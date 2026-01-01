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Upolu, Samoa Inseln, Samoa

Samoa Hotels vom Spezialisten

Komfortable Unterkünfte für Ihre Traumferien

Eines der Highlights auf Samoa ist sicherlich die einzigartige Natur. Allerdings kann sich auch die Auswahl an Hotels und Resorts sehen lassen. Luxusresorts mit einem Wellnessbereich sind bei Hochzeitsreisen sehr beliebt. Wer ein etwas kleineres Budget für die Ferien auf Samoa zur Verfügung hat, der sollte sich die traditionellen Fale etwas genauer ansehen. Eine Vielzahl der Hotels bietet den perfekten Ausgangspunkt für Schiffsreisen. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach aktuellen und verfügbaren Angeboten.

Hotels nach Regionen

Savai'i
Upolu

Unterkünfte, die keinerlei Wünsche offen lassen

Honeymoon auf Samoa ist pure Romantik und in den luxuriösen Hotels werden Sie sich auf Anhieb wohlfühlen! Besonders zu empfehlen ist das Sinalei Reef Resort & Spa. Hier wird es Ihnen mit absoluter Sicherheit an nichts fehlen: Abgelegene Bungalows sorgen für die gewünschte Privatsphäre und auch der feine Sandstrand direkt vor der Haustür kann überzeugen. Die Poolanlage und die gesamte Architektur wurden harmonisch in das Landschaftsbild integriert. Geniessen Sie die Abgeschiedenheit im Paradies mit unserer erstklassigen Hotelauswahl.

Hotels für Liebhaber und Entdecker

Rucksackreisende sind auf Samoa eher selten zu finden. Dennoch gibt es auch hier zahlreiche Möglichkeiten für Abenteurer. Ein perfekter Ausgangspunkt für Erkundungstouren stellt das Hotel Aggie Grey's dar. Hier wird nicht nur der Geldbeutel geschont, auch Sie werden in dieser einzigartigen Umgebung rasch zur Ruhe kommen. Es müssen also nicht immer Luxushotels sein, auf Samoa finden auch preisbewusste Reisende eine vielfältige Auswahl.

Natur, Meer und Ökotourismus

Hotels auf Samoa bieten für jeden Ferienwunsch das Passende! Eine ganz spezielle Art der Ferien stellt mittlerweile der Ökotourismus dar. Wo eine einzigartige und wunderschöne Natur zu finden ist, muss diese auch bewahrt werden. Einige Hotels haben sich der sanften Art zu reisen angenommen und garantieren einen tollen Einblick in die Natur.

Aktivferien

Canyoning, Wanderungen und viele weitere Angebote für Aktivferien

Badeferien Samoa

Wunderschöne Hotels und traumhafte Sandstrände

Ferien mit Kindern

Action und Entspannung für die gesamte Familie

Honeymoon Samoa

Romantische Flitterwochen in exklusiven Hotels geniessen

Kultur auf Samoa

Erfahren Sie alles über die einzigartige Kultur von Samoa

Reiseinformationen

Nützliche Infos über Samoa, einschliesslich Sprache und Mobilität auf den Inseln

Kataloge

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