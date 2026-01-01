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Flitterwochen, Cook Islands

Südsee Hochzeitsreisen vom Spezialisten

Inselparadies für Ihre Flitterwochen

Südsee Flitterwochen stehen bei frischvermählten Paaren hoch im Kurs. Diese Ferien bringen Sie zu den schönsten Sandstränden der Welt und Sie können in Französisch Polynesien in den Unterkünften luxuriös nächtigen. Kulinarische Köstlichkeiten und traumhaft schöne Sonnenuntergänge, wie etwa auf Bora Bora, versprechen Romantik pur. Lassen Sie sich ganz einfach aktuelle Ferienangebote für Hochzeitsreisen in der Südsee von unseren Spezialisten übermitteln. Diese Hochzeitsreise wird mit Sicherheit Ihren hohen Erwartungen gerecht. Die Cook Inseln gehören zu den absoluten Lieblingsdestinationen in Französisch Polynesien bei Honeymoon Reisen. Überzeugen Sie sich einfach selbst von der Schönheit dieser Region.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Entspannung und Erholung unter Palmen

Ein faszinierendes Reiseziel ist mit Sicherheit die Südsee bei jungen Paaren. Inseln und eine aufregende Natur sind nur einige der Highlights, auf die Sie sich freuen können. Wenn Sie das Paradies auf Erden suchen, sind Sie in der Südsee genau richtig. Auf den Inseln im Pazifischen Ozean werden Sie sich von der ersten Minute an sehr wohlfühlen. So präsentiert sich die Südsee ihren Feriengästen das ganze Jahr über. Das warme Klima lädt zu Badeferien ein und die Resorts und Hotels bieten den Hochzeitsreisenden auch sehr viel Komfort.

Geniessen Sie die Zeit zu zweit und verbringen Sie romantische und unbeschwerte Tage in der Südsee. Mit einem eigenen Wasserbungalow starten Sie perfekt Ihr Südsee Abenteuer und geniessen jede Menge Komfort und die Gastfreundschaft.

Fanz. Polynesien
Cook Inseln
Fiji Inseln
Samoa
Tonga Inseln

Zahlreiche Ziele für den Südsee Honeymoon

In den Honeymoon Wochen können Sie die schönsten Inseln der Südsee mit eigenen Augen sehen. Wie wäre es mit einem Aufenthalt auf Bora Bora, Moorea, Tahiti, Tonga oder Samoa? Mit Sicherheit haben auch Sie schon einmal von diesen Inseln gehört. Sie dürfen sich auf weisse Sandstrände mit Palmen freuen und zudem stehen Ihnen viele verschiedene Unterkünfte zur Auswahl. Wasserbungalows erfreuen sich in diesen Regionen einer ganz grossen Nachfrage. Geniessen auch Sie in dieser einzigartigen Atmosphäre den neuen Lebensabschnitt.

Ob auf den Cook Inseln oder auf den Fiji Inseln, Sie werden mit der Hilfe unserer Ferienexperten garantiert sehr rasch das gewünschte Feriendomizil finden können. Gönnen auch Sie sich ein kleines Stück Luxus und verbringen Sie die Flitterwochen inmitten der wunderschönen und einzigartigen Südsee.

Jede Menge Zeit beim Südsee Honeymoon

Viele Resorts in der Südsee haben sich auf Honeymoon spezialisiert. Somit stehen Ihnen zahlreiche Angebote zur Auswahl und Verfügung. Diese Tage werden Sie so schnell nicht vergessen und so werden Sie sich noch lange an das Candlelight-Dinner direkt am Strand erinnern. Der Service der Hotelangestellten wird Sie begeistern. Sie haben einen Wunsch? Sprechen Sie das Personal in Ihrem Hotel direkt darauf an. Mit Sicherheit lässt sich dieser realisieren und der Aufenthalt wird somit nochmals um ein kleines Stück besser.

Sehr gerne entwerfen Ihnen aber auch unsere Experten ein passendes Ferienprogramm, sodass Sie sich ganz auf die Schönheit der Natur und Ihren Aufenthalt konzentrieren können.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Strände

Ferien an den schönsten Stränden der Südsee

Inselhüpfen und Rundreisen

Actionreiche Rundreisen und Inselhopping

Übersicht der Inseln

Alle Inseln für Ferien wie im Bilderbuch

Südsee Honeymoon

Hier verbringen Sie traumhafte Flitterwochen

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