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Viti Levu, Fiji

Fiji Hotels vom Spezialisten

Traumhafte Unterkünfte und Hotels unter Palmen

Was fällt Ihnen bei Fidschi ein? Denken Sie an eine Hängematte mit einem kühlen Getränk und Meeresrauschen? Oder an ein traumhaftes Hotel inmitten von Palmen? Auf Fidschi sind Sie richtig, wenn Sie einfach abschalten wollen oder wenn Sie die Südsee geniessen möchten! Traumhafte Ferien erfordern die passende Unterkunft, die auf Fidschi auch für kleinere Budgets zu haben ist. Egal, ob die eigene Hängematte oder eine Massage in einem Spa der Hotelanlage: Auf Fidschi sind Sie immer willkommen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Wahl der passenden Unterkunft.

Hotels nach Regionen

Kadavu
Lau Islands
Mamanucas
Taveuni
Vanua Levu
Viti Levu
Yasawas Islands

Fiji - Für jeden die passende Unterkunft

Auch mit kleineren Budgets traumhaft unterkommen

Die englische Bezeichnung „Fiji“ erinnert an ein nobles Mineralwasser und verkörpert luxuriöse Hotels mit eigenem Wellnessbereich und Massagen am Privatstrand. Jedoch dürfen sich auch Backpacker freuen, denn die Fidschi Inseln laden auch junge Weltenbummler ein! Sie finden hier eine breite Palette an Hostels, die sich an jüngere Gäste richten. Hierzu gehört das „Cruose’s Retreat“ auf Viti Levu oder das „Nanuya Island Resort“ auf den Yasawas.

Nachhaltig reisen...

Land und Leute erleben, Kulturen und Traditionen kennenlernen: Dies geschieht meist nicht innerhalb von Hotelketten. Die Fidschi Inseln bestechen durch Eco-Tourismus, wo Gäste auf traditionelle, schonende und nachhaltige Art und Weise reisen und übernachten. Wer die Inseln sanft und gleichzeitig intensiv erleben möchte, ist im „Outrigger on the Lagoon“ auf Viti Levu oder im „Maravu“ auf Taveuni richtig.

...aber auch Luxus pur

Hotels auf Fiji sind aber auch Luxusresorts der Spitzenklasse, die gerne von Prominenten besucht werden. Das „Qamea Resort & Spa“ auf Taveuni ist ein stilvolles Juwel mitten im Nirgendwo und das „Yasawa Island Resort & Spa“ beeindruckt durch seine schöne Lage. Luxus der Extraklasse erleben Sie im „Likuliku Lagoon Resort“, wo die ersten Overwater-Bungalows von Fidschi entstanden. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie die Seele baumeln und fragen Sie unsere Spezialisten nach Ihren individuellen Ferien auf den Fidji Inseln!

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