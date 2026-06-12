Kurzfristig reisen: Herbst und Winter 2026
Was für Oktober bis Dezember jetzt noch geht
Abreise im Oktober: Indian Summer, Südafrika und Marokko
Der Oktober ist der Monat mit dem kürzesten Vorlauf. Im Vorjahr wurden Reisen in die USA und auf Golfreisen im Schnitt nur 32 Tage vor Abreise gebucht – für Anfang bis Mitte Oktober ist das also noch gut machbar.
Neuengland und Kanadas Osten färben sich Ende September bis Mitte Oktober. Südafrika ist im Oktober im Frühling: Kapregion und Garden Route bei angenehmen Temperaturen, der Krüger-Park noch in der Trockenzeit mit guten Sichtungen. Marokko und die Kapverden bieten im Oktober Wärme ohne Hochsommerhitze.
Für Kreta, Zypern und Malta läuft die Badesaison bis in den Oktober – das Meer ist dann am wärmsten.
Abreise im November: Indischer Ozean, Karibik und Asien
Der November ist der Monat, in dem im Vorjahr am meisten kurzfristig gebucht wurde: 30,5 Prozent des Monatsumsatzes entstanden erst nach Mitte August. Der typische Vorlauf lag bei 41 bis 54 Tagen.
Im Indischen Ozean beginnt jetzt die beste Zeit: Mauritius ist von Mai bis Dezember am trockensten, auf den Seychellen liegen Oktober und November zwischen den beiden Monsunen – die ruhigsten Wochen des Jahres. Die Malediven gehen ab Dezember in die Trockenzeit.
In der Karibik endet die Hurrikansaison; ab November sind Aruba, Barbados und die Dominikanische Republik verlässlich. In Thailand beginnt an der Andamanenküste um Phuket und Krabi die Trockenzeit, in Vietnam ist der Norden um Hanoi und die Halong-Bucht jetzt am angenehmsten.
Oman und Dubai kühlen auf angenehme 25 bis 30 Grad ab – ideal für Wüste, Berge und Strand in einer Reise.
Abreise im Dezember: Südsommer, Festtage und Lappland
Im Dezember lag der Anteil kurzfristiger Buchungen im Vorjahr bei 35,1 Prozent – dem höchsten Wert des Jahres. Wer über die Festtage verreisen will, sollte allerdings nicht mehr lange zuwarten: Die Hochsaison zwischen Weihnachten und Neujahr ist auch kurzfristig die teuerste und knappste Zeit.
Auf der Südhalbkugel beginnt der Sommer. Chile und Argentinien öffnen Patagonien, Australien und Neuseeland stehen im Frühling – für beide sollten Sie den längeren Vorlauf von rund 67 Tagen einrechnen.
Näher liegt Lappland: Nordlichter, Huskytouren und Glasiglus. Der Dezember ist der dunkelste und stimmungsvollste Monat; wer mehr Tageslicht möchte, verschiebt auf Februar. Für Wärme ohne Langstrecke bleiben Ägypten und die Kapverden.
Wie kurzfristig ist kurzfristig?
Die folgenden Werte stammen aus unseren eigenen Buchungen für Abreisen zwischen Oktober und Dezember des Vorjahrs – gemeint ist der durchschnittliche Abstand zwischen Buchung und Abflug.
|Ziel
|Ø Vorlauf
|frühestmögliche Abreise ab heute
|Golfreisen, USA
|32 Tage
|Mitte September
|Europa, Mittelmeer
|37 Tage
|ca. 20. September
|Mittlerer Osten, Afrika
|41–42 Tage
|Ende September
|Asien, Karibik
|47 Tage
|Anfang Oktober
|Indischer Ozean, Australien
|51–54 Tage
|Mitte Oktober
|Südamerika, Zentralamerika
|57–60 Tage
|Mitte bis Ende Oktober
|Neuseeland
|67 Tage
|Ende Oktober
Das sind Durchschnitte, keine Grenzen. Kürzere Vorläufe sind möglich – rufen Sie uns an, dann prüfen wir Flüge und Verfügbarkeit für Ihren Wunschtermin.
Höhepunkte Thailands
ab CHF 1420.– / pro Person
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Historisches Ayutthaya entdecken, Besuch eines Trommelbau-Dorfes, Spektakulärer Kristalltempel,...
6 Tage / 5 Nächte
Flusskreuzfahrt mit der «Mekong Star»
ab CHF 4990.– / pro Person
ab Chiang Rai bis Vientiane
Highlights:
11 Tage / 10 Nächte
21.11. - 06.12.2026 Golf und Safari Südafrika (noch 1 Platz verfügbar)
ab CHF 5590.– / pro Person
Highlights: 12 Übernachtungen in ausgewählten Hotels, 2 Übernachtungen in einer Safari Lodge, 7x 18-Loch Golfrunden...
16 Tage / 15 Nächte
Leserreise SonntagsZeitung & BaslerZeitung - Vom pulsierenden Bangkok zu den 4'000 Inseln
ab CHF 6690.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
15 Tage / 14 Nächte
4 C's (Commerce, Conservation, Community & Culture)
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Maun
Highlights: Übernachtung in einem der artenreichsten Pflanzengebiete, atemberaubende Marine Big Five, bezauberndes...
14 Tage / 13 Nächte
4x4 Abenteuer «Auf eigene Faust»
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Wandern an der Cathedral Cove Bucht, Geysire und heisse Schlammpools, Art Déco-Stadt Napier, Rundflug zum...
18 Tage / 17 Nächte
4x4 Tour mit 4 UNESCO Welterbestätten
ab CHF 7329.– / pro Person
ab Perth bis Darwin v.v.
