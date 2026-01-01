Französisch Polynesien Reiseinformationen
Südsee Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
In Französisch Polynesien sind Tattoos fast überall zu sehen. Was auf den Inseln schon seit vielen Jahren praktiziert wird, gelangte über James Cook nach Europa. Es gibt wohl kaum einen Einwohner, der nicht tätowiert ist. Zudem spielt auch der Tanz hier eine wichtige und bedeutende Rolle. Die Menschen tanzen nicht nur zu ganz besonderen Anlässen, denn auch in ihrer Freizeit widmen sich viele Einwohner dem Tanz. Zudem finden auch immer wieder grosse Festivals mit Musik und Tanz statt.
Wenn auch Sie einmal Ihre Hüften schwingen lassen möchten, sollten Sie sich für Ferien auf den traumhaft schönen Inseln entscheiden. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und auch für die Unterbreitung von einem Angebot gerne zur Verfügung. Diese Ferien werden Sie so schnell nicht vergessen.
Im Urlaubsparadies wird vorwiegend Französisch gesprochen. In vielen Hotels oder in Restaurants sprechen einige auch ein gutes Englisch. Dennoch kann es vor dem Reiseantritt nicht schaden, wenn Sie sich einige wichtige Wörter in Französisch aneignen. Die Einheimischen werden sich über Ihre Bemühungen mit Sicherheit sehr freuen. Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten sollten Sie bei Ferien auf den Inseln wohl nicht haben oder erleben.
Teahupoo ist mit Sicherheit vielen Surfsportfans ein Begriff. Dieser Name sorgt für Gänsehaut und ist weltweit bei Surfern bekannt. Wer auf den Inseln verweilt, sollte diesem Spot auf alle Fälle einen Besuch abstatten. Selbst Besucher, die nicht auf dem Surfbrett stehen möchten, werden hier auf ihre Kosten kommen. Eine Bootsfahrt hinaus auf das Meer ist ebenfalls ein absolutes Muss. Ein Spektakel ist hier auf alle Fälle garantiert.
Bezahlt wird mit dem pazifischen Franc. Zudem können Reisende auch fast überall ohne Probleme und Schwierigkeiten mit einer Kreditkarte bezahlen. Bargeld können Sie an den gekennzeichneten Geldautomaten beheben.
Die beste Reisezeit für Ferien in Französisch-Polynesien ist von Mai bis Oktober. Diese Monate sind trocken. Es ist warm und nicht zu feucht. Es regnet weniger, und die Sonne scheint oft. Das macht das Wetter gut für den Strand, Wassersport und Ausflüge. Es ist warm, aber nicht zu heiss.
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