Papua-Neuguinea Hotels vom Spezialisten
Von einfach bis luxuriös: Unterkünfte für jeden Geschmack
Loloata Private Island Resort
Preis auf Anfrage
Boroko
Das einzigartig gestaltete Luxus-Boutique- Resort, das sich in seine natürliche Landschaft einfügt, liegt auf einer...
Kokopo Beach Bungalow Resort
Preis auf Anfrage
Kokopo
Das Hotel liegt an der Stelle des ursprünglichen Kokopo Hotels, an der Blanche Bay, mit Blick auf die mächtigen...
Tufi Resort
Preis auf Anfrage
Tufi
Das Tufi Resort liegt rund 250 km östlich von Port Moresby und ist per Flugzeug in rund 60 Minuten erreichbar....
Lissenung Island Resort
Preis auf Anfrage
Kavieng
Das Lissenung Island Resort liegt in der Nähe von Kavieng im Nordosten Papua Neuguineas. Der Inlandsflug von Port...
Komfortable Hotels inmitten unberührter Natur
Luxus-Resorts und Bungalows an weissen Stränden
Abgelegen und romantisch – Geniessen Sie in einem Luxus-Resort auf Papua-Neuguinea den atemberaubenden Blick auf das Meer und den direkten Zugang zum Privatstrand. Wer vom Meer nicht genug kriegen kann, sollte es nicht verpassen, in einer Overwater Suite über dem Wasser oder in einem Waterfront Bungalow auf dem Strand unterzukommen. Die meisten Hotels und Resorts bieten in ihrer unmittelbaren Umgebung Möglichkeiten für diverse Aktivitäten wie Tauchen, Surfen, Schnorcheln, Kajaken, Bootstouren oder Touren für Kultur- und Naturbegeisterte.
Ursprüngliche und naturnahe Unterkünfte
Auf den weniger bekannten Inseln rund um Kavieng, die Milne Bay und New Britain findet man vor allem kleine und einfache Unterkünfte – dafür viel unberührte, ursprüngliche Natur. Übernachten Sie in einem traditionellen Gästehaus aus Buschmaterial im abgelegenen und von Touristen wenig besuchten Simbai. Oder planen Sie einen Aufenhalt hoch oben am Mount Kuta ein, in der Nähe des Dorfes Mount Hagen, wo Kaffee und Tee angebaut werden.
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