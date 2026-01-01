Romantische Samoa Hochzeitsreisen
Samoa Flitterwochen - Zweisamkeit im tropischen Paradies
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Samoa - paradiesisches Inselleben
Strände wie im Bilderbuch – Samoa Ferien
Tropische Blumen, die wärmenden Sonnenstrahlen und die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Einwohner, das sind nur einige der Vorzüge, die Sie bei Ihrem Samoa Honeymoon geniessen. Bei einem gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse starten Sie gut gestärkt in die Flitterwochen. Besonders empfehlenswert ist ein Aufenthalt im wunderschönen Sinalei Reef Resort & Spa. Diese Unterkunft bietet ihren Feriengästen erstklassige Bungalows mit direkter Strandlage. Das Le Vasa Resort bietet sich ebenfalls für Samoa Flitterwochen an.
Hotels und Resorts gibt es sehr viele. Sollten Sie noch unschlüssig sein, können Sie sich mit Ihren Fragen gerne jederzeit an unsere Ferienexperten für Samoa wenden. Mit Sicherheit gibt es auch ein passendes Reiseangebot für Sie. Lassen Sie sich überraschen und von der Schönheit Samoas überzeugen. Diese Hochzeitsferien werden Sie noch lange in positiver Erinnerung behalten.
Kristallklares Meer und Liebe an palmengesäumten Stränden
Ein weisser Sandstrand, ausreichend Privatsphäre sowie Ruhe und Entspannung, das ist zumeist nicht alles, was Hochzeitsreisende suchen. In erster Linie sind es die schönen Unterkünfte, die den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Hochzeitspaare kommen in den Resorts und Hotels voll und ganz auf ihre Kosten. Es werden viele verschiedene romantische Pakete angeboten. Im Le Lagoto Beach Resort ist ein Candlelight-Dinner mit Sicherheit genau das Richtige für Sie.
Selbstverständlich können Sie sich auch bei einer wohltuenden Massage behandeln lassen und dem stressigen Alltag entfliehen. Ein Aufenthalt auf Samoa bedeutet Erholung für alle Sinne inmitten der wunderschönen und einzigartigen Südsee.
Luxus, wohin das Auge blickt
Geht es um die Legenden und Mythen, so gibt es auf Samoa einen ganz besonderen Ort. Die Rede ist von der Insel Savai'i. In der kleinen Stadt Matavai befindet sich der Pool von Mata o le Alelo. Es ist auf den ersten Blick ein sehr unscheinbarer Pool, der von einer natürlichen Quelle gefüllt wird. Die Geschichte dahinter ist jedoch umso spannender. Es gab ein hübsches Mädchen namens Sina. In dieses Mädchen verliebte sich einst ein Aal und er verfolgte sie bis in diesen Pool.
Das Mädchen hat sich allerdings vor dem Fisch gefürchtet und Männer haben den Aal daraufhin getötet. Sein letzter Wunsch war es, dass sein Kopf hier begraben wird. Besuchen auch Sie diesen legendären Ort und lassen Sie sich von unseren Experten einfach ein Angebot erstellen.
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