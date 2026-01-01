Fiji - Für jeden die passende Unterkunft

Auch mit kleineren Budgets traumhaft unterkommen

Die englische Bezeichnung „Fiji“ erinnert an ein nobles Mineralwasser und verkörpert luxuriöse Hotels mit eigenem Wellnessbereich und Massagen am Privatstrand. Jedoch dürfen sich auch Backpacker freuen, denn die Fidschi Inseln laden auch junge Weltenbummler ein! Sie finden hier eine breite Palette an Hostels, die sich an jüngere Gäste richten. Hierzu gehört das „Cruose’s Retreat“ auf Viti Levu oder das „Nanuya Island Resort“ auf den Yasawas.

Nachhaltig reisen...

Land und Leute erleben, Kulturen und Traditionen kennenlernen: Dies geschieht meist nicht innerhalb von Hotelketten. Die Fidschi Inseln bestechen durch Eco-Tourismus, wo Gäste auf traditionelle, schonende und nachhaltige Art und Weise reisen und übernachten. Wer die Inseln sanft und gleichzeitig intensiv erleben möchte, ist im „Outrigger on the Lagoon“ auf Viti Levu oder im „Maravu“ auf Taveuni richtig.

...aber auch Luxus pur

Hotels auf Fiji sind aber auch Luxusresorts der Spitzenklasse, die gerne von Prominenten besucht werden. Das „Qamea Resort & Spa“ auf Taveuni ist ein stilvolles Juwel mitten im Nirgendwo und das „Yasawa Island Resort & Spa“ beeindruckt durch seine schöne Lage. Luxus der Extraklasse erleben Sie im „Likuliku Lagoon Resort“, wo die ersten Overwater-Bungalows von Fidschi entstanden. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie die Seele baumeln und fragen Sie unsere Spezialisten nach Ihren individuellen Ferien auf den Fidji Inseln!