Highlights: Delfine in Monkey Mia, Schnorcheln in der Turquoise Bay, Bungle Bungle Range, Kakadu Nationalpark
19 Tage / 18 Nächte
4x4 Wüstenexpedition Empty Quarter
Preis auf Anfrage
ab/bis Muscat
Highlights: Die grösste Sandwüste der Welt, Rub Al Khali Wüste, Wüstenfeeling pur, Unendliche Sandünengebiete,...
14 Tage / 13 Nächte
AAT Kings: Kata Tjuta, Uluru & Kings Canyon
ab CHF 1302.– / pro Person
ab/bis Alice Springs
Highlights: Sonnenuntergang am Uluru , Felsmalereien der Aborigines, Sonnenaufgang in den Kata Tjutas, Dot Art Malkurs
4 Tage / 3 Nächte
Abenteuer Sapa «Authentic Package»
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
5 Tage / 4 Nächte
Abenteuer Sapa «Hiking & Biking Package»
ab CHF 720.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Abenteuer Sapa «Hiking Package»
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Abenteuer Sapa «Relax Package»
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Traumhaft gelegene Topas Ecolodge, Kennenlernen der «Red Dao» Kultur, Bergdörfer mit wunderschöner Sicht,...
4 Tage / 3 Nächte
Across the Nullarbor
ab CHF 1494.– / pro Person
ab Adelaide bis Perth
Highlights: Schwimmen mit Seelöwen, Nullarbor-Wüste, Wave Rock in Hyden, Goldgräberstadt Kalgoorlie
13 Tage / 12 Nächte
Adelaide, Kangaroo Island & Murray River
ab CHF 2142.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Seal Bay Conservation Park, Flinders Chase Nationalpark, Greifvogelpräsentation in der Raptor Domain,...
8 Tage / 7 Nächte
Adelaide-Alice Springs - Abseits der Pfade
ab CHF 7190.– / pro Person
ab Adelaide bis Alice Springs
Highlights: Mungo Nationalpark, Big Red in der Simpson Desert , Cooper Creek Cruise & Dig Tree, Min Min Encounter in...
14 Tage / 13 Nächte
African Dream
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Vilanculos
Highlights: faszinierender Kap der Guten Hoffnung, Übernachtung in der speziellen Babylonstoren Winelands,...
14 Tage / 13 Nächte
African Explorer «Juwel der Wüste»
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrucksvolle Stadtrundfahrt Kapstadt, Abwechslungsreichen Landschaften erleben, Entdecken Sie den 2....
16 Tage / 15 Nächte
Al Marsa Tauchkreuzfahrt
Preis auf Anfrage
ab/bis Dibba
Highlights: Die besten Tauchspots der Halbinsel Musandam, Tauchen im Oman, Schnorcheln in der Golfregion, Das...
8 Tage / 7 Nächte
Auckland nach Melbourne mit Silver Moon
ab CHF 8295.– / pro Person
ab Auckland bis Melbourne
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Silver Moon», Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften feiern,...
17 Tage / 16 Nächte
Auf dem Mekong nach Luang Prabang
ab CHF 1650.– / pro Person
ab Chiang Mai bis Luang Prabang
Highlights: Bezaubernde Bergdörfer im Norden, Berühmtes Goldenes Dreieck, Älteste königliche Hauptstadt, Flussfahrt...
6 Tage / 5 Nächte
Auf den Spuren der alten Weihrauchroute
ab CHF 4800.– / pro Person
ab Salalah bis Abu Dahbi
Highlights: Die höchste Sanddüne der Welt, Natürliche, heisse Mineralquellen, Endlose Weiten der Rub Al Khali Wüste,...
6 Tage / 5 Nächte
Australian Discoverer
ab CHF 5655.– / pro Person
ab Perth bis Brisbane
Highlights: Swan River Bootsfahrt, Perth-Skyline, Great Ocean Road mit „12 Aposteln“, Sonnenuntergang am Uluru mit...
22 Tage / 21 Nächte
Australien & Neuseeland Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Sydney
Highlights: Erleben Sie den imposanten Fiordland National Park in Neuseeland, Lassen Sie sich von dynamischen Städten...
15 Tage / 14 Nächte
Australien entdecken (AAT Kings)
Preis auf Anfrage
ab Melbourne bis Cairns
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
Australien Highlights mit Tasmanien
ab CHF 9041.– / pro Person
ab Sydney bis Brisbane
Highlights: Great Ocean Road & 12 Apostel, Uluru & Kings Canyon , Great Barrier Reef, Whitsunday Islands & Whitehaven...
25 Tage / 24 Nächte
Australiens Westküste entdecken
ab CHF 1135.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights: Pinnacles Desert, Kalbarri Nationalpark , Monkey Mia, Ningaloo Reef und Cape Range Nationalpark
7 Tage / 6 Nächte
Australisches Panorama (AAT Kings)
Preis auf Anfrage
ab Melbourne bis Cairns
Highlights:
17 Tage / 16 Nächte
Badeferien im ROBINSON KHAO LAK
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Traumhafte Strandlage, Vielfältige Wassersportmöglichkeiten, Exquisite kulinarische Erlebnisse,...
8 Tage / 7 Nächte
Bai Tu Long Bucht Kreuzfahrt mit «Violet»
ab CHF 925.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
3 Tage / 2 Nächte
Best of Oman
ab CHF 4070.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Wadi Bani Awf, Eindrückliche Lehmfestung Bahla, Erfrischung im Wadi Bani Khalid, Muscat by Night Tour,...
8 Tage / 7 Nächte
Best of the Flinders Ranges
ab CHF 410.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Weinverkostung im Clare Valley, Historische Architektur im Clare Valley, Pichi Richi Railway in Quorn,...
