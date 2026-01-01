Papua-Neuguinea Reisen vom Spezialisten

Abenteuer, exotische Tiere und schillernde Völker

Von Port Moresby aus die Hauptinsel in den Papua-Neuguinea Ferien zur besten Reisezeit erkunden

Papua-Neuguinea bietet einen gelungenen Mix aus alter Kultur und modernen Einflüssen. In den grösseren Ortschaften Mount Hagen, Wewak sowie in der Hauptstadt Port Moresby geniesst man eine interessante Küche mit unzähligen lokalen Spezialitäten. Die Hauptinsel mit ihrer einzigartigen Vielfalt an Pflanzen und Vögeln erkundigen Sie am besten von Port Moresby aus. Als ideale Reisezeit gilt Mai bis November. Von Mai bis September herrscht weniger Wind, was für ausgezeichnete Sichtverhältnisse beim Tauchen sorgt.

Entdecken Sie die atemberaubenden Inseln von Papua-Neuguinea auf Ihrer Reise

Die langen weissen Sandstrände machen ein Inselhopping auf Papua-Neuguinea Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier kann man sich zu einem Strand-Picknick oder einfach zum Relaxen verleiten lassen. Auch auf Rundreisen zu entfernten Inseln kommt man in Berührung mit der Kultur der Einheimischen. Lauschen Sie den ausgefallenen Gesängen der Einwohner oder bestaunen Sie den Feuertanz der Männer von New Britain.

Romantische Hotels inmitten von unberührter Natur

Kombinieren Sie Kultur mit Luxus in einem der wunderschönen Hotel-Resorts auf Papua-Neuguinea, die sich in die natürliche Landschaft einfügen. Entspannen Sie in einer der von uns ausgewählten Unterkünfte mit Blick auf die mächtigen Vulkane rund um Rabaul, auf einer privaten, abgeschiedenen Insel, oder in einer ruhigen Bucht in der Nähe eines wunderschönen Riffs.