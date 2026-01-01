Staatsbürger aus der Schweiz benötigen für die Einreise einen Reisepass, welcher auf alle Fälle noch eine Gültigkeit von mindestens sechs Monaten hat. Für einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen benötigen Sie kein Visum.

Allerdings müssen Sie den Behörden bei der Ankunft ein Rückflug- oder Weiterflugticket vorweisen können. Zudem müssen Sie auch belegen, dass Sie über ausreichend Geldmittel für einen Aufenthalt verfügen. Bei der Ausreise wird eine Flughafengebühr in der Höhe von CHF 30 fällig.