5 Tage / 4 Nächte
Best of the South West & Outback Coast
Preis auf Anfrage
ab/bis Perth
Highlights: Wave Rock, Pemberton Karri-Wälder, Kalgoorlie Superpit, Monkey Mia Delfine
13 Tage / 12 Nächte
Best of the West im 4x4
ab CHF 3981.– / pro Person
ab Perth bis Darwin
Highlights: Nambung Nationalparks bei Dämmerung, Kalbarri Nationalpark , Ningaloo Reef, Bungle Bungle Nationalpark
27 Tage / 26 Nächte
Biken im Oman
Preis auf Anfrage
ab/bis Muscat
Highlights: Velotour entlang der Küste, Radeln Sie durch das Wadi Bani Awf, Imposantes Hajar-Gebirge, Die Weiten der...
10 Tage / 9 Nächte
Brisbane - Sydney Pacific Coast
ab CHF 1209.– / pro Person
ab Brisbane bis Sydney
Highlights: Regenwald-Wanderung im Lamington Nationalpark, Sonnenaufgang am Cape Byron Leuchtturm, Besuch im Koala...
9 Tage / 8 Nächte
Bungle Bungle Overnight Explorer
ab CHF 1475.– / pro Person
ab/bis Kununurra
Highlights: Rundflug , Wanderung durch die Bienenkorb-Kuppeln, Sonnenuntergang in East Kimberley, Echidna Chasm...
2 Tage / 1 Nächte
Busrundreise mit Terra Nova Coach Tours
Preis auf Anfrage
ab Sydney bis Melbourne
Highlights:
28 Tage / 27 Nächte
Cairns & the Great Barrier Reef (AAT Kings)
Preis auf Anfrage
ab/bis Cairns
Highlights:
4 Tage / 3 Nächte
Canning Stock Route
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Alice Springs
Highlights: Verbringen Sie ein paar Tage im Outback, Westaustralien zum Northern Territory, Tanami Bergen, Alice Springs
19 Tage / 18 Nächte
Cape York Safari Fly/Drive
ab CHF 3318.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Cape York, Fruit Bat Falls, Cooktown, Cape Tribulation
7 Tage / 6 Nächte
Coastal Wilds of Tasmania
ab CHF 5918.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Port Davey & Bathurst Harbour, Maria Island National Park, Freycinet Nationalpark & Schouten Island, Port...
11 Tage / 10 Nächte
Coral Coast Highway - Perth bis Exmouth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Exmouth
Highlights: Pinnacles Desert bei Sonnenuntergang, Kalbarri Nationalpark & Nature's Window, Delfinbegegnung in Monkey...
10 Tage / 9 Nächte
Coral Expeditions / Tasmanien
Preis auf Anfrage
ab/bis Hobart
Highlights: D'Entrecasteaux Channel zur Barnes Bay, South Coast Track dem Strand entlang, Südküste von Bruny Island,...
8 Tage / 7 Nächte
Coral Expeditions: Outerknown Adventures Great Barrier Reef
ab CHF 4201.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Schnorcheln Osprey Reef, Lizard Island & Cook’s Look, Fitzroy Island & Schildkrötenzentrum, Ribbon...
8 Tage / 7 Nächte
Cycle Otago Rail Trail
Preis auf Anfrage
ab Queenstown bis Queentown
Highlights: Wunderschöne Poolburn Schlucht, Art Déco Hauptstadt Ranfurly, Maniototo Plains, Historische Brücken
4 Tage / 3 Nächte
Das Goldene Dreieck
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Schneeweisser Rong Khun Tempel, Skurile Kunst in den Bergen, Interessantes Goldenes Dreieck, Besuch eines...
5 Tage / 4 Nächte
Das Mekong Delta aktiv erleben
ab CHF 380.– / pro Person
ab/bis Saigon
Highlights: Besuch lokaler Produktionsstätten, Im Ruderboot durch Nebenflüsse, Abwechslungsreiche Veloausflüge,...
2 Tage / 1 Nächte
Die Magie Uthai Thanis
ab CHF 870.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya, Traditionelle Trommelfertigung, Produktion von Naturkosmetika,...
3 Tage / 2 Nächte
Die Perlen Arabiens und Persiens
Preis auf Anfrage
ab Muscat bis Teheran
Highlights: Der nördliche Teil des Oman, Die südliche Provinz Salalah, Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Die...
20 Tage / 19 Nächte
Die verborgene Welt der Bergvölker
ab CHF 1140.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Malerisches Örtchen Pai, Farbenfroh gekleidete Stämme, Veloausflug durch prächtige Natur, Kennenlernen...
5 Tage / 4 Nächte
Dirk Hartog Island Eco Lodge
ab CHF 688.– / pro Person
ab/bis Denham
Highlights: Marine Safari rund um Dirk Hartog Island, Sundowner mit Insel-Gin, 4WD-Ausflug zu den Blow Holes,...
3 Tage / 2 Nächte
Dolphin Coast Explorer
Preis auf Anfrage
ab/bis Perth
Highlights: Weltnaturerbe Shark Bay, Eagle Bluff Lookout, Koalas im Yanchep-Nationalpark , Delfine bei Monkey Mia
6 Tage / 5 Nächte
Dolphin Coast Explorer inkl. Verlängerung
Preis auf Anfrage
ab/bis Perth
Highlights: Francois-Peron-Nationalpark, UNESCO-Weltnaturerbe Ningaloo-Riff, Schnorchel- und Tauchparadies Coral Bay,...
11 Tage / 10 Nächte
Doubtful Sound Overnight Cruise
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights: Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
2 Tage / 1 Nächte
Elephant Hills & The Lake Camp
ab CHF 706.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
3 Tage / 2 Nächte
Elephant Hills - 2 Tage
ab CHF 393.– / pro Person
ab Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani bis
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
2 Tage / 1 Nächte
Elephant Hills - 3 Tage
ab CHF 579.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
3 Tage / 2 Nächte
Erlebnis Südthailand
ab CHF 1550.– / pro Person
ab Bangkok bis Phuket
Highlights: Mit dem Lokalzug zu einem der grössten Fischmärkte, Entlang pittoresken Küstenstrassen, Reizvoller Kaeng...
