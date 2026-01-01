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Papua-Neuguinea Reisen vom Spezialisten

Unberührte Natur und farbenfrohe Kultur

Eine Reise durch Papua-Neuguinea führt über riesige Flusssysteme, hohe Gebirgszüge und durch dichte Regenwälder. Die Inseln im Nordosten des Landes laden mit ihrer Fisch- und Korallenvielfalt zum Tauchen oder zum Schwimmen mit majestätischen Manta-Rochen ein. Während die Highlands jenen Schottlands gleichen, hat man am Sepik-River das Gefühl, inmitten des Amazonas unterwegs zu sein. In den hier ansässigen Stämmen werden über 250 verschiedene Sprachen gesprochen. Ethnologisch ist Papua-Neuguinea eines der spannendsten Länder dieser Erde: Es wird angenommen, dass es von über 1000 Volksstämmen bevölkert wird.

Die vielfältige und farbenfrohe Kultur dieses Landes ist einer der Hauptgründe, um eine Reise nach Papua-Neuguinea zu unternehmen. Unsere Südsee-Spezialisten geben Ihnen wertvolle Tipps, wenn Sie sich für eine Rundreise oder für Inselhopping auf Papua-Neuguinea interessieren.

Hochzeitsreisen Papua-Neuguinea

Unvergessliche Flitterwochen auf Papua-Neuguinea

Inselhopping auf Papua-Neuguinea

Abenteuerlich und abwechslungsreich

Die Kultur Papua-Neuguineas

Traditionelle Tänze und ausgefallene Kostüme

Tauchen auf Papua-Neuguinea

Unberührte Natur unter Wasser

Papua-Neuguinea Reiseinformationen

Reisetipps von den Papua-Neuguinea-Spezialisten

Abenteuer, exotische Tiere und schillernde Völker

Von Port Moresby aus die Hauptinsel in den Papua-Neuguinea Ferien zur besten Reisezeit erkunden

Papua-Neuguinea bietet einen gelungenen Mix aus alter Kultur und modernen Einflüssen. In den grösseren Ortschaften Mount Hagen, Wewak sowie in der Hauptstadt Port Moresby geniesst man eine interessante Küche mit unzähligen lokalen Spezialitäten. Die Hauptinsel mit ihrer einzigartigen Vielfalt an Pflanzen und Vögeln erkundigen Sie am besten von Port Moresby aus. Als ideale Reisezeit gilt Mai bis November. Von Mai bis September herrscht weniger Wind, was für ausgezeichnete Sichtverhältnisse beim Tauchen sorgt.

Entdecken Sie die atemberaubenden Inseln von Papua-Neuguinea auf Ihrer Reise

Die langen weissen Sandstrände machen ein Inselhopping auf Papua-Neuguinea Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier kann man sich zu einem Strand-Picknick oder einfach zum Relaxen verleiten lassen. Auch auf Rundreisen zu entfernten Inseln kommt man in Berührung mit der Kultur der Einheimischen. Lauschen Sie den ausgefallenen Gesängen der Einwohner oder bestaunen Sie den Feuertanz der Männer von New Britain.

Romantische Hotels inmitten von unberührter Natur

Kombinieren Sie Kultur mit Luxus in einem der wunderschönen Hotel-Resorts auf Papua-Neuguinea, die sich in die natürliche Landschaft einfügen. Entspannen Sie in einer der von uns ausgewählten Unterkünfte mit Blick auf die mächtigen Vulkane rund um Rabaul, auf einer privaten, abgeschiedenen Insel, oder in einer ruhigen Bucht in der Nähe eines wunderschönen Riffs.

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Tauchen und Trekking für Naturverbundene

Papua-Neuguinea aktiv erleben

Ursprünglichkeit, Artenreichtum und beinahe unberührte Natur: Besonders bei Tauchern ist Papua-Neuguinea ein sehr beliebtes Reiseziel für Tauchferien. Aufgrund der wenigen Touristen sind die Korallen hier noch so gut erhalten wie in kaum einem anderen Land. In der Region Milne Bay liegen die Wahrscheinlichkeiten fast bei 100%, mit einem Mantarochen schwimmen zu können. Beim Trekking können Sie die Vulkane von Rabaul und die Aussicht aufs Umland bestaunen.

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