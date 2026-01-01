Südsee Inseln Reisen vom Spezialisten
Ein Traum für Inselliebhaber
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Baden, tauchen und die Sonne geniessen
Südsee Reisen – ein abwechslungsreiches Vergnügen
Egal, ob Sie Hochzeitsreisen oder Aktivferien in der Südsee verbringen, dank ihrer Vielfältigkeit ist die Region ein Traumziel mit Charme, an dem Sie sich wohlfühlen werden. Eines der schönsten Gebiete im Bereich der Südsee ist zweifellos Französisch-Polynesien, das so traumhafte Inseln wie Bora Bora zu bieten hat. Insbesondere wenn Sie planen, in Ihren Ferien in der Südsee zu schnorcheln, sind Sie in diesem Teil der Region bestens aufgehoben. Wunderschöne Korallenriffe und eine Unterwasserwelt, die durch ihre enorme Vielfalt beeindruckt, sorgen dafür, dass Ihnen beim Tauchen in diesem Südseeparadies niemals langweilig wird.
Eine Region der Ruhe und Ausgeglichenheit – die Südsee
Da Samoa Ihnen eine ansprechende Kombination aus herrlichen Stränden und einem landschaftlich reizvollen Hinterland bietet, können Sie auf dieser Insel traumhafte Wanderungen und unvergessliche Strandtage erleben. Die Insel lädt Sie ausserdem dazu ein, auf den Spuren des berühmten Schriftstellers Robert Louis Stevenson zu wandeln, der sich in dieser Gegend Inspiration für seine Geschichten suchte. Ein weiteres Inselparadies in der Südsee, dessen Besuch sich lohnt, ist das Gebiet rund um die Cook Inseln. Denn insbesondere die Hauptinsel des Archipels, Rarotonga, ist für ihre angenehme Atmosphäre und Strände der Extraklasse bekannt.
Tahiti – Traumdestination in der Südsee
Aufgrund fjordähnlicher Buchten ist die Insel Moorea besonders attraktiv. Da die Insel von einem Riff umschlossen wird, können Sie dort in Ruhe schwimmen und schnorcheln, ohne sich Sorgen darüber machen zu müssen, ob Haie in Ihrer Nähe sind. Ein weiterer Grund für die enorme Beliebtheit der Insel ist der imposante Berg Tohiea, der die Gegend überragt und in dessen Umgebung Sie wundervolle Wanderungen unternehmen können. Ein gutes Beispiel dafür, warum die Südsee als Feriendestination so attraktiv ist, bietet Neukaledonien.
Denn in diesem Teil der Südsee erscheinen die Strände noch etwas weisser als anderswo und einsame Buchten ermöglichen Ihnen Ferien weitab von Trubel und Hektik. Wenn Sie sich für eine Reise in die Südsee entscheiden, treffen Sie in jedem Fall eine gute Wahl!
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