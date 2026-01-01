Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Flitterwochen, Französisch Polynesien

Hochzeitsreise Französisch Polynesien vom Spezialisten

Romantischer Honeymoon im Paradies

Türkisblaues Wasser, weisse Sandstrände und ein perfektes Wetter, so präsentieren sich Ferien in Französisch Polynesien. Dass Polynesien Aktivreisen oder Flitterwochen Franz. Polynesien zu einem unvergesslichen Erlebnis avancieren, dafür sorgen luxuriöse Hotels. Französisch Polynesien ist bei Hochzeitsreisen noch immer ein absoluter Geheimtipp und somit können Sie sich auf jede Menge Ruhe und Entspannung abseits des Massentourismus freuen. Selbstverständlich ist auch die Gastfreundschaft der Einheimischen nicht zu vergessen. Zumeist entscheiden sich Hochzeitspaare für Bungalows, die direkt am Wasser gebaut wurden.

Entfliehen Sie dem Stress nach einer Hochzeit und verbringen Sie die ersten gemeinsamen Tage im Paradies bei Franz. Polynesien Flitterwochen. Unsere erfahren Ferienexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und für die genaue Urlaubsplanung Ihrer Flitterwochen gerne zur Verfügung.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Traumhafte Inselwelt

Sommer, Luft und Liebe: Flitterwochen Franz. Polynesien

Das Glitzern der Wellen, der weisse Sand unter den Füssen, so können Sie sich Ihren Franz. Polynesien Honeymoon vorstellen. Viele Angebote bieten die luxuriösen Resorts und Unterkünfte für die frischverliebten und frischvermählten Paare. Das Sofitel auf Bora Bora ist eine ganz besondere Anlaufstelle. Hier können Sie ein Abendessen zu zweit direkt am Strand geniessen und der untergehenden Sonne zusehen. So schön kann sich Honeymoon auf Französisch Polynesien gestalten. In der wunderschönen Südsee werden Sie aussergewöhnliche Flitterwochen erleben können und dürfen. Fragen Sie unsere Reiseexperten nach diesen Honeymoon Reisen.

Amore im Paradies – Honeymoon Reisen

Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die es perfekt gestalten. Türkisblaues Wasser und ein palmengesäumter Strand reichen zumeist vollkommen aus. Es muss nicht immer unbedingt Bora Bora sein, denn auch Rangiroa, Tetiaroa, Tahiti, Papeete oder Moorea eignen sich hervorragend für eine Hochzeitsreise. Sie werden selbstverständlich auch Ihr ganz eigenes und persönliches kleines Paradies in der wunderschönen, aufregenden und einzigartigen Südsee finden.

Eine einsame Insel für den Honeymoon

Sie möchten Ruhe und Entspannung bei Ihren Flitterwochen geniessen? Es muss somit nicht immer ein Resort sein, denn in der Südsee können Sie sich auf Wunsch auch eine eigene Insel buchen. In einer exklusiven Gegend geniessen Sie die Zweisamkeit ganz besonders. Auf die Insel Tetiara dürfen Sie ausdrücklich nur mit der Erlaubnis des Eigentümers, welche Sie mit der Hilfe unserer Reiseexperten rasch erhalten werden. Hier haben Sie ein ganz exklusives und einzigartiges Ferienparadies für sich alleine.

Das wäre doch mit Sicherheit perfekt für Ihre Flitterwochen in der Südsee, oder nicht? Gönnen Sie sich einfach eine kleine Auszeit nach all dem ganzen Stress aufgrund der Hochzeitsvorbereitungen. Starten Sie in der herrlichen Südsee in eine gemeinsame und glückliche Zukunft. Diese Hochzeitsreise werden Sie mit Sicherheit niemals vergessen.

Französisch-Polynesien Honeymoon

Romantische Flitterwochen in den exklusiven Resorts Französisch-Polynesiens

Inselhüpfen Französisch-Polynesien

Auf den Spuren von Robinson

Tauchen in Französisch-Polynesien

Erleben Sie die bunte und aufregende Unterwasserwelt beim Tauchen

Reiseinformationen

Alle wichtigen und nützlichen Informationen über Französisch-Polynesien

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren