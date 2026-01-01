Beschreibung

Lage Die Seaview Lodge liegt an der Nordküste von Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga. Zum Flughafen sind es rund 40 Fahrminuten. Von der Lodge aus können Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten und Stränden auf der Hauptinsel unternommen werden. Der Königspalast befindet sich direkt um die Ecke und verschiedene Restaurants sowie der Markt in einer Entfernung von ungefähr 5 Gehminuten.

Angebot Das hoteleigene Restaurant verwöhnt die Gäste mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Schöne Sonnenuntergänge können von der Seaview Bar auf dem Cocktaildeck genossen werden. Die Gäste profitieren von einem üppigen Garten und kostenlosem WLAN.