Beschreibung

Einleitung Laucala ist eine private Insel im Südpazifik und vereint von Regenwald geprägte Landschaften und weisse Sandstrände mit unvergleichlichem Luxus und Privatsphäre.

Lage Das COMO Laucala Island liegt bei Taveuni und ist mit dem Resort Flugzeug ab Nadi Flughafen in knapp 1 Stunde zu erreichen. Das Resort liegt an der Nordküste der 12 km² grossen Privatinsel und umfasst nur 4.5 Quadratkilometer, was bedeutet, dass der überwiegende Teil der Insel eine unberührte Wildnis aus Dschungel und Kokosplantagen ist, in der einige der seltensten Vögel und Tiere des Archipels leben.

Angebot Die Insel verfügt über einen eigenen kleinen Bauernhof, auf welchem Obst, Gemüse, Blumen und Kräuter angepflanzt sowie Fleisch für das Resort produziert werden. Die Villen sind mit einem Buggy ausgestattet, so dass die Gäste das Resort in aller Ruhe erkunden können. Zu den weiteren Einrichtungen zählen fünf Restaurants und Bars, zwei Swimmingpools, ein Spa Bereich, ein Tauchcenter, ein 18 Loch Golfplatz, zwei Tennisplätze und einen Pferdestall. Auf der Insel können unterschiedliche Wassersportarten ausprobiert oder eine Regenwaldwanderung, eine Farm Tour oder eine Bootsfahrt unternommen werden.