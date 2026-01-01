Erlebnisreiche Ostküste für Familien ab Cairns

1 . Tag Cairns - Port Douglas (ca. 70 km) Nach der Übernahme Ihres Campers fahren Sie eine kurze Strecke in Richtung Norden. Unweit der Stadt parkieren Sie Ihr Fahrzeug und fahren per Gondelbahn nach Kuranda, wo Sie freie Zeit geniessen und entweder das hübsche Städtchen entdecken oder die Zeit mit dem Füttern von Kängurus und Wallabies in einem Sanctuary verbringen können. Am späteren Nachmittag setzen Sie die Fahrt in Richtung Norden und nach Port Douglas fort. Der heutige Campingplatz bietet einen Wasserpark, einen Swimmingpool sowie einen Spielplatz für die Kinder.

2 . Tag Port Douglas / Great Barrier Reef Am heutigen Tag unternehmen Sie einen Ausflug zu den Low Isles Inseln, welche inmitten des bekannten Great Barrier Reefs liegen. Während einige andere Anbieter rund zwei Stunden pro Weg unterwegs sind, um das Great Barrier Reef zu erreichen, sind die Low Isles in rund einer Stunde von Port Douglas aus erreichbar. Wenn Sie vom Schiff aus schnorcheln möchten, ist dies inmitten schönster Korallenstöcke möglich. Falls Sie aber lieber vom Strand aus schnorcheln oder am Strand liegen, können Sie auch diese Variante wählen. Während des Ausfluges geniessen Sie ein köstliches Mittagessen. Die Low Isles sind bekannt für viele Meeresschildkröten, die vor der Insel leben und beim Schnorcheln beobachtet werden können.

3 . Tag Port Douglas - Atherton Tablelands (ca. 310 km) Sie fahren von Port Douglas in Richtung Süden und via Malanda in die Atherton Tablelands. Hier können Sie einige Spaziergänge und kurze Wanderungen zu schönen Wasserfällen unternehmen. Wenn Sie der Küstenstrasse folgen, können Sie zudem einen Abstecher zur natürlichen Wasserrutsche bei den Josephine Falls für eine Abkühlung machen.

4 . Tag Atherton Tablelands - Townsville - Magnetic Island (ca. 275 km) Sie verlassen die Atherton Tablelands und fahren nach Townsville, wo Sie einen Stopp im Reef HQ Aquarium (nicht im Preis eingeschlossen) einlegen und die Unterwasserwelt trockenen Fusses entdecken. Von Townsville setzen Sie mit der Fähre nach Magnetic Island über, wo Sie den Abend am Strand verbringen können.

5 . Tag Magnetic Island Erkunden Sie wunderschöne Strände und kleine Spazierwege, bei denen Sie mit etwas Glück freilebende Koalas in den Bäumen entdecken können. Die Sonnenuntergänge am Strand auf Magnetic Island sind magisch.

6 . Tag Magnetic Island - Townsville - Airlie Beach (ca. 275 km) Am Morgen setzen Sie mit der Fähre von Magnetic Island nach Townsville über und fahren mit Ihrem Camper weiter in Richtung Süden. Es lohnt sich, in Bowen einen Zwischenhalt für das Mittagessen oder allfällige Einkäufe einzulegen. Anschliessend setzen Sie die Reise nach Airlie Beach fort. Airlie Beach ist der Ausgangspunkt für Ausflüge zum bekannten Whitehaven Beach, einem der weissesten Sandstrände Australiens, welcher inmitten des Whitsunday Islands Archipel liegt. Der Campingplatz in Airlie Beach verfügt über eine grosszügige Grill-Stelle, ein Hüpfkissen, einen Spielplatz und ein Spielzimmer für die Kinder sowie einen Swimmingpool mit Wasserrutschen.

7 . Tag Airlie Beach / Whitsunday Islands Entdecken Sie einen der schönsten Strände Australiens während einer Ganztagestour. Sie verlassen Airlie Beach morgens per Boot und verbringen den ganzen Tag inmitten der über 60 kleinen und grossen Inseln des Whitsunday Island Archipels. Nach dem kurzen Spaziergang zum Aussichtspunkt über den Hill Inlet, von wo Sie die besten Fotos vom Whitehaven Beach machen können, verbringen Sie Zeit am Strand und haben die Möglichkeit, im klaren Wasser zu schnorcheln. Oftmals begegnen Sie auf diesem Tagesausflug Meereschildkröten und Clownfischen. Am späteren Nachmittag treffen Sie wieder in Airlie Beach ein.

