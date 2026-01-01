Willkommen im Paradies

Strände wie aus dem Bilderbuch und ein Doppelvulkan

Aus heutiger Sicht dürfte es James Cook bereut haben, nicht länger auf Bora Bora geblieben zu sein. Heute wird die Insel als die Perle der Südsee bezeichnet und auf wohl kaum einer anderen Insel finden Sie so schöne Sandstrände wie auf Bora Bora. Die Inseln verfügen neben einigen luxuriösen Unterkünften auch über zahlreiche preiswerte Pensionen. Sie suchen Erholung und Entspannung?

Bora Bora Reisen sind hierfür wie geschaffen. Jedoch können Sie auf den Inseln mehr als nur am Strand relaxen, denn hier finden Sie auch eine Vielzahl grossartiger Freizeitaktivitäten. Besonders die Unterwasserwelt ist bekannt und beliebt. Überzeugen Sie sich einfach selbst!

Beste Reisezeit für Bora Bora

Die beste Reisezeit für Bora Bora erstreckt sich von Mai bis Oktober, wobei die Monate Juli bis September den absoluten Höhepunkt darstellen. In dieser Periode herrschen ideale Wetterbedingungen mit geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit, angenehmen Temperaturen zwischen 25°C und 30°C sowie einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit. Das kristallklare Wasser der Lagune lädt mit Temperaturen von 27°C bis 29°C zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen ein. Die trockenen Monate eignen sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Bootstouren oder romantische Strandspaziergänge.

Obwohl dies die Hauptsaison ist und mit höheren Preisen sowie mehr Touristen zu rechnen ist, überwiegen die Vorteile des stabilen Wetters. Für Reisende, die Wert auf Ruhe und günstigere Preise legen, bieten sich die Übergangsmonate April und November an, in denen das Wetter noch angenehm ist, aber weniger Besucher auf der Insel sind. Unabhängig von der gewählten Reisezeit verzaubert Bora Bora seine Gäste das ganze Jahr über mit atemberaubender Schönheit und polynesischem Charme.