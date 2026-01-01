Bora Bora Reisen vom Spezialisten
Das Paradies hat einen Namen – Bora Bora
Le Bora Bora by Pearl Resorts
Preis auf Anfrage
Bora Bora
Das Resort liegt auf dem Tevairoa Motu, rund 10 Bootsminuten vom Flughafen entfernt. Geniessen Sie direkt vom Hotel...
InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa
Preis auf Anfrage
Bora Bora
Dieses exklusive Luxusresort bietet einen atemberaubenden Blick auf die Hauptinsel von Bora Bora mit dem...
St. Regis Resort Bora Bora
Preis auf Anfrage
Bora Bora
Das St. Regis Resort Bora Bora liegt auf einer kleinen Insel im nordöstlichen Atoll von Bora Bora. Der...
Conrad Bora Bora Nui
Preis auf Anfrage
Bora Bora
Das Conrad Bora Bora Nui liegt auf der kleinen vorgelagerten Insel Toopua, rund 20 Bootsminuten vom Flughafen Bora...
Hotel Intercontinental Le Moana Bora Bora
Preis auf Anfrage
Bora Bora
Das Hotel Inercontinental Le Moana liegt am Matira Point auf einer Landzunge, direkt am Strand. Der Transfer vom...
Pension Alice et Raphael
Preis auf Anfrage
Bora Bora
Die familiäre Pension befindet sich abgelegen auf einer kleinen, natürlichen Ausseninsel ohne Restaurant,...
Willkommen im Paradies
Strände wie aus dem Bilderbuch und ein Doppelvulkan
Aus heutiger Sicht dürfte es James Cook bereut haben, nicht länger auf Bora Bora geblieben zu sein. Heute wird die Insel als die Perle der Südsee bezeichnet und auf wohl kaum einer anderen Insel finden Sie so schöne Sandstrände wie auf Bora Bora. Die Inseln verfügen neben einigen luxuriösen Unterkünften auch über zahlreiche preiswerte Pensionen. Sie suchen Erholung und Entspannung?
Bora Bora Reisen sind hierfür wie geschaffen. Jedoch können Sie auf den Inseln mehr als nur am Strand relaxen, denn hier finden Sie auch eine Vielzahl grossartiger Freizeitaktivitäten. Besonders die Unterwasserwelt ist bekannt und beliebt. Überzeugen Sie sich einfach selbst!
Beste Reisezeit für Bora Bora
Die beste Reisezeit für Bora Bora erstreckt sich von Mai bis Oktober, wobei die Monate Juli bis September den absoluten Höhepunkt darstellen. In dieser Periode herrschen ideale Wetterbedingungen mit geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit, angenehmen Temperaturen zwischen 25°C und 30°C sowie einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit. Das kristallklare Wasser der Lagune lädt mit Temperaturen von 27°C bis 29°C zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen ein. Die trockenen Monate eignen sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Bootstouren oder romantische Strandspaziergänge.
Obwohl dies die Hauptsaison ist und mit höheren Preisen sowie mehr Touristen zu rechnen ist, überwiegen die Vorteile des stabilen Wetters. Für Reisende, die Wert auf Ruhe und günstigere Preise legen, bieten sich die Übergangsmonate April und November an, in denen das Wetter noch angenehm ist, aber weniger Besucher auf der Insel sind. Unabhängig von der gewählten Reisezeit verzaubert Bora Bora seine Gäste das ganze Jahr über mit atemberaubender Schönheit und polynesischem Charme.
Bora Bora: Anreise, Flugzeit und die richtige Planung
Einen Direktflug nach Bora Bora gibt es nicht – und genau das macht die Anreise zu einem Erlebnis in Etappen. Alle Wege führen zunächst nach Papeete auf Tahiti, zum internationalen Flughafen von Französisch-Polynesien. Ab der Schweiz fliegen Sie mit ein bis zwei Umstiegen, meist über die USA oder Paris; insgesamt sollten Sie je nach Verbindung mit rund 24 Stunden Reisezeit oder mehr rechnen. Von Papeete aus dauert der Inlandsflug nach Bora Bora nur noch rund 50 Minuten – mit etwas Glück geniessen Sie dabei einen spektakulären Blick auf Riffe und Atolle.
Der Flughafen von Bora Bora liegt auf einem Motu am Riffsaum; das letzte Stück zu Ihrem Resort legen Sie stilecht per Boot über die Lagune zurück.
Lagune, Mount Otemanu und die Wahl der Unterkunft
Das Wahrzeichen der Insel ist der 727 Meter hohe Mount Otemanu, der sich markant über der türkisfarbenen Lagune erhebt. Die meisten Resorts verteilen sich auf die vorgelagerten Motus, viele mit direktem Blick auf den Berg. Overwater-Bungalows gibt es in unterschiedlichen Kategorien – vom komfortablen Bungalow über der Lagune bis zur luxuriösen Villa mit eigenem Pool. Wer es bodenständiger mag, wählt Strand- oder Gartenbungalows oder eine familiär geführte Pension. Unsere Südsee-Spezialisten helfen Ihnen, die Kategorie zu finden, die zu Budget und Reisestil passt.
Reisezeit und Kombinationen
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober – ausführliche Informationen dazu finden Sie weiter oben auf dieser Seite. Für die Planung hat sich bewährt: drei bis fünf Nächte auf Bora Bora, kombiniert mit weiteren Inseln. Klassisch ist die Route Tahiti–Moorea–Bora Bora: Das grüne Moorea erreichen Sie ab Papeete bequem per Fähre, anschliessend geht es per Inlandsflug weiter in die berühmteste Lagune der Südsee. Als Schweizer Spezialist für die Südsee – jährlich reisen über 7000 Gäste mit uns nach Ozeanien – stellen wir Ihnen Anreise, Inselkombination und Resorts individuell zusammen.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktverbindung. Sie fliegen mit ein bis zwei Umstiegen – meist über die USA oder Paris – nach Papeete auf Tahiti und von dort in rund 50 Minuten per Inlandsflug weiter nach Bora Bora. Insgesamt sollten Sie je nach Verbindung mit rund 24 Stunden Reisezeit oder mehr rechnen.
Die Trockenzeit von Mai bis Oktober gilt als beste Reisezeit: geringe Niederschläge, angenehme Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad und ideale Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen. Wer weniger Betrieb und günstigere Preise sucht, weicht auf die Übergangsmonate April und November aus.
Bora Bora steht für die berühmte Lagune, Overwater-Luxus und Flitterwochen-Romantik. Moorea ist grüner, ursprünglicher und dank der Fähre ab Papeete schneller und günstiger erreichbar. Am schönsten ist die Kombination: erst Moorea, dann Bora Bora – so erleben Sie beide Facetten von Französisch-Polynesien.
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