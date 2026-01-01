Grosse Indochina Reise - Vietnam Teil ab Hanoi

1 . Tag Hanoi Herzlich willkommen in Vietnam! Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Hanoi, Transfer (ohne Reiseleitung) in Ihr Hotel. Am späteren Nachmittag treffen Sie auf die Gruppe sowie Ihre Reiseleitung und spazieren durch die nähere Umgebung. Unterwegs können Sie das lokal, frisch gebraute Bia Hoi kosten.

2 . Tag Hanoi (F, M) Zu Fuss gehen Sie am heutigen Morgen auf Erkundungstour. Vorbei an lebhaften Strassenmärkten, der quirligen Altstadt und entlang der berühmten Hanoi-Eisenbahn, erreichen Sie schliesslich die bekannteste historische Stätte von Hanoi: den Literaturtempel. Nachmittags spazieren Sie unter anderem zum imposanten Ho-Chi-Minh-Mausoleum und einen gedeckten Markt. Zum Abschluss des Tages steigen Sie auf ein Elektro-Wagen und lassen sich auf einer rasanten Tour die Altstadt näherbringen.

3 . Tag Hanoi - Halong Bucht (F, M, A) Cirka 2 ½-stündige Busfahrt zur Halong Bucht. An Bord Ihrer Dschunke starten Sie zu einem einmaligen Erlebnis. Durch ein Labyrinth von Tausenden von Kalksteinfelsen kann man sich vom Sonnendeck aus einen Einblick in eine mystische Welt verschaffen. Am Nachmittag erreichen Sie eine weniger besuchte Region der Halong Bucht – ideal, um zur Ruhe zu kommen, die Sonne zu geniessen und auf Entdeckungstour zu gehen. Das Programm ist nicht festgelegt, sondern richtet sich nach Jahreszeit und Wetter. Wenn die Sonne langsam untergeht, ist Zeit für einen Apéritif an Deck – oder Sie lassen sich bei einer Kochvorführung inspirieren, bevor das Abendessen serviert wird.

4 . Tag Halong Bucht - Hanoi - Hue (F) Sie haben Gelegenheit beim morgendlichen Tai Chi mitzumachen und die wunderschöne Bucht bei Sonnenaufgang zu geniessen. Sie erkunden danach ein interessantes und riesiges Höhlenlabyrinth. Nach einem ausgiebigen Brunch erreichen Sie im Laufe des Vormittags Ihren Ausgangspunkt. Rückfahrt nach Hanoi zum Flughafen (ohne Reiseleitung). Flug nach Hue in Zentralvietnam.

5 . Tag Hue - Danang - Hoi An (F, M) Sie starten den Tag mit einem Spaziergang durch die Verbotene Stadt, der ehemaligen Residenz der Kaiser. In einer traditionellen Rikscha fahren Sie durch die Strassen der Kaiserstadt und weiter, ausserhalb der Stadtmauern, in ein typisch vietnamesisches Dorf. Mittagessen im Gartenhaus einer lokalen Familie - probieren Sie hier die legendären Banh von Hue! Danach starten Sie zu einer kurvenreichen Fahrt über den Wolkenpass nach Danang und weiter entlang der Küste bis zum charmanten Städtchen Hoi An, eine ehemals florierende Hafenstadt, in der das architektonische Bild stark von den Händlern aus Vietnam, China und Japan geprägt ist. Am besten Sie erkunden die idyllische Altstadt abends zu Fuss, wenn un­zählige Pa­pier­­laternen und Lampions leuchten.

6 . Tag Hoi An (F, M) Zu Fuss erkunden Sie zuerst die ehemals florierende Hafenstadt Hoi An, in der bis zum 18. Jahrhundert Händler aus aller Welt auch architektonisch ihre Spuren hinterlies­sen. Vorbei an fotogenen Strassen und Gassen erreichen Sie schliesslich den lokalen Markt und treffen auf Ihren heutigen Chefkoch. Er führt Sie durch die bunten Stände und zeigt Ihnen die verschiedenen Kräuter und Gewürze, die den Geschmack der vietnamesischen Küche ausmachen. Zusammen kaufen Sie Zutaten ein, die Sie dann während Ihres Kochkurses zu Ihrem Mittagessen verarbeiten. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

7 . Tag Hoi An - Danang - Saigon (F) Am Morgen Transfer zum Flughafen in Danang (ohne Reiseleitung) und Weiterflug nach Saigon im Süden Vietnams. Nach Ankunft in Ihrem Hotel, unternehmen Sie einen rund zweistündigen Rundgang durch das Zentraum Saigons, vorbei an historischen Wahrzeichen wie dem Hauptpostamt, dem Opernhaus oder dem Rathaus.

8 . Tag Saigon - Mekong Delta - Saigon (F, M) Das fruchtbare Mekong Delta, bekannt als die «Reis­kammer» Vietnams, begeistert durch saftig grüne Reis­felder, unzählige Wasserstrassen und eine üppige tropische Ve­getation. Morgens rund 2 ½-stündige Fahrt Richtung Süden. Eine Bootsfahrt bringt Sie hier in das Herz des Mekong Deltas. Sie erfahren mehr über das tägliche Leben auf und im Wasser, besuchen örtliche Kleinbetriebe sowie eine Honigbienenfarm. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Velo­tour durch die Inseln, vorbei an Obst­plantagen und kleinen Dörfern. Ein Ruderboot bringt Sie tiefer in die Mangroven des Me­kong Deltas. Rückkehr nach Saigon.

9 . Tag Saigon (F, M) Sie lernen heute die weniger bekannten, aber keinesfalls minder interessanten Seiten von Saigon kennen. Spaziergang durch einen grossen Strassenmarkt wo Sie sich von den quirligen Ständen und den exotischen Düften bezaubern lassen. Später bestaunen Sie den spektakulären Blumenmarkt sowie ein Quartier, das sich seit den 60er-Jahren kaum verändert hat. Ihre Reise durch Vietnam wird schliesslich mit dem Besuch eines der bekanntesten Street Food Märkten von Saigon kulinarisch abgerundet. Danach Transfer zum Flughafen wo Ihre Rundreise endet.