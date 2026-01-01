Keine Frage, die Hochzeit ist wohl einer der schönsten Tage im Leben eines Brautpaares. Gemeinsam mit Freunden, Bekannten und der Familie wird dieser Tag gefeiert. Im Anschluss geht es zumeist auf eine romantische Hochzeitsreise. Wie wäre es mit Honeymoon auf Cook Islands? Hier erholen und entspannen Sie sich optimal. Die Romantik kommt bei einem Aufenthalt auf Cook Islands mit Sicherheit nicht zu kurz: Traumhaftes Wetter und ein palmengesäumter Strand, so können Sie sich Ihre Hochzeitsreise inmitten des Paradieses vorstellen.

Das absolute Highlight ist sicherlich ein Abendessen am Strand bei Sonnenuntergang. Auf Cook Islands nennt sich das Motu Dinner. Geniessen auch Sie dieses einzigartige Erlebnis. Unsere Spezialisten stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.