8 . Tag Airlie Beach - Cape Hillsborough Nationalpark (ca. 130 km) Nach einem gemütlichen Morgen in Airlie Beach setzen Sie Ihre Reise in Richtung Süden fort und erreichen nach rund 1.5 Stunden Fahrzeit den Cape Hillsborough Nationalpark. Dieser Nationalpark ist nicht nur für die schönen Strände bekannt, sondern auch für die Kängurus, welche am Abend am Strand meistens auf der Suche nach Wasser sind und so ein wunderbares Fotosujet darstellen.

9 . Tag Cape Hillsborough Nationalpark - Eungella Nationalpark (ca. 105 km) Die nächste Etappe Ihrer Reise führt Sie landeinwärts in den Eungella Nationalpark, welcher über eine kurvenreiche, steile Strasse erreicht wird. Im Nationalpark haben Sie die Möglichkeit, eine sehr ursprüngliche Flora sowie eine vielfältige Fauna zu entdecken.

10 . Tag Eungella Nationalpark Den heutigen Tag verbringen Sie inmitten dieses schönen Nationalparks und haben die Chance, während einer Wanderung und bei Stille, einen Platypus (Schnabeltier) in seiner natürlichen Umgebung zu sehen. Den Tag können Sie mit kurzen oder längeren Wanderungen oder Spaziergängen im Nationalpark verbringen.

11 . Tag Eungella Nationalpark - Rockhampton (ca. 415 km) Die heutige Etappe ist eine der längeren Strecken der Reise. Da es jedoch unterwegs nur sehr wenige Sehenswürdigkeiten gibt, kann diese Etappe tatsächlich mehr oder weniger durchgefahren werden. Unterwegs bieten sich selbstverständlich kleine Orte für ein Mittagessen in einem Restaurant, Café oder aber für ein Picknick am Strand an.

12 . Tag Rockhampton - Longreach (ca. 690 km) Auch heute führt eine längere Fahrt zum Ziel, welche aber durch eine abwechslungsreiche Fahrt beeindruckt. Während Sie am Anfang der Etappe weiterhin durch Farmland reisen, so erreichen Sie nach einiger Zeit das australische Outback, welches mit tiefroter Erde und Sand neben der geteerten Strasse beeindruckt. Da diese Etappe lange dauert, erreichen Sie Ihr Etappenziel Longreach erst gegen Abend.

13-14 . Tag Longreach Damit sich der Ausflug ins Outback auch tatsächlich lohnt, verbringen Sie zwei volle Tage in dieser Ortschaft. Longreach spielt eine grosse Rolle in der Australischen Transport- Geschichte, da hier die Australische Fluggesellschaft Qantas Airways gegründet wurde. Im Qantas Founders Museum können grosse und kleine Besucher mehr über Qantas erfahren und selber in einem Cockpit sitzen. Wer mehr an der Weltgeschichte interessiert ist, wird sich über einen Besuch des Dinosaur Trails freuen. Mitten im Outback haben Sie die Möglichkeit, auf einem Rundgang Fossilien von riesigen Dinosauriern zu entdecken und mehr über Australien während dieser Zeit zu erfahren.

15 . Tag Longreach - Yeppoon (ca. 730 km) Vom Outback zurück an den Strand - Ihr heutiges Etappenziel Yeppoon liegt an einem wunderschönen Sandstrand. Da Sie heute die längste Etappe der Reise zurücklegen, empfehlen wir den Besuch von Sehenswürdigkeiten unterwegs nicht.

16 . Tag Yeppoon - Noosa (ca. 545 km) Wir empfehlen Ihnen, auf der Fahrt von Yeppoon nach Noosa, einen Stopp in Bundaberg einzulegen. Der Ort ist vor allem für die Herstellung des gleichnamigen Rum in Australien bekannt. Wer jedoch eher an der Natur als an der Herstellung des alkoholhaltigen Getränkes aus Zuckerrohr interessiert ist, kann das Mon Repos Turtle Centre am Mon Repos Strand besuchen. Hier ist die grösste Population von Schildkröten auf dem Australischen Festland ansässig und mit etwas Glück können Sie die trägen Tiere bei einem Spaziergang in Richtung Meer beobachten. Zwischen November und Dezember beginnt die Brutzeit, so dass zwischen Januar und März häufig kleine Schildkröten bei ihren ersten Ausflügen beobachtet werden können. Von Bundaberg führt die Reise weiter in Richtung Süden nach Noosa.

17 . Tag Noosa Verbringen Sie einen gemütlichen Tag in Noosa am Strand oder im nahegelegenen Nationalpark, wo Sie mit etwas Glück auf freilebende Koalas in den Eukalyptus-Bäumen treffen.

