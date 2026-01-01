Krabi Reisen vom Spezialisten

Vor weissem Sandstrand und sauberem Meer stehen die gewaltigen Felsen von Krabi, die bis zu 300 Meter aus dem Wasser ragen. Gäste erleben hier nicht nur Strände vor atemberaubender Kulisse, sondern gelangen im Nationalpark Khao Phanom Bencha zu gewaltigen Wasserfällen und spüren die grosse Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Ein Höhepunkt der Stadt Krabi ist das Höhlensystem der Tiger Caves, die seit Jahrhunderten die Heimat von Mönchen sind.

Gäste gelangen über 1.237 Stufen zu einer Kalksteinspitze mit einem spektakulären Ausblick, welcher der schönste von ganz Thailand sein soll. Unsere Spezialisten beraten Sie individuell und ermöglichen Ihre Ferien in Krabi.