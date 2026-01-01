Aktivferien auf Samoa
Faszinierende Landschaften aktiv erkunden
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Inselparadies für Aktive
Gischt und blauer Himmel bei den schönsten Ferien
Unter der Erdoberfläche brodelt es sehr laut. Gewaltige Fontänen schiessen in den blauen Himmel von Samoa. Die zuvor genannten Holes sind ein absolutes Highlight bei den Ferien auf Samoa. Diese tragen den Namen Alofaaga. Auch die schroffe Landschaft wird Sie in den Bann ziehen. Noch nicht so bekannt, jedoch keinesfalls weniger aufregend sind die Togitogiga Wasserfälle. Das Wasser endet in einzigartigen Natur-Pools, welche die gewünschte Erfrischung und Abkühlung bieten. Kaum in einem anderen Südseeparadies ist die Natur so eindrucksvoll wie auf Samoa.
Aktivreisen Samoa – der Sprung in das kühlende Nass
Schnorcheln steht auf Samoa ebenfalls sehr hoch im Kurs. Teilweise gibt es hier noch unberührte und unerforschte Stellen. Für Entdecker und Abenteurer sind das sicherlich die idealen Voraussetzungen. Es gibt zudem auch ein gesunkenes Wrack zu bestaunen. Das Schiff ist im Jahr 1881 gesunken und es hörte auf den Namen „Juno“. Angebote für Action und Abenteuer gibt es für Samoa Reisen sehr viele. Tauchen auch Sie ein in eine faszinierende Landschaft und Kultur ein.
Diese Ferien werden Sie garantiert so schnell nicht vergessen. Von Erholung und Entspannung bis hin zu vielen Abenteuern, die Sie hier erleben können: Samoa ist ein ganz besonderer Ort.
Mit dem Rad, Wanderungen oder mit dem Kajak
Sie möchten die Südseeinsel auf eigene Faust erkunden? Das ist auf Samoa eigentlich überhaupt kein Problem. Bei Aktivurlaubern steht die Insel hoch im Kurs und die Auswahl an Freizeitaktivitäten könnte grösser nicht sein. Ob mit dem Fahrrad oder mit einem Kajak, die Schönheit Samoas kann auf viele verschiedene Arten und Weisen erkunden und erlebt werden. Besonders die Bergwelt versetzt die Feriengäste immer wieder ins Staunen. Boote können direkt am Strand gemietet werden.
Unberührte Buchten und einzigartige Spots warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Von den Sale'aula Lava Feldern bis hin zu Erholung und Entspannung, Samoa Ferien bieten für jeden etwas.
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