Seaview Lodge
Nuku'alofa
Beschreibung
Lage
Die Seaview Lodge liegt an der Nordküste von Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga. Zum Flughafen sind es rund 40 Fahrminuten. Von der Lodge aus können Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten und Stränden auf der Hauptinsel unternommen werden. Der Königspalast befindet sich direkt um die Ecke und verschiedene Restaurants sowie der Markt in einer Entfernung von ungefähr 5 Gehminuten.
Angebot
Das hoteleigene Restaurant verwöhnt die Gäste mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Schöne Sonnenuntergänge können von der Seaview Bar auf dem Cocktaildeck genossen werden. Die Gäste profitieren von einem üppigen Garten und kostenlosem WLAN.
Zimmer
Die 14 Standard, Garden und Seaview Zimmer verfügen alle über die üblichen Annehmlichkeiten wie z. B. eine Klimaanlage, einen Fernseher, einen Safe, einen Kühlschrank und eine Tee-/Kaffeestation. Die Garden und Seaview Zimmer verfügen zudem über einen Schreibtisch und einen Balkon und unterscheiden sich nur in der Aussicht, sei es auf den tropischen Garten oder auf die Lagune, in welcher gegen Abend Schweine Fische fangen. Eine luxuriöse Premium Suite mit 2 Schlafzimmern, einem grosszügigen Wohn-/Essbereich, einer Küche und einer grossen Terrasse mit Sonnenliegen und einem Esstisch runden das Angebot ab.
Preis auf Anfrage
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