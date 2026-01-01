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Tiki, Neukaledonien

Kulturreisen in Neukaledonien

Natur pur auf Neukaledonien Reisen

Tiere und Pflanzen, die Sie in diesem Land antreffen werden, haben Sie mit Sicherheit noch niemals zuvor gesehen. Nicht weiter verwunderlich, denn auf Neukaledonien gibt es Tiere und Pflanzen, die sonst nirgends auf der Welt zu finden sind. Als Beispiel wäre hier einmal das blaue Kagu zu nennen, welches auch das Nationaltier ist. Leider ist der flugunfähige Vogel vom Aussterben bedroht. Auf einem weichen Waldboden und in einem dichten Gestrüpp ist dieses Tier zu finden.

Die Hänge sind nicht nur die Heimat von diesem einzigartigen Tier, sondern sie gelten auch als die Lebensgrundlage der Kanak – so werden die Einwohner von Neukaledonien genannt. Fragen Sie unsere Reisespezialisten nach aktuellen Angeboten.

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Einzigartige Flora und Fauna

Die Lebensweise hautnah miterleben

Der Ausdruck ist im Deutschen leider immer wieder mit negativen Assoziationen verbunden. Auf Hawaii bedeutet es allerdings schlicht und einfach „Mensch“. Der Mensch ist auf Neukaledonien sehr bedeutend und das Leben hier spielt sich zumeist in grossen Gruppen ab. Die Lebensweise können Sie hervorragend im Tjibaou Zentrum bewundern und bestaunen. Die Natur in Neukaledonien ist einzigartig und das Land hat weitaus mehr als nur Sonne, Strand und Meer zu bieten. In den Neukaledonien Ferien werden Sie die faszinierende Pflanzenwelt hautnah erleben können und dürfen.

Einzigartige Unterwasserwelt und Tierwelt auf Neukaledonien

Das Land ist vielfältig und zeigt sich ganzjährig von seiner ganzen Pracht und Schönheit. Da wären auf der einen Seite die vielen Wanderungen zu nennen und auf der anderen Seite ein Tauchgang, welcher Ihnen die aufregende Welt unter Wasser zeigt. Ein absolutes Muss ist der Besuch der Carenage Bay, wo Wasserfälle die Besucher verzaubern und in den Bann ziehen. Die Natur in Neukaledonien ist facettenreich und Sie sollten in diese aufregende Welt eintauchen. Unsere Reisespezialisten stehen Ihnen für weitere Fragen bezüglich Neukaledonien Reisen gerne und jederzeit zur Verfügung.

Flitterwochen

Geniessen Sie einen romantischen Honeymoon

Kultur und Natur

Landschaftliche und kulturelle Highlights Neukaledoniens

Tauchen

Die bunte und aufregende Unterwasserwelt entdecken

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