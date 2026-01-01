Vulkane auf Vanuatu vom Spezialisten
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Vulkane - das grosse Naturspektakel
Berühmte Inseln und ihre Vulkane bei Vanuatu Ferien erleben
Der 1496 m hohe Lombenben auf der Insel Ambae besitzt drei Kraterseen. Er ist ausserordentlich aktiv. Die Besonderheit der Vulkane auf Ambrym: Sie haben gleich zwei Hauptkrater und einen Nebenkrater. Der Vulkan Lopévi auf der gleichnamigen Insel ist ganz besonders aktiv und unberechenbar. Deshalb wird die Insel seit 1960 nicht mehr bewohnt. Zu den aktivsten Vulkanen auf Vanuatu zählt neben dem Yasur der 797 m hohe Schildvulkan auf der Insel Gaua. Dort gibt es immer wieder kleinere Eruptionen, die sich häufig durch einen Anstieg des Wasserstandes im malerischen Kratersee ankündigen.
Diesen Vulkanen kommen Sie auf Vanuatu Reisen näher
Einige dieser faszinierenden Vulkane beobachtet man am besten aus der Ferne. Andere können Sie direkt besuchen. Am besten zu erreichen ist der Yasur Vulkan. Seine beständige Aktivität macht den Besuch zu einem einmaligen Erlebnis. Besonders in der Dämmerung bieten die feurigen Eruptionen einen aufregend leuchtenden Anblick. Es gibt nur wenige Unterkünfte auf der Insel. Man kann aber dreitägige Touren ab Port Vila buchen. Mit dem Jeep nähren Sie sich dem Kraterrand bis auf wenige Meter und bewältigen dann den Rest zu Fuss.
Zu den aktiven Ambrym-Vulkanen führt eine sehr lohnende abenteuerliche Expedition bzw. Trekking-Tour. Der Schildvulkan hat eine kesselförmige Struktur (Caldera) von ca. 12 Kilometern ausgebildet. Darin liegen der Vulkankegel Benbow mit einem Durchmesser von zwei Kilometern, in 1'334 m Höhe der Gipfelkrater Marum und der Nebenkrater (Pitkrater) Niri Mbwelesu. Zeitweise gab es Lavaseen. Das kann sich jedoch jederzeit ändern.
Für das Besteigen des 797 Meter hohen Mount Garat auf Gaua, aus dessen Schloten heiße Dämpfe aufsteigen, muss man bis zum Kraterrand eine gut zweistündige Wanderung einplanen. Von hier aus hat man eine prächtige Aussicht auf die Nachbarinseln.
Abenteuer bei Vanuatu Reisen zu den Vulkanen
In der geologisch aktiven Region von Vanuatu kommt es immer wieder zu Erdbeben. Die vulkanischen Aktivitäten, die ihren Ursprung im Aufeinandertreffen der Pazifischen und der Australischen Platte haben, haben immer wieder starke Vulkanausbrüche verursacht, bei denen ganze Dörfer oder Inseln vorübergehend evakuiert werden mussten. Andererseits ist die vulkanische Verwitterungserde sehr fruchtbar und bietet damit eine gute Grundlage für die einheimische Landwirtschaft. Teil des vulkanischen Natur-Abenteuers ist immer auch das Gefährliche, Unberechenbare, nur begrenzt Planbare. Unsere Südsee Experten beraten Sie gern bei Ihrem Reisevorhaben.
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