Cook Islands Badeferien
Einfach nur die Seele baumeln lassen
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Tropische Strände und Vegetation entdecken
Strandferien im Südsee Paradies – Cook Islands
An kaum einem Ort dieser Welt ist das Wasser so klar wie vor den Cook Islands. Dies behaupten jedenfalls Kenner der Materie, die jedoch mit ihrer Einschätzung genau richtig liegen. Wenn Sie sich selbst von der herausragenden Wasserqualität auf den Cook Islands überzeugen möchten, ist ein Ausflug zu dem auf Rarotonga gelegenen Strand Muri Beach sehr empfehlenswert. Denn dieser herrliche Strand bietet alles, was ein Traumstrand haben muss. Auch wenn der Muri Beach sehr beliebt ist, finden Sie an diesem weitläufigen Strand mit seinen kleinen vorgelagerten Inseln immer ein ruhiges Plätzchen.
Cook Islands mit Kindern – immer eine gute Idee
Ein Ort auf den Cook Islands, der nicht nur Kinder begeistert, ist die riesige Lagune der Insel Aitutaki, welche ebenso wie die Riffe vor Rarotonga äusserst spektakulär ist. Diese Lagune der Extraklasse, in der Sie auch häufig so seltene Meeresbewohner wie Rochen und Schildkröten beobachten werden, ist ausserdem ein beliebtes Revier zum Kajaken und präsentiert sich immer von seiner schönsten Seite. Die überragende Unterwasserwelt in diesem Teil der Cook Islands ist prädestiniert dafür, dass Sie dort gemeinsam mit Ihrer Familie eine unvergessliche Zeit beim Tauchen und Schnorcheln verbringen.
Ein Traum, der wahr wird
Einzigartig, freundlich und wunderschön, das sind die paradiesischen Cook Islands, in deren Umfeld Ferien definitiv ein unvergleichliches Erlebnis sind. Dank einer tropischen Vegetation und Stränden, die wegen ihrer Beschaffenheit Weltklasse sind, werden Sie eine Entscheidung für Cook Islands Ferien auf keinen Fall bereuen. Badevergnügen ohne jedwede Einschränkung, genau dies und nicht weniger erwartet Sie auf diesen aussergewöhnlichen Inseln.
Freuen Sie sich auf Strände, die in jeder Hinsicht überzeugen und an denen Sie sich vom Stress des Alltags erholen können. Wenn Sie die Südsee lieben, werden Sie von den Cook Islands begeistert sein, da diese den Charakter der Region authentisch verkörpern.
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