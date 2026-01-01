Höhepunkte der Trauminseln

Fiji – Inselvielfalt mit Traumstränden

Die Vielfalt der Fiji’s ist riesig. Eine Mietwagenrundreise auf Viti Levu kann gut mit Badeferien auf einer kleineren Ausseninsel kombiniert werden. Bei der Wahl, welches der Inselparadiese Sie ansteuern möchten, sind wir Ihnen gerne behilflich. Unsere Spezialisten kennen die Eigenheiten der Destinationen, beraten Sie bei den Transfers und den Unterkünften und stellen auf Wunsch Ihre ganz persönliche Traumreise für Sie zusammen. Hier sind einige Fiji Highlights für Ihren Aufenthalt.

Viti Levu:

Die grösste Insel von Fiji mit der Hauptstadt Suva und das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Hier befinden sich viele der Hauptattraktionen, wunderbare Strände und elegante Resorts.

Mamanuca-Inseln:

Eine Gruppe kleiner Inseln im Osten von Viti Levu, mit atemberaubenden Stränden, kristallklarem Wasser und ein Paradies für Schnorchler und Wassersportler.

Yasawa-Inseln:

Nördlich der Mamanuca Inseln gelegen, verzaubern sie mit dramatischen Gipfeln, langen Sandstränden und klarem, saphirblauem Wasser. Hollywood drehte hier den Film «Die blaue Lagune».

Vanua Levu:

Die zweitgrösste Insel ist bekannt für ihre abgelegenen Orte, die Tauchgründe am Rainbow Reef und das Wasali Nature Reserve.

Taveuni:

Man nennt sie auch die Garteninsel. Die Highlights sind die üppige Vegetation und imposante Wasserfälle, darunter der Tavoro-Wasserfall im Bouma National Heritage Park. Zudem gibt es hier hervorragende Tauchplätze.

Beqa:

Die Insel ist bekannt für 8 Haifischspezien, welche in der Lagune zu sehen sind, sowie die traditionellen Feuerläufer. Zudem finden sich hier ruhige Strände und wunderschöne Tauchplätze.

Kadavu:

Eine relativ unberührte Insel, die bekannt ist für das Great Astrolabe Reef, ein Paradies für Taucher.

Lau-Inselgruppe:

Diese Inseln im Osten der Fijis erwarten Sie mit unberührter natürlicher Schönheit und Abgeschiedenheit. Der ideale Ort für Reisende, die Abenteuer abseits ausgetretener Pfade suchen.

Lomaiviti-Inselgruppe:

Diese Inseln haben historische Bedeutung. So liegt auf der Insel Ovalau die alte Hauptstadt Levuka, die zum UNESCO-Welterbe gehört.

Fiji – Berge und Regenwälder

Viele der Fiji Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Vor allem auf den zwei grössten Inseln Viti Levu und Vanua Levu prägen zerklüftete Gebirgsketten die Landschaft. Der höchste Berg der Inseln, der Tomanivi mit 1324 Meter Höhe, befindet sich auf Viti Levu. Die Landschaft vieler Fiji Inseln ist geprägt von üppigem Regenwald. Mehr als zwei Drittel der Landesfläche sind bewalded. Hier hat sich aufgrund des tropischen Klimas, aber auch durch die abgeschiedene Lage, eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt entwickelt. Ein Ausflug oder eine Wandertour in dieses Naturparadies lohnt sich also auf jeden Fall.