Hochzeitsreise Cook Islands
Romantik im Inselparadies
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Hand in Hand am Strand entlang
Neu verlieben – Strände wie im Bilderbuch
Der Urlaub als Ehepaar sollte natürlich etwas ganz Besonderes werden. Entscheiden Sie sich genau aus diesem Grund für Cook Island. In einer traumhaften Kulisse werden Sie glücklich in eine gemeinsame Zukunft starten. Luxus kommt dabei keinesfalls zu kurz. Das Pacific Resort Aitutaki ist eines unserer besten Adressen, die wir Ihnen anbieten können. Lassen Sie hier in exklusiven Bungalows die Seele baumeln. Sie geniessen nicht nur Ihre Privatsphäre, auch die Gastfreundschaft der Mitarbeiter werden Sie sofort bemerken. Verbringen auch Sie aussergewöhnliche Ferien auf Cook Island und erleben Sie den einzigartigen Service.
Dinner direkt am Meer – Honeymoon Cook Island
Die Knöchel versinken im warmen Wasser, während Ihnen die Mitarbeiter der Hotels und Resorts Köstlichkeiten aus der Region servieren. Direkt am Pazifischen Ozean wird Ihr Gaumen verwöhnt und diesen Augenblick werden Sie garantiert so schnell nicht wieder vergessen. Spazieren Sie im Anschluss Hand in Hand die Strände entlang und geniessen Sie Ihre wohlverdienten Flitterwochen. Alleine bei diesem Gedanken werden Sie bereits ins Schwärmen geraten. Fragen Sie einfach bei unseren Spezialisten nach und sichern Sie sich rasch Ihren Wunschtermin für die Hochzeitsreise auf Cook Island. Flitterwochen könnten schöner nicht sein!
Einzigartige Gefühle auf einer verlassenen Insel
Die Zeit in den Flitterwochen ist sehr kostbar. Cook Island eignet sich hervorragend für diese einzigartigen Momente. Der weisse Sandstrand und das kristallklare, warme Wasser begeistern Sie auf jeden Fall sofort. Vollkommene Ruhe und Entspannung werden Sie auf Tapuaetai erleben und geniessen. Diese Insel wird auch liebevoll One Foot Island genannt. Es handelt sich um eine kleine und unbewohnte Insel, welche mit einem erstklassigen Strand auf sich aufmerksam macht – der perfekte Ort für frisch verliebte Paare.
Lauschen Sie dem Meer und den Wellen und erleben Sie Flitterwochen und Badeferien, wie Sie es sich höchstens in Ihren Träumen vorstellen.
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