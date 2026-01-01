Wer schnelle Fahrten mag, der ist auf den Cook Islands falsch. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Somit können Sie sich auf eine Entschleunigung freuen. Das sorgt auch dafür, dass Sie sich bei den Ferien auf Cook Islands erholen und entspannen werden. Wer ein Mietauto oder einen Roller anmieten möchte, benötigt hierfür einen ganz speziellen Führerschein. Diesen können Sie für wenig Geld jedoch direkt vor Ort käuflich erwerben. Dieses Dokument dient in den meisten Fällen auch als ein sehr beliebtes Souvenir.

Sollten Sie sich nicht selbst hinter das Steuer setzen wollen, so gibt es auch die Möglichkeit, die Insel Rarotonga mit einem Bus zu umrunden. Die Gesamtfahrdauer beträgt rund eine Stunde.