6 Tage / 5 Nächte
Erlebnisreiche Ostküste für Familien
Preis auf Anfrage
ab Cairns bis Sydney
Highlights:
30 Tage / 29 Nächte
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights: Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten, Madagaskar hautnah erleben mit...
19 Tage / 18 Nächte
Explorers Way
ab CHF 3651.– / pro Person
ab Darwin bis Adelaide
Highlights: Felsmalereien am Ubirr Rock, Sonnenuntergang am Uluru/Ayers Rock, Opalhauptstadt Coober Pedy,...
14 Tage / 13 Nächte
Exquisites Sultanat
ab CHF 4750.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Hauptstadt Muscat, Dhow-Kreuzfahrt der Küste Muscats entlang, Quadtour in der Wahiba Sands Wüste,...
8 Tage / 7 Nächte
Faszination Südinsel
Preis auf Anfrage
ab/bis Christchurch
Highlights: Arthur’s Pass, Eindrückliche Landschaften, Spektakuläre Bootsfahrt auf dem Milford Sound, Moeraki...
11 Tage / 10 Nächte
Faszinierendes Mekong Delta - ab Saigon bis Phnom Penh
ab CHF 950.– / pro Person
ab Saigon bis Phnom Penh
Highlights: Bootsfahrt durch Seitenkanäle, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Stimmungsvolle Lodge am Fluss, Velotour...
4 Tage / 3 Nächte
Faszinierendes Mekong Delta - ab Saigon bis Phu Quoc
ab CHF 960.– / pro Person
ab Saigon bis Phu Quoc
Highlights: Bootsfahrt durch Seitenkanäle, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Stimmungsvolle Lodge am Fluss, Velotour...
4 Tage / 3 Nächte
Faszinierendes Mekong Delta - ab/bis Saigon
ab CHF 860.– / pro Person
ab/bis Saigon
Highlights: Bootsfahrt durch Seitenkanäle, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Stimmungsvolle Lodge am Fluss, Velotour...
4 Tage / 3 Nächte
Fjorde, Vulkane und Begegnungen
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Coromandel Halbinsel, Region der Bay of Plenty, Befahren von den schönsten Segelreviere, Übernachtung auf...
21 Tage / 20 Nächte
Flinders Ranges & Outback 4WD Eco Safari
ab CHF 1438.– / pro Person
ab/bis Adelaide
Highlights: Mittagessen in einem kleinen Outback-Städtchen geniessen, Erkunden Sie den berühmten Wilpena Pound und...
3 Tage / 2 Nächte
Flusskreuzfahrt nach Angkor
ab CHF 2440.– / pro Person
ab Saigon bis Siem Reap
Highlights: Einblicke ins Alltagsleben am Fluss, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Cao Dai Tempel & lokale Fischfarm,...
8 Tage / 7 Nächte
Garden Route
Preis auf Anfrage
ab Kapstadt bis Gqeberha
Highlights: Wunderschönes Kapstadt, Malerische Weingebiete, Traumhafte Landschaften, Privates Wildreservat
10 Tage / 9 Nächte
Garden Route, Karoo & Addo Elephant Park
Preis auf Anfrage
ab/bis Kapstadt
Highlights: Addo Elephant Park, Cango Caves, Storms River Hängebrücke, Kap Agulhas
9 Tage / 8 Nächte
Gibb River Road Explorer - Broome bis Darwin
ab CHF 1483.– / pro Person
ab Broome bis Darwin
Highlights: Cable Beach & Broome, Gibb River Road, Lake Argyle & Outback-Landschaft, Kakadu Nationalpark &...
12 Tage / 11 Nächte
Glanzlichter Vietnams - von Hanoi nach Saigon
ab CHF 1950.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights:
8 Tage / 7 Nächte
Gold, Wellness & Wildlife
ab CHF 1262.– / pro Person
ab/bis Melbourne
Highlights: Goldgräberstadt Walhalla, Gippsland Lakes Coastal Park, Wilsons Promontory Nationalpark, Pinguinparade...
9 Tage / 8 Nächte
Golfen auf Neuseelands schönsten Plätzen
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Queenstown
Highlights: «Kauri Cliffs» Golfplatz, Schifffahrt in der Bucht Paihia, Coromandel Halbinsel, «Terrace Downs» Golfplatz
25 Tage / 24 Nächte
Grand South Pacific Expedition
ab CHF 57625.– / pro Person
ab Fremantle bis Valparaiso
Highlights: Erstklassige Luxuskreuzfahrt mit der Silver Cloud, Expedition durch Papua-Neuguinea und das entlegene...
77 Tage / 76 Nächte
Great Ocean Road
ab CHF 405.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Über Geelong an die Küste zum Bells Beach, Felsformationen der «Twelve Apostels», Grampians Nationalpark,...
6 Tage / 5 Nächte
Great Ocean Road & Beyond
ab CHF 1387.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Twelve Apostles & London Bridge, Tower Hill Wildlife Park & Kängurus, Blue Lake & Umpherston Sinkhole,...
4 Tage / 3 Nächte
Great Ocean Road & Grampians Nationalpark
ab CHF 551.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Twelve Apostles & London Bridge, Koalas im Otway Nationalpark, Pinnacle Lookout & Grampians Gebirge,...
3 Tage / 2 Nächte
Great Western Explorer - Perth bis Broome
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Broome
Highlights: Fahrt entlang des Indian Ocean Drives, Kalbarri Nationalpark, Shark Bay Marine Park, Coral Bay
11 Tage / 10 Nächte
Great Western Explorer - Perth bis Darwin
ab CHF 4460.– / pro Person
ab Perth bis Darwin
Highlights: Indian Ocean Drives nach Kalbarri , Shark Bay Marine Park, Endlose Weite in Coral Bay, Schnorchel- oder...
