Wer im Herbst oder Winter 2026 verreisen möchte, hat mehr Möglichkeiten als vermutet – aber nicht mehr beliebig lange. Im Vorjahr wurden Reisen mit Abreise zwischen Oktober und Dezember im Schnitt 32 bis 69 Tage vorher gebucht, je nach Ziel. Für Fernreisen im November und Dezember ist jetzt der richtige Moment; für Europa bleibt bis in den Herbst Zeit.

Diese Seite ordnet die Ziele nach Abreisemonat und sagt bei jedem, warum gerade diese Wochen passen. Alles hier ist kurzfristig machbar – melden Sie sich, und wir prüfen die Verfügbarkeit.