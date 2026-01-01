Papua-Neuguinea Reisen vom Spezialisten
Unberührte Natur und farbenfrohe Kultur
Abenteuer, exotische Tiere und schillernde Völker
Von Port Moresby aus die Hauptinsel in den Papua-Neuguinea Ferien zur besten Reisezeit erkunden
Papua-Neuguinea bietet einen gelungenen Mix aus alter Kultur und modernen Einflüssen. In den grösseren Ortschaften Mount Hagen, Wewak sowie in der Hauptstadt Port Moresby geniesst man eine interessante Küche mit unzähligen lokalen Spezialitäten. Die Hauptinsel mit ihrer einzigartigen Vielfalt an Pflanzen und Vögeln erkundigen Sie am besten von Port Moresby aus. Als ideale Reisezeit gilt Mai bis November. Von Mai bis September herrscht weniger Wind, was für ausgezeichnete Sichtverhältnisse beim Tauchen sorgt.
Entdecken Sie die atemberaubenden Inseln von Papua-Neuguinea auf Ihrer Reise
Die langen weissen Sandstrände machen ein Inselhopping auf Papua-Neuguinea Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier kann man sich zu einem Strand-Picknick oder einfach zum Relaxen verleiten lassen. Auch auf Rundreisen zu entfernten Inseln kommt man in Berührung mit der Kultur der Einheimischen. Lauschen Sie den ausgefallenen Gesängen der Einwohner oder bestaunen Sie den Feuertanz der Männer von New Britain.
Romantische Hotels inmitten von unberührter Natur
Kombinieren Sie Kultur mit Luxus in einem der wunderschönen Hotel-Resorts auf Papua-Neuguinea, die sich in die natürliche Landschaft einfügen. Entspannen Sie in einer der von uns ausgewählten Unterkünfte mit Blick auf die mächtigen Vulkane rund um Rabaul, auf einer privaten, abgeschiedenen Insel, oder in einer ruhigen Bucht in der Nähe eines wunderschönen Riffs.
Tauchen und Trekking für Naturverbundene
Papua-Neuguinea aktiv erleben
Ursprünglichkeit, Artenreichtum und beinahe unberührte Natur: Besonders bei Tauchern ist Papua-Neuguinea ein sehr beliebtes Reiseziel für Tauchferien. Aufgrund der wenigen Touristen sind die Korallen hier noch so gut erhalten wie in kaum einem anderen Land. In der Region Milne Bay liegen die Wahrscheinlichkeiten fast bei 100%, mit einem Mantarochen schwimmen zu können. Beim Trekking können Sie die Vulkane von Rabaul und die Aussicht aufs Umland bestaunen.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Südsee Strände
- Südsee Rundreisen und Inselhüpfen
- Südsee Inseln Reisen vom Spezialisten
- Südsee Hochzeitsreisen vom Spezialisten
- Französisch Polynesien Ferien vom Spezialisten
- Cook Islands Reisen vom Spezialisten
- Fiji Reisen vom Spezialisten
- Samoa Reisen vom Spezialisten
- Tonga Reisen vom Spezialisten
- Vanuatu Reisen vom Spezialisten
- Neukaledonien Reisen vom Spezialisten
- Südsee Reisen vom Spezialisten