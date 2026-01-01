Ein Paradies mit 118 Inseln

Das Blau des Südpazifiks lädt zu einem einzigartigen Urlaub ein: Die 118 Trauminseln sind von üppigen Urwäldern bedeckt und von kristallklarem Wasser umschlossen. Tagsüber brennt die Sonne an einem herrlichen Himmel, während Sie abends in den Weiten des Universums ein nahezu unglaubliches Schauspiel in Sternenglanz bewundern. Die Südsee lockt mit einem vielfältigen Aktivitätenangebot – unter anderem können Sie auf Bora-Bora im Sand liegen, den Baumwipfeln von Tahiti entlang eine Wanderung machen und in den Korallenriffen von Rangiroa schnorcheln.

Für einen entspannten Tag darf auch ein Ausflug nach Moorea nicht fehlen, bei dem Sie die Seele beim Baden baumeln lassen können. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne dabei, Ihre ganz persönliche Reise in die Südsee zusammenzustellen.