Kulturreisen in Neukaledonien
Natur pur auf Neukaledonien Reisen
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Einzigartige Flora und Fauna
Die Lebensweise hautnah miterleben
Der Ausdruck ist im Deutschen leider immer wieder mit negativen Assoziationen verbunden. Auf Hawaii bedeutet es allerdings schlicht und einfach „Mensch“. Der Mensch ist auf Neukaledonien sehr bedeutend und das Leben hier spielt sich zumeist in grossen Gruppen ab. Die Lebensweise können Sie hervorragend im Tjibaou Zentrum bewundern und bestaunen. Die Natur in Neukaledonien ist einzigartig und das Land hat weitaus mehr als nur Sonne, Strand und Meer zu bieten. In den Neukaledonien Ferien werden Sie die faszinierende Pflanzenwelt hautnah erleben können und dürfen.
Einzigartige Unterwasserwelt und Tierwelt auf Neukaledonien
Das Land ist vielfältig und zeigt sich ganzjährig von seiner ganzen Pracht und Schönheit. Da wären auf der einen Seite die vielen Wanderungen zu nennen und auf der anderen Seite ein Tauchgang, welcher Ihnen die aufregende Welt unter Wasser zeigt. Ein absolutes Muss ist der Besuch der Carenage Bay, wo Wasserfälle die Besucher verzaubern und in den Bann ziehen. Die Natur in Neukaledonien ist facettenreich und Sie sollten in diese aufregende Welt eintauchen. Unsere Reisespezialisten stehen Ihnen für weitere Fragen bezüglich Neukaledonien Reisen gerne und jederzeit zur Verfügung.
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