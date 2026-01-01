Türkisblaues Wasser, weisse Sandstrände und ein perfektes Wetter, so präsentieren sich Ferien in Französisch Polynesien. Dass Polynesien Aktivreisen oder Flitterwochen Franz. Polynesien zu einem unvergesslichen Erlebnis avancieren, dafür sorgen luxuriöse Hotels. Französisch Polynesien ist bei Hochzeitsreisen noch immer ein absoluter Geheimtipp und somit können Sie sich auf jede Menge Ruhe und Entspannung abseits des Massentourismus freuen. Selbstverständlich ist auch die Gastfreundschaft der Einheimischen nicht zu vergessen. Zumeist entscheiden sich Hochzeitspaare für Bungalows, die direkt am Wasser gebaut wurden.

Entfliehen Sie dem Stress nach einer Hochzeit und verbringen Sie die ersten gemeinsamen Tage im Paradies bei Franz. Polynesien Flitterwochen. Unsere erfahren Ferienexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und für die genaue Urlaubsplanung Ihrer Flitterwochen gerne zur Verfügung.