22 Tage / 21 Nächte
Grosse Indochina Reise
ab CHF 3290.– / pro Person
ab Hanoi, Vietnam bis Luang Prabang, Laos
Highlights: Zu Fuss die Altstadt Hanois erkunden, In einer Dschunke durch die Halong Bucht, Rikschafahrt durch die...
18 Tage / 17 Nächte
Grosse Indochina Reise - Vietnam Teil
ab CHF 1290.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights:
9 Tage / 8 Nächte
Grosse Indochina Reise - Vietnam/Kambodscha Teil
ab CHF 2320.– / pro Person
ab Hanoi bis Siem Reap
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
Grosse Oman Rundreise
ab CHF 3105.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Ein Bummel durch den Muttrah Souk, Die imposante Festung Rustaq, Die Weiten der Wahiba Sands Wüste, Die...
8 Tage / 7 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic»
ab CHF 190.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 257.– / pro Person
Le Morne
Die Suiten liegen in mehreren im Halbkreis angeordneten Bungalows (2 bis 6 Suiten je Bungalow) zwischen Golfplatz und...
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
Preis auf Anfrage
Beau Champ
Pool Villen, Suiten und Residence Villen liegen auf der Resort Privatinsel und auf dem Festland. 5 Restaurants, 2...
Constance Prince Maurice
ab CHF 339.– / pro Person
Poste de Flacq
Die Suiten und Villen befinden sich in ein- und zweistöckigen Gebäuden, welche auf beiden Seiten des Hauptgebäudes im...
The Oberoi Beach Resort Mauritius
ab CHF 461.– / pro Person
Pointe aux Piments
Das kleine, exklusive Resorthotel besteht aus freistehenden Villen (davon 18 mit privatem Pool, 4,5 x 8 m gross) und...
Royal Palm Beachcomber Luxury
ab CHF 477.– / pro Person
Grand Baie
Die Suiten liegen entlang des feinsandigen Sandstrandes in einer herrlichen Gartenanlage. Grosszügige Rezeption,...
One&Only Le Saint Géran
ab CHF 488.– / pro Person
Poste de Flacq
Das Hotel liegt auf einer privaten Halbinsel, inmitten eines wunderschönen Gartens mit tausenden von Kokospalmen,...
Anantara Maia Seychelles Villas
ab CHF 1333.– / pro Person
Mahé
Das kleine, exklusive Resort besteht aus luxuriösen, freistehenden Villen (alle mit privatem Pool), à la carte...
North Island
Preis auf Anfrage
North Island
Die private Insel bietet ein Open-Air-Restaurant, Lounge, Strandbar, Pool, herrlicher Spa- und Wellnessbereich,...
Six Senses Zil Pasyon
Preis auf Anfrage
Félicité
Zwei Restaurants, Weinkeller (für private Abendessen), zwei Bars, Pool, Spa- und Wellnessbereich, Fitnesscenter,...
One&Only Reethi Rah
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Elegante Villen direkt am Sandstrand oder über Wasser gebaut. 7 Restaurants und Bars bieten asiatische, italienische,...
Velaa Private Island
Preis auf Anfrage
Noonu-Atoll
Die Insel bietet vier vorzügliche à la carte Restaurants, welche mit internationalen und mediterranen Köstlichkeiten,...
The St. Regis Maldives Vommuli Resort
Preis auf Anfrage
Dhaalu-Atoll
Die 6 Restaurants bieten Vielfalt und Genuss auf höchstem Niveau: Sie wählen zwischen italienischer, asiatischer und...
Kudadoo Maldives Private Island
Preis auf Anfrage
Lhaviyani-Atoll
Die Kudadoo Maldives Private Island ist eine Verschmelzung von Luxus, Stil und Intimität. Nur etwa fünf Minuten...
The Nautilus Maldives
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Das Konzept heisst statt Standardprozessen zu folgen, wird jeder Service individuell kreiert. Jeder Gast hat seinen...
Soneva Jani Resort
ab CHF 1283.– / pro Person
Noonu-Atoll
Die dicht bewachsene Hauptinsel, die ebenfalls seit langem eine Obst- und Gemüsefarm in Bio-Qualität beherbergt,...
Soneva Secret
ab CHF 2325.– / pro Person
Haa-Dhaalu-Atoll
Das Soneva Secret vereint höchste Privatsphäre, innovatives Design und gelebte Nachhaltigkeit. Kulinarisch verwöhnt...
RAH GILI MALDIVES
ab CHF 645.– / pro Person
Südmale-Atoll
RAH GILI MALDIVES liegt am Rande des Süd-Malé-Atolls – mit Blick auf den endlosen Horizont, direkt neben einem...
LUX* Le Morne
ab CHF 206.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in einer grossen Gartenanlage, Rezeption, 5 Restaurants (Hauptrestaurant, 4 à la carte...
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort
ab CHF 182.– / pro Person
Bel Ombre
Die 158 Suiten sind aufgeteilt auf 20 Villen mit jeweils 6 bis 8 Zimmern auf zwei Etagen, Hauptgebäude mit Rezeption,...
The Residence Mauritius
ab CHF 342.– / pro Person
Belle Mare
Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf zwei Flügel des dreistöckigen Hautptgebäudes, grosse Rezeption, Boutiquen,...
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 226.– / pro Person
Trou aux Biches
Gebaut im Stil eines Dorfes bietet das Hotel eine Reihe an Einrichtungen. Verschiedene Suiten und Villen, mehrere...
Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
ab CHF 255.– / pro Person
Le Morne
Die Zimmer und Suiten liegen in verschiedenen Hoteltrakten, 13 Villen (siehe separate Beschreibung), Rezeption,...
