umfeld abwechslungsreiche Ferien geniessen. Die Landschaften der Inseln machen es möglich, grossartige Abenteuer zu erleben und in der einzigartigen Umgebung voll faszinierender Vielfalt eine Zeit zu verbringen, die Sie nicht so schnell vergessen werden.
Cook Island Reisen machen Kinderträume wahr
Ein herausragendes Erlebnis für die gesamte Familie, welches auf den Cook Islands auf Sie wartet, sind ausgedehnte Touren mit dem Kajak, die Sie zu den schönsten Stränden der Region führen. Aber auch, wenn Sie einfach nur ausspannen möchten, sind die Strände der Cook Islands eine hervorragende Wahl. Denn nicht nur, dass Sie und Ihre Familie in dem kristallklaren Wasser vor der Küste der Cook Islands eine grandiose Zeit beim Baden haben werden, auch der Sand lädt dazu ein, kreativ zu sein: Aufgrund seiner Beschaffenheit ist er ideal dafür geeignet, aus ihm imposante Sandburgen zu bauen oder ihn sich einfach nur durch die Finger rieseln zu lassen.
Schönheit pur
Cook Islands Familienferien können aber noch mehr, als an den Stränden von Aitutaki und Rarotonga zu liegen. Denn auch das Hinterland der Cook Inseln ist sehr interessant und bietet Ihnen und Ihrer Familie viele Möglichkeiten, interessante Dinge zu erleben. Besonders unterhaltsam ist zum Beispiel die Teilnahme an einer der unter dem Namen Pa's Walks bekannten Touren durch den Urwald. Dieser liebevoll gestaltete Familienausflug, welcher natürlich sehr kinderfreundlich ist, führt Sie zu vielen faszinierenden Orten wie beispielsweise dem Whale & Wildlife Center der Cook Islands, das Ihnen die beeindruckende Flora und Fauna der Region zeigt.
Familienferien über die Südsee hinaus
Die Cook Islands zeigen, wie entspannt Ferien mit Kindern am anderen Ende der Welt sein können. Weitere kinderfreundliche Destinationen – von Afrika bis Asien – stellen wir Ihnen auf unserer Seite Familienferien vor. Und wenn Sie für die nächste Reise wieder Strand und Lagune suchen, finden Sie in der Übersicht Strandferien für Familien geeignete Alternativen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kümmern sich um Flüge, Inselkombinationen und Unterkünfte und begleiten die Planung Ihrer Familienreise von Anfang an.
Die Cook Islands eignen sich für Familien mit Kindern jeden Alters. Flach abfallende Strände und ruhige Lagunen bieten auch kleinen Kindern sicheres Badevergnügen, während ältere Kinder und Jugendliche beim Schnorcheln, Tauchen oder Kajakfahren auf ihre Kosten kommen. Zudem gelten die Cook Islands als malariafrei, was die Reiseplanung mit der Familie zusätzlich erleichtert.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge auf die Cook Islands. Mit Zwischenstopps müssen Sie mit einer Reisezeit von rund 30 Stunden rechnen. Die lange Anreise lohnt sich jedoch: Vor Ort warten Traumstrände und unvergessliche Familienabenteuer auf Sie.
Die Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und den Cook Islands beträgt minus 11 Stunden, während der europäischen Sommerzeit minus 12 Stunden. Planen Sie nach der Ankunft ein bis zwei ruhige Tage ein, damit sich die ganze Familie an den neuen Rhythmus gewöhnen kann. Kinder stecken die Umstellung meist schneller weg als gedacht.
Als beste Reisezeit für Familien gilt die trockenere und etwas kühlere Jahreszeit von Mai bis Oktober. Damit fallen die Sommer- und Herbstferien ideal in diese Periode. Baden und Schnorcheln sind dank der angenehm warmen Wassertemperaturen aber das ganze Jahr über möglich.
Ja, viele kinderfreundliche Hotels auf den Cook Islands bieten Kids Clubs und Kinderprogramme an, die ganz darauf ausgerichtet sind, Ihren Kindern eine schöne Zeit zu bereiten. Die Betreuung findet überwiegend an der frischen Luft in der traumhaften Natur der Inseln statt. So geniessen Sie entspannte Stunden, während Ihre Kinder betreut spannende Abenteuer erleben.
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