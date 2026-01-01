Traumhaft schöne Strände, Kokospalmen und die Gastfreundschaft der Einheimischen: Das ist nur ein kleiner Auszug, wie sich Samoa seinen Feriengästen präsentiert. Wussten Sie, dass Samoa auch ein Paradies für Wanderferien ist? Steile Berghänge und eine exotische Pflanzenvielfalt werden Sie in den Bann ziehen. Nicht zu vergessen die beeindruckenden Afu Aau Wasserfälle. Wanderungen zu den Blow-Holes stehen hoch im Kurs und könnten aufregender kaum sein. Bei Aktiv Reisen Samoa sollten Sie sich auch die Insel Savai'i nicht entgehen lassen.

Ein unvergessliches Erlebnis wird auch eine Wanderung durch den Mount Matavanu Krater. Erkundigen Sie sich bei unseren Experten nach aktuellen Angeboten für Samoa Reisen.