Shangri-La Le Touessrok Mauritius
ab CHF 428.– / pro Person
Trou d'Eau Douce
96 Zimmer und Suiten liegen auf der Insel Frangipani mit kleinen Badebuchten. Diese sind durch eine prachtvolle...
The St. Regis Le Morne Resort, Mauritius
ab CHF 465.– / pro Person
Le Morne
Die Suiten sind im modernen Kolonialstil eingerichtet, 5 Restaurants mit mauritischer, französischer, asiatischer,...
Maradiva Villas Resort & Spa
ab CHF 794.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Luxuriöse elegante Villen mit privatem Pool, in Halbkreisen im grossen Garten angelegt, Hauptgebäude mit Rezeption,...
Shanti Maurice Resort & Spa
ab CHF 209.– / pro Person
St. Felix
Alle Suiten und Villen haben traumhaften Meerblick. Das Shanti Maurice bietet seinen Gästen ein umfangreiches...
LUX* Grand Baie
ab CHF 298.– / pro Person
Grand Baie
Das luxuriöse Resort liegt an einem schönen, feinsandigen Sandstrand (Bucht) im Norden der Insel. Die Suiten befinden...
LUX* Belle Mare
ab CHF 180.– / pro Person
Belle Mare
Die Suiten sind verteilt in mehreren dreistöckigen Gebäudetrakten, welche in Halbkreisform angeordnet sind und sich...
Four Seasons Resort Seychelles
ab CHF 881.– / pro Person
Mahé
Villen und Suiten mit viel Privatsphäre, vier Restaurants, zwei Bars, Bibliothek, Boutique, Spa und Wellnessbereich,...
Raffles Seychelles
ab CHF 715.– / pro Person
Praslin
Rezeption, vier Restaurants, Poolbar, Lounge, Raffles Boutique, zwei Pools, Spa- und Wellnessbereich mit Fitnesscenter.
Constance Lemuria Seychelles
ab CHF 547.– / pro Person
Praslin
Das Hauptgebäude liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Strände. Durch die Verwendung von viel Holz und Natursteinen...
Waldorf Astoria Seychelles Platte Island
ab CHF 1145.– / pro Person
Platte Island
Eine private Insel wo Luxus, Natur und eine moderne Architektur auf einfühlsame Weise miteinander verschmelzen. 3...
Conrad Maldives Rangali Island
ab CHF 562.– / pro Person
Ari-Atoll
Das paradiesische Resort erstreckt sich über zwei, mittels 500 Meter langen Steg, miteinander verbundene Inseln und...
Six Senses Laamu
Preis auf Anfrage
Laamu-Atoll
1 Haupt- und 4 à la carte Restaurants (mediterran (ab 12 Jahren), japanisch, Teppanyaki und Snacks), Gelateria (über...
Constance Halaveli Maldives
ab CHF 563.– / pro Person
Ari-Atoll
Vier Restaurants, zwei Bars und Weinkeller, Pool, Boutiquen.
Anantara Kihavah Maldives Villas
ab CHF 928.– / pro Person
Baa-Atoll
Ein mediterranes Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants: italienisch, asiatisch, japanisch (Teppanyaki), vegane...
Niyama Private Islands Maldives
Preis auf Anfrage
Dhaalu-Atoll
Das Resort bietet 10 Restaurants und Bars: ein internationales und ein mediterranes Hauptrestaurant, das „Tribal" à...
Huvafen Fushi
ab CHF 900.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Kulinarisch verwöhnt das Huvafen Fushi auf höchstem Niveau: das «Celsius» bietet internationale Küche, das auf...
Gili Lankanfushi Maldives
ab CHF 913.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Das Hauptrestaurant "Kashiveli" mit hervorragendem Weinkeller bietet eine exzellente Gourmet-Küche, das à la carte...
Hideaway Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Haa Alifu-Atoll
Ein internationales Hauptrestaurant in Buffet-Form, 1 asiatisches à la carte Restaurant auf Stelzen über Wasser...
Milaidhoo Maldives
ab CHF 1029.– / pro Person
Baa-Atoll
Milaidhoo Maldives – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst...
Vakkaru Maldives
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Die paradiesische Insel beherbergt über 2300 Kokosnusspalmen und bietet in Kombination mit den weissen Sandstränden...
Soneva Fushi
ab CHF 1398.– / pro Person
Baa-Atoll
Soneva Fushi liegt auf der naturbelassenen Insel Kunfunadhoo im Baa-Atoll, umgeben von weissen Sandstränden und...
Finolhu, a Seaside Collection Resort
ab CHF 478.– / pro Person
Baa-Atoll
Das schön präsentierte Buffetrestaurant «Beach Kitchen» verwöhnt mit internationalen Speisen und Themenabenden oder...
The Halcyon Private Isles Maldives, Autograph Collection
ab CHF 1052.– / pro Person
Gaafu-Alifu-Atoll
Das bezaubernde Resort liegt am südlichen Ende der Malediven und ist das einzige, das in zwei Atollen liegt: auf der...
Baglioni Maldives - Luxury All Inclusive Resort
ab CHF 502.– / pro Person
Dhaalu-Atoll
Das erste Haus der kleinen, feinen italienischen Baglioni Hotels ausserhalb Italiens begeistert mit kulinarischer...
Alila Kothaifaru Maldives Resort
ab CHF 667.– / pro Person
Raa-Atoll
Das Hauptrestaurant «Seasalt» kombiniert nahöstliche und mediterrane Einflüsse mit traditionellen Aromen zu einem...
Six Senses Kanuhura
ab CHF 623.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hauptrestaurant "The Market" bietet köstliche Buffets aus aller Welt an, das à la carte Restaurant "Bottega"...
W Maldives
ab CHF 879.– / pro Person
Ari-Atoll
Nach der Neugestaltung präsentiert sich das W Maldives als erstes «Reimagined Flagship» der Marke – mit...
SALT of Palmar, An adult only Boutique Hotel
ab CHF 102.– / pro Person
Belle Mare
Direkt am schönen Strand von Palmar gelegen, Hauptgebäude mit Boutique, zwei Restaurants "The Good Kitchen" und "Tek...
