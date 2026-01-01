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Krabi, Thailand  

Krabi Reisen vom Spezialisten

Ferien in Thailand vor einer traumhaften Kulisse

Vor weissem Sandstrand und sauberem Meer stehen die gewaltigen Felsen von Krabi, die bis zu 300 Meter aus dem Wasser ragen. Gäste erleben hier nicht nur Strände vor atemberaubender Kulisse, sondern gelangen im Nationalpark Khao Phanom Bencha zu gewaltigen Wasserfällen und spüren die grosse Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Ein Höhepunkt der Stadt Krabi ist das Höhlensystem der Tiger Caves, die seit Jahrhunderten die Heimat von Mönchen sind.

Gäste gelangen über 1.237 Stufen zu einer Kalksteinspitze mit einem spektakulären Ausblick, welcher der schönste von ganz Thailand sein soll. Unsere Spezialisten beraten Sie individuell und ermöglichen Ihre Ferien in Krabi.

RayavadeeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 212.– / pro Person
Krabi
Grosser Swimmingpool mit Kinder­pool und Jacuzzi, Tennis- und Squashplätze, Fitness­center, Tischtennis, diverse...
Banyan Tree KrabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 310.– / pro Person
Krabi
Swimmingpool sowie separater Kinderpool, Fitness, grosszügiges Spa und Wellnessangebot, kleine Kustgallerie und eine...
The Tubkaak Krabi Boutique ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Krabi
Der Swimmingpool mit Whirlpool liegt im Zentrum der Anlage. Verweilen Sie im schönen Spa oder geniessen Sie eine Thai...
Varana KrabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 103.– / pro Person
Krabi
Vier Swimmingpools, einer in Olympia Grösse, Fitnesscenter und über 20 verschiedene Sportmöglichkeiten wie...
Amari Vogue KrabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 98.– / pro Person
Krabi
Der schöne Sandstrand mit traumhafter Aussicht und klarem Wasser, mehrere Swim­ming­pools und Sonnenbetten,...
Dusit Thani Krabi Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 84.– / pro Person
Krabi
Zwei Swimmingpools beim Strand, Fitnesscenter (24 Stunden ge­­öffnet), Tennis, Tischtennis, Badminton, Velover­leih...
Tup Kaek Sunset Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 43.– / pro Person
Krabi
Zwei Swimmingpools, Jacuzzi, Thai Massagen am Strand, zahlreiche Ausflüge, Kajak, Stand-up Paddling.
Aonang Villa ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 60.– / pro Person
Krabi
Zwei grosse Swim­mingpools im gepflegten Garten, Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Souvenirladen,...

Küstenabschnitt von traumhafter Schönheit

Krabi überzeugt mit seinen spektakulären Felsen und Stränden und eignet sich für Ausflüge, Trekkings und Bootstouren. Krabi ist der optimale Ausgangspunkt für Ihre Thailand-Reise! Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihren Aufenthalt in Krabi gerne mit weiteren Destinationen Thailands kombinieren.

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