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Hochzeitsreisen Papua-Neuguinea

Unvergessliche Flitterwochen im Inselstaat

Entspannen an langen weissen Sandstränden, umgeben von unberührter Natur: Flitterwochen auf Papua-Neuguinea bieten viel Romantik, punkten aber auch mit Diversität – von der Zweisamkeit in einer einsamen Bucht über den Aufenthalt im Luxus-Hotel auf einer privaten Insel bis hin zum Tauchen und Inselhopping. Beim Honeymoon auf dem Inselstaat erwarten Sie viel ursprüngliche Natur und eine beeindruckende Unterwasserwelt. Tauchen Sie gemeinsam ein in das Abenteuer Papua-Neuguinea und kehren Sie mit unvergesslichen Erinnerungen nach Hause. Unsere Papua-Neuguinea-Spezialisten beraten Sie gerne zu aktuellen Ferienangeboten.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Flitterwochen im Paradies der Naturliebenden

Romantik an unberührten Sandstränden

Durch die blau-schillernde Unterwasserwelt Papua-Neuguineas zu gleiten ist ein unvergessliches Erlebnis. Ergänzen Sie Ihre Hochzeitsreise mit einem Aufenthalt auf Kitava Island, wo Sie von traumhaft weissen Sandstränden empfangen werden oder reisen Sie zum Schnorcheln nach Doini Island.

Zweisamkeit und inspirierende Kulinarik

In der Hauptstadt Port Moresby zeigt sich das Land von seiner modernen Seite. Hier kann man durch den National Orchid Garden spazieren oder ein romantisches Abendessen geniessen. So farbenfroh wie das Land selbst ist auch seine Küche, die Sie mit einer Palette verschiedenster Köstlichkeiten erwartet. Probieren Sie den vorzüglichen Kaffee Papua-Neuguineas bei einem entspannten Frühstück am Strand.

Hochzeitsreisen Papua-Neuguinea

Unvergessliche Flitterwochen auf Papua-Neuguinea

Inselhopping auf Papua-Neuguinea

Abenteuerlich und abwechslungsreich

Die Kultur Papua-Neuguineas

Traditionelle Tänze und ausgefallene Kostüme

Tauchen auf Papua-Neuguinea

Unberührte Natur unter Wasser

Papua-Neuguinea Reiseinformationen

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