Paradise Cove Boutique Hotel
ab CHF 216.– / pro Person
Anse la Raie
Vier Restaurants, drei Bars, Tee- und Saftbar, drei Pools, 2 Salzwasser Plunge Pools, Boutique, WiFi kostenfrei im...
Sugar Beach Mauritius
ab CHF 277.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten verteilen sich auf das «Manor House» und auf 16 Villengebäude mit je max. 10 Zimmern. 3...
Long Beach Mauritius
ab CHF 190.– / pro Person
Belle Mare
Zentral in der Anlage gruppieren sich 4 Restaurants sowie ein weiteres am Strand, 2 Bars, 3 Pools davon 1 Kinderpool,...
LUX* Grand Gaube
ab CHF 167.– / pro Person
Grand Gaube
Rezeption, Hauptrestaurant, 5 Restaurants, 7 Bars, Café LUX*, Kino, Töpferwerkstatt "GAIA", 2 Pools davon einer nur...
Hilton Mauritius Resort & Spa
ab CHF 239.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer und Suiten liegen in dreistöckigen Hoteltrakten, welche im Halbkreis um eine schöne tropische Gartenanlage...
Constance Belle Mare Plage
ab CHF 270.– / pro Person
Belle Mare
Die Zimmer befinden sich in verschiedenen Gebäuden im weitläufigen Garten und 19 Villen (siehe separate...
Sofitel Mauritius L'Imperial Resort & Spa
ab CHF 246.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Das Hotel liegt direkt am langen, weissen Sandstrand an der Westküste von Mauritius. Die Zimmer befinden sich im...
Heritage The Villas
Preis auf Anfrage
Bel Ombre
Die Villen liegen im Domaine Heritage Bel Ombre im Süden von Mauritius, leicht erhöht mit traumhafter Aussicht auf...
Seapoint Boutique Hotel
ab CHF 244.– / pro Person
Pointe aux Canonniers
2 Restaurants, 2 Bars, Lounge, Pool (beheizbar), kleiner Spa, WiFi kostenfrei.
The Bay Club at Anahita
ab CHF 230.– / pro Person
Grande Rivière Sud Est
Erleben Sie den authentischen mauritischen Charme und geniessen Sie die Grosszügigkeit des Resorts. Es liegt auf...
Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa
ab CHF 328.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude im Boutique-Stil mit Restaurant, Bar, à la carte Restaurant, Pool und Eforea Spa.
Constance Ephelia Seychelles
ab CHF 431.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude mit Hauptrestaurant, vier weitere Restaurants unter anderem mit mediterraner, asiatischer und...
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare
ab CHF 315.– / pro Person
Mahé
Drei Restaurants: das Buffet Restaurant Cafe Lazare, Le Petit Chef mit modernster 3D-Mapping-Technologie sowie das...
Le Duc de Praslin
ab CHF 321.– / pro Person
Praslin
Bar, zwei Restaurants, Chill Out Tapas Lounge Bar, schöner tropischer Garten mit Pool, Rezeption, Aufenthaltsraum mit...
Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island
ab CHF 676.– / pro Person
Desroches Island
Zwei Restaurants, japanisches Izakaya Restaurant "Ahi", drei Bars, Boutique, Pool, Spa- und Wellnessbereich, WiFi...
NIVA Labriz Seychelles
ab CHF 250.– / pro Person
Silhouette Island
Hauptrestaurant und 6 weitere Restaurants, 2 Bars, Rezeption, Pool, Spa- und Wellnessereich, Kids Club.
STORY Seychelles
ab CHF 332.– / pro Person
Mahé
Die Anlage ist um eine Süsswasser-Lagune angelegt und bietet Rezeption, 6 Restaurants/Bars inkl. ein Restaurant der...
Alphonse Island by Blue Safaris Seychelles
ab CHF 1386.– / pro Person
Alphonse Island
Rezeption, Restaurant, Strandbar, Le Lys Bar, Pool, Lounge, WiFi kostenfrei, Spa, Boutique, Forschungs- und...
Mango House Seychelles
ab CHF 431.– / pro Person
Mahé
Hauptgebäude mit Infinity Pool, 3 Restaurants (italienisch, japanisch, kreolisch), Soley Pool Bar, Kokoye Bar mit...
Lily Beach
ab CHF 614.– / pro Person
Ari-Atoll
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant...
Coco Bodu Hithi
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
4 Restaurants, 3 Bars (inkl. Sushi-Bar), Pool, Boutique, WiFi kostenfrei.
LUX* South Ari Atoll
ab CHF 279.– / pro Person
Ari-Atoll
2 Hauptrestaurants, 6 à la carte Restaurants, 5 Bars, Beach Club mit DJ, Cafe LUX* Lounge, ICI-Eiscrèmestation,...
Constance Moofushi Maldives
ab CHF 610.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Atmosphere Kanifushi Maldives
Preis auf Anfrage
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant in Buffetform, 4 innovative à la carte Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und...
Baros Maldives
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
COMO Cocoa Island
Preis auf Anfrage
Südmale-Atoll
Das Restaurant bietet unter anderem die gesunde und ausgewogene «COMO Shambhala Cuisine» an, eine Bar, einen...
Hurawalhi Island Resort
ab CHF 447.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hotel bietet ein fantastisches Hauptrestaurant (Buffet), ein à la carte Restaurant mit...
Fushifaru Maldives
ab CHF 312.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Ein Buffet-Restaurant mit Themenabenden, zwei à la carte Restaurants (Fine Dining und Teppanyaki), eine Bar am...
Kandolhu Maldives
ab CHF 369.– / pro Person
Ari-Atoll
Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» verwöhnt mit internationaler Küche, das «Olive» mit Meersicht besticht...
