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Badeferien, Cook Islands

Cook Islands Badeferien

Einfach nur die Seele baumeln lassen

Wenn Sie Ihre nächsten Badeferien an einem Ort verbringen möchten, der dem Paradies sehr nahe kommt, sind Sie auf den Cook Islands genau richtig. Weitläufige Strände, die durch feinen Sand und kristallklares Wasser bestechen, prägen diese herrlichen Inseln. Hier geniessen Sie eine von Lockerheit und Spass bestimmte Atmosphäre. Der Mittelpunkt der Inselwelt der Cook Islands ist Rarotonga, auf der sich auch der internationale Flughafen befindet. Neben einigen infrastrukturellen Einrichtungen bietet die Insel vor allem traumhafte Strände, an denen Sie sich schon kurz nach Ihrer Ankunft auf den Inseln nachhaltig entspannen werden.

Um Südseefeeling pur zu geniessen, brauchen Sie nur unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Ihnen gerne dabei behilflich sind, die für Sie passenden Cook Island Reisen zusammenzustellen.

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Tropische Strände und Vegetation entdecken

Strandferien im Südsee Paradies – Cook Islands

An kaum einem Ort dieser Welt ist das Wasser so klar wie vor den Cook Islands. Dies behaupten jedenfalls Kenner der Materie, die jedoch mit ihrer Einschätzung genau richtig liegen. Wenn Sie sich selbst von der herausragenden Wasserqualität auf den Cook Islands überzeugen möchten, ist ein Ausflug zu dem auf Rarotonga gelegenen Strand Muri Beach sehr empfehlenswert. Denn dieser herrliche Strand bietet alles, was ein Traumstrand haben muss. Auch wenn der Muri Beach sehr beliebt ist, finden Sie an diesem weitläufigen Strand mit seinen kleinen vorgelagerten Inseln immer ein ruhiges Plätzchen.

Cook Islands mit Kindern – immer eine gute Idee

Ein Ort auf den Cook Islands, der nicht nur Kinder begeistert, ist die riesige Lagune der Insel Aitutaki, welche ebenso wie die Riffe vor Rarotonga äusserst spektakulär ist. Diese Lagune der Extraklasse, in der Sie auch häufig so seltene Meeresbewohner wie Rochen und Schildkröten beobachten werden, ist ausserdem ein beliebtes Revier zum Kajaken und präsentiert sich immer von seiner schönsten Seite. Die überragende Unterwasserwelt in diesem Teil der Cook Islands ist prädestiniert dafür, dass Sie dort gemeinsam mit Ihrer Familie eine unvergessliche Zeit beim Tauchen und Schnorcheln verbringen.

Ein Traum, der wahr wird 

Einzigartig, freundlich und wunderschön, das sind die paradiesischen Cook Islands, in deren Umfeld Ferien definitiv ein unvergleichliches Erlebnis sind. Dank einer tropischen Vegetation und Stränden, die wegen ihrer Beschaffenheit Weltklasse sind, werden Sie eine Entscheidung für Cook Islands Ferien auf keinen Fall bereuen. Badevergnügen ohne jedwede Einschränkung, genau dies und nicht weniger erwartet Sie auf diesen aussergewöhnlichen Inseln.

Freuen Sie sich auf Strände, die in jeder Hinsicht überzeugen und an denen Sie sich vom Stress des Alltags erholen können. Wenn Sie die Südsee lieben, werden Sie von den Cook Islands begeistert sein, da diese den Charakter der Region authentisch verkörpern.

Badeferien Cook Islands

Erholung und Entspannung an palmengesäumten Stränden

Ferien mit Kindern

Kinderfreundliche Hotels und Angebote auf den Cook Islands

Flitterwochen Cook Islands

Honeymoon im Paradies der Südsee

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