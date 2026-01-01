Wenn Sie Ihre nächsten Badeferien an einem Ort verbringen möchten, der dem Paradies sehr nahe kommt, sind Sie auf den Cook Islands genau richtig. Weitläufige Strände, die durch feinen Sand und kristallklares Wasser bestechen, prägen diese herrlichen Inseln. Hier geniessen Sie eine von Lockerheit und Spass bestimmte Atmosphäre. Der Mittelpunkt der Inselwelt der Cook Islands ist Rarotonga, auf der sich auch der internationale Flughafen befindet. Neben einigen infrastrukturellen Einrichtungen bietet die Insel vor allem traumhafte Strände, an denen Sie sich schon kurz nach Ihrer Ankunft auf den Inseln nachhaltig entspannen werden.

Um Südseefeeling pur zu geniessen, brauchen Sie nur unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Ihnen gerne dabei behilflich sind, die für Sie passenden Cook Island Reisen zusammenzustellen.