Kuredhivaru Resort and Spa
Preis auf Anfrage
Noonu-Atoll
Das Hauptrestaurant ONU Marché serviert internationale Küche, das Poolrestaurant/Bar Latitude 5.5 serviert...
Cora Cora Maldives
ab CHF 505.– / pro Person
Raa-Atoll
Vier Restaurants (alles à la carte (ausgenommen Frühstück und Themenabende): international, japanisch, asiatisch,...
Nova Maldives
ab CHF 340.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant mit internationaler Küche, je ein à la carte Restaurant mit Seafood- und Grill-Spezialitäten...
Kagi Maldives Resort & Spa
ab CHF 423.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Im Buffetrestaurant wird internationale Küche, in der oberen Etage italienische à la carte Speisen und am Pool werden...
Jawakara Islands Maldives
ab CHF 239.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das im Herbst 2023 neu eröffnete Resort erstreckt sich über zwei Inseln. Mabin und Dheru sind durch eine 650m lange...
Veligandu Maldives Resort Island
ab CHF 265.– / pro Person
Rasdhoo-Atoll
Ein Buffet-Restaurant, ein à la carte Restaurant mit asiatischen Spezialitäten inklusive Teppanyaki, ein Fine Dining...
Ifuru Island Maldives
ab CHF 573.– / pro Person
Raa-Atoll
Das einzigartige Resort eröffnete erst im Herbst 2023 seine Tore und bietet paradiesische Strände, kristallklares...
Niva Dhigali Maldives
ab CHF 514.– / pro Person
Raa-Atoll
Das Restaurant "Capers" (Buffet) verwöhnt mit internationalen Speisen aus aller Welt, das "Jade" (à la carte) bietet...
Ifuru Island Maldives
Preis auf Anfrage
Raa-Atoll
Kulinarisch verwöhnt die Insel rund um die Uhr auf höchstem Niveau in sechs Restaurants mit internationalen...
Meyyafushi Maldives
ab CHF 723.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Sieben Restaurants und Bars bieten kulinarische Vielfalt: internationales Buffet, asiatische und mediterrane à la...
Nala Maldives by Jawakara
ab CHF 312.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das moderne Resort bietet ein internationales Buffetrestaurant, zwei à la carte Restaurants (asiatisch und...
Tortuga Bay Resort
ab CHF 625.– / pro Person
Punta Cana
Das kleine Luxushotel Tortuga Bay gehört zum Komplex des Puntacana Resort & Club. Das Hotel ist Mitglied der «Small...
Zoëtry Agua Punta Cana
Preis auf Anfrage
Punta Cana
Das Hotel ist eine Oase der Ruhe, umgeben von beeindruckender Natur und an einem der schönsten Strände der...
Hotel Sublime Samana
ab CHF 165.– / pro Person
Las Terrenas
Dieses Luxushotel ist perfekt, um die unberührte Natur zu geniessen oder einen spannenden Ausflug zu unternehmen. Ein...
Secrets Royal Beach
Preis auf Anfrage
Punta Cana
Das Secrets Royal Beach befindet sich direkt am Strand von Bavaro umgeben von üppiger Vegetation. Dieses farbenfrohe...
Preskil Island Resort
ab CHF 178.– / pro Person
Mahébourg
Verschiedene 2-3 stöckige Zimmerblöcke sowie Bungalows am Strand, Rezeption, Hauptrestaurant, 2 à la carte...
Victoria Beachcomber Resort & Spa
ab CHF 216.– / pro Person
Pointe aux Piments
Die Zimmer, Suiten und Familienappartments liegen in 3-stöckigen Hoteltrakten in einer grosszügigen Gartenanlage am...
La Pirogue Mauritius
ab CHF 205.– / pro Person
Wolmar, Flic en Flac
Die Zimmer befinden sich in strohgedeckten Doppel- und Einzelbungalows. Diese gruppieren sich an beiden Seiten des...
Seasense Boutique Hotel & Spa
ab CHF 173.– / pro Person
Palmar
3 Restaurants, 2 Bars, Lounge, Pool (beheizbar), Boutique, Spa.
Paradise Sun
ab CHF 411.– / pro Person
Praslin
Die Zimmer liegen in verschiedenen ein- und zweistöckigen Bungalows, die hufeisenförmig im grossen, tropischen Garten...
Das hängt vom Ziel ab. Im Vorjahr lag der durchschnittliche Vorlauf bei Golfreisen und USA bei 32 Tagen, bei Asien und Karibik bei 47, bei Neuseeland bei 67. Kürzere Vorläufe sind möglich, hängen aber an Flug- und Hotelverfügbarkeit – wir prüfen das für Ihren Termin.
Südafrika im Frühling, Marokko und die Kapverden ohne Hochsommerhitze, der Indian Summer in Neuengland und Ostkanada sowie das Mittelmeer mit Kreta, Zypern und Malta, wo das Meer im Oktober am wärmsten ist.
Im Indischen Ozean und in der Karibik. Auf den Seychellen liegen Oktober und November zwischen den Monsunen, Mauritius ist bis Dezember trocken, und in der Karibik endet die Hurrikansaison. In Thailand beginnt an der Andamanenküste die Trockenzeit.
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist auch kurzfristig wenig verfügbar und das Preisniveau am höchsten. Wenn der Termin feststeht, sollten Sie jetzt buchen. Flexibel? Die erste Dezemberhälfte und der Januar sind deutlich günstiger.
Nicht zwangsläufig. Bei Flügen steigt der Preis mit der Nähe zum Abflug, bei Hotels gibt es dagegen auch kurzfristig gute Konditionen. Entscheidend ist die Kombination – genau dort liegt unsere Arbeit.
Dann schlagen wir Alternativen vor, die wir selbst kennen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten sind in den Zielgebieten unterwegs und wissen, welches Haus in derselben Lage und Kategorie tatsächlich vergleichbar ist.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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