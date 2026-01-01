Krabi Reisen vom Spezialisten
Ferien in Thailand vor einer traumhaften Kulisse
Rayavadee
ab CHF 212.– / pro Person
Krabi
Grosser Swimmingpool mit Kinderpool und Jacuzzi, Tennis- und Squashplätze, Fitnesscenter, Tischtennis, diverse...
Banyan Tree Krabi
ab CHF 310.– / pro Person
Krabi
Swimmingpool sowie separater Kinderpool, Fitness, grosszügiges Spa und Wellnessangebot, kleine Kustgallerie und eine...
The Tubkaak Krabi Boutique Resort
ab CHF 118.– / pro Person
Krabi
Der Swimmingpool mit Whirlpool liegt im Zentrum der Anlage. Verweilen Sie im schönen Spa oder geniessen Sie eine Thai...
Varana Krabi
ab CHF 103.– / pro Person
Krabi
Vier Swimmingpools, einer in Olympia Grösse, Fitnesscenter und über 20 verschiedene Sportmöglichkeiten wie...
Amari Vogue Krabi
ab CHF 98.– / pro Person
Krabi
Der schöne Sandstrand mit traumhafter Aussicht und klarem Wasser, mehrere Swimmingpools und Sonnenbetten,...
Dusit Thani Krabi Beach Resort
ab CHF 84.– / pro Person
Krabi
Zwei Swimmingpools beim Strand, Fitnesscenter (24 Stunden geöffnet), Tennis, Tischtennis, Badminton, Veloverleih...
Tup Kaek Sunset Beach Resort
ab CHF 43.– / pro Person
Krabi
Zwei Swimmingpools, Jacuzzi, Thai Massagen am Strand, zahlreiche Ausflüge, Kajak, Stand-up Paddling.
Aonang Villa Resort
ab CHF 60.– / pro Person
Krabi
Zwei grosse Swimmingpools im gepflegten Garten, Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Souvenirladen,...
Küstenabschnitt von traumhafter Schönheit
Krabi überzeugt mit seinen spektakulären Felsen und Stränden und eignet sich für Ausflüge, Trekkings und Bootstouren. Krabi ist der optimale Ausgangspunkt für Ihre Thailand-Reise! Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihren Aufenthalt in Krabi gerne mit weiteren Destinationen Thailands kombinieren.
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