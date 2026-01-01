Preiswerte Unterkünfte im Südpazifik finden

Tonga Ferien führen Sie in ein sehr fernes Inselparadies, welches zumeist auch seinen Preis hat. Lebensmittel jeglicher Art müssen importiert werden und somit ist das tägliche Leben nicht als günstig zu bezeichnen. Dennoch kommen auch budgetbewusste Feriengäste auf ihre Kosten. Das Sandy Beach Resort gehört zu den günstigen Hotels, welches seinen Feriengästen jedoch sehr viel Komfort bietet. In zahlreichen Resorts steht ein kostenloses Kajak zur Verfügung, sodass Sie die umliegenden Inseln auf eigene Faust erkunden können.

Tonga auf einer einsamen Insel – Ferien in der Natur

Ein Traum wird auf Tonga wahr, denn es gibt viele Inseln, die nicht bewohnt sind. Das bedeutet auch keinen Strom und selbst Ihr Smartphone funktioniert hier nicht. Wenn Sie an einem solchen Abenteuer interessiert sind, sind Sie auf Tonga richtig: Das Essen können Sie sich über dem Lagerfeuer selbst zubereiten und Sie werden vor den einsamen Inseln sicherlich einen Fisch fangen. Klettern Sie auf Bäume und ernten Sie frische Früchte oder unternehmen Sie ganz einfach einen romantischen Spaziergang am Strand. Mehr Südseefeeling geht nicht!

Hotels auf Tonga – sie lassen keine Wünsche offen

Wenn Sie dem Stress und der Hektik entfliehen möchten, bieten sich Ferien auf Tonga hervorragend an. Die Uhren ticken hier ein wenig langsamer und natürlich haben unsere Spezialisten garantiert das passende Hotel oder das gewünschte Resort für Sie.