Ob Sie ganz naturverbunden oder luxuriös reisen möchten: Auf Papua-Neuguinea finden Sie Unterkünfte für jede Reiseart. Vom traditionellen Gästehaus aus Buschmaterial bis zum Luxus-Boutique-Hotel mit Overwater Suiten und Privatstrand – Sie bestimmen selbst. Geniessen Sie die spektakuläre Meersicht und profitieren Sie vom direkten Zugang zum Strand, wo Sie einfach entspannen oder beim Schnorcheln in die wunderbare Unterwasserwelt Papua-Neuguineas eintauchen können.

In einem Gästehaus, im Bungalow oder in einer Overwater Villa fühlen Sie sich während Ihres Aufenthalts eng mit der nahezu unberührten Natur verbunden. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne unsere Auswahl von Hotels und Resorts auf Papua-Neuguinea vor.