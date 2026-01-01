COMO Laucala Island
Taveuni
Beschreibung
Einleitung
Laucala ist eine private Insel im Südpazifik und vereint von Regenwald geprägte Landschaften und weisse Sandstrände mit unvergleichlichem Luxus und Privatsphäre.
Lage
Das COMO Laucala Island liegt bei Taveuni und ist mit dem Resort Flugzeug ab Nadi Flughafen in knapp 1 Stunde zu erreichen. Das Resort liegt an der Nordküste der 12 km² grossen Privatinsel und umfasst nur 4.5 Quadratkilometer, was bedeutet, dass der überwiegende Teil der Insel eine unberührte Wildnis aus Dschungel und Kokosplantagen ist, in der einige der seltensten Vögel und Tiere des Archipels leben.
Angebot
Die Insel verfügt über einen eigenen kleinen Bauernhof, auf welchem Obst, Gemüse, Blumen und Kräuter angepflanzt sowie Fleisch für das Resort produziert werden. Die Villen sind mit einem Buggy ausgestattet, so dass die Gäste das Resort in aller Ruhe erkunden können. Zu den weiteren Einrichtungen zählen fünf Restaurants und Bars, zwei Swimmingpools, ein Spa Bereich, ein Tauchcenter, ein 18 Loch Golfplatz, zwei Tennisplätze und einen Pferdestall. Auf der Insel können unterschiedliche Wassersportarten ausprobiert oder eine Regenwaldwanderung, eine Farm Tour oder eine Bootsfahrt unternommen werden.
Zimmer
Die 24 Villen sind im fijianischen Stil gebaut, haben von 1 bis 3 Schlafzimmer und verfügen alle über einen eigenen Pool. 11 Plantation Villas liegen inmitten eines Kokoshains neben einem Privatstrand. 4 Plateau Villas liegen auf dem Nawi Hügel im Herzen der Insel. 7 Seagrass Villas säumen einen pulverweissen Strand. Die Udu Residence liegt auf einer Klippe über dem halbmondförmigen Strand und die Wai Residence, eine Overwater Villa, liegt über der smaragdgrünen Lagune.
Preis auf Anfrage
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