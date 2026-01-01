Hochzeitsreisen Papua-Neuguinea
Unvergessliche Flitterwochen im Inselstaat
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Flitterwochen im Paradies der Naturliebenden
Romantik an unberührten Sandstränden
Durch die blau-schillernde Unterwasserwelt Papua-Neuguineas zu gleiten ist ein unvergessliches Erlebnis. Ergänzen Sie Ihre Hochzeitsreise mit einem Aufenthalt auf Kitava Island, wo Sie von traumhaft weissen Sandstränden empfangen werden oder reisen Sie zum Schnorcheln nach Doini Island.
Zweisamkeit und inspirierende Kulinarik
In der Hauptstadt Port Moresby zeigt sich das Land von seiner modernen Seite. Hier kann man durch den National Orchid Garden spazieren oder ein romantisches Abendessen geniessen. So farbenfroh wie das Land selbst ist auch seine Küche, die Sie mit einer Palette verschiedenster Köstlichkeiten erwartet. Probieren Sie den vorzüglichen Kaffee Papua-Neuguineas bei einem entspannten Frühstück am Strand.
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