18 . Tag Noosa / Fraser Island Entdecken Sie die grösste Sandinsel der Welt während einem Tagesausflug. Sie werden morgens in Noosa abgeholt und fahren dem Strand von Rainbow Beach entlang in Richtung Norden. Während einer kurzen Fährüberfahrt, welche rund 10 Minuten dauert, setzen Sie nach Fraser Island über. Auf der Insel erkunden Sie den Fluss Eli Creek, fahren entlang des Seventy Mile Beach, besuchen das Schiffswrack der MS Maheno, können im Süsswassersee Lake McKenzie baden und während einem Spaziergang durch den Regenwald interessante Bäume und mit etwas Glück freilebende Goannas (Riesenechsen) sehen. Am Abend kehren Sie wieder nach Noosa zurück.

19 . Tag Noosa / Aussie World Ein Aufenthalt mit der Familie an der Sunshine Coast rund um Noosa ist nicht komplett ohne einen Aufenthalt im Aussie World Themenpark. Wie in bekannten Themenparks wie beispielsweise Disneyland warten auch hier zahlreiche Achterbahnen und Aktivitäten auf Gross und Klein.

20 . Tag Noosa - Glass House Mountains (ca. 90 km) Nach einigen längeren Etappen und einem Aufenthalt über mehrere Tage in Noosa, ist auch die Fahrt in die schöne Landschaft der Glass House Mountains nicht sehr lange. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, unterwegs an den schönen Strandabschnitten der Gold Coast zu verweilen.

21 . Tag Australia Zoo Obwohl Sie in den letzten Tagen sicherlich immer wieder australische Tiere gesehen oder davon gehört haben, ist ein Besuch im bekanntesten Zoo Australiens, ein Muss. Der Australia Zoo beheimatet nicht nur die typisch australischen Tiere wie Kängurus, Koalas, Wombats oder Echidnas, sondern auch Tiere aus aller Welt. Interaktive Shows, welche zum Verständnis der einzelnen Tiergattungen beitragen, werden den ganzen Tag über durchgeführt und können ohne zusätzliche Kosten besucht werden.

22 . Tag Glass House Mountains - Surfers Paradise (ca. 150 km) Wenn Sie mögen, können Sie auch heute ein Sanctuary besuchen, in welchem Sie australische Tiere aus nächster Nähe beobachten können. Im Lone Pine Koala Sanctuary werden verwaiste und verletzte Koalas aufgenommen und gepflegt. Via Brisbane fahren Sie anschliessend in Richtung Süden und an die goldfarbenen Strände der Gold Coast rund um Surfers Paradise.

23 . Tag Surfers Paradise / Wet'n'Wild Den heutigen Tag verbringen Sie im Wet'n'Wild Wasserpark. Zahlreiche Wasserrutschen, ein Kino, viele Shows und Restaurants - der Tag im Wasserpark wird wie im Flug vergehen.

24 . Tag Surfers Paradise - Byron Bay (ca. 95 km) Entlang der schönen Strände fahren Sie in Richtung Süden und passieren auf dieser kurzen Strecke die Grenze zwischen den Bundesstaaten Queensland und New South Wales. Byron Bay ist ein Strandort, welcher für viele Aussteiger zur neuen Heimat geworden ist. Heute befinden sich viele kleine Shops, Restaurants und Cafés in Byron Bay.

25 . Tag Byron Bay Entspannen Sie einen Tag in Byron Bay, bevor Sie die Reise in Richtung Süden fortsetzen. In Byron Bay befindet sich ein öffentlicher Swimmingpool, in welchem sich tagtäglich viele Kinder tummeln. Zudem befindet sich hier ein grosser Abenteuer-Spielplatz. Nicht weit vom Spielplatz entfernt, befindet sich ein rund zwei Kilometer langer Spazierweg, auf welchem sich oftmals Wallabies oder Kängurus beobachten lassen. Wenn Sie die Natur gemeinsam mit Ihrer Familie geniessen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Ausflug zum Cape Byron Leuchtturm.

26 . Tag Byron Bay - Coffs Harbour (ca. 240 km) Von Byron Bay führt die Etappe via Ballina durch Waldabschnitte und Naturparks in Richtung Süden, bevor Sie kurz vor Coffs Harbour wieder die Küste erreichen. Coffs Harbour bietet einen schönen Strand zum Entspannen. Vom Korora Lookout können Sie eine tolle Aussicht über die Stadt und die Küste geniessen. Wenn Sie am Nachmittag Zeit haben und gerne einen weiteren Park besuchen möchten, so finden Sie wiederum zahlreiche Wasserrutschen im Big Banana Fun Park.

27 . Tag Coffs Harbour - Port Macquarie (ca. 155 km) Sie können entweder die Fahrt entlang der Küste wählen, welche mehr oder weniger direkt nach Port Macquarie führt oder aber einen Umweg in Richtung Inland unternehmen und im Dorrigo Nationalpark oder in der Nähe von Bellingen die vielen Wasserfälle und Nationalparks entdecken.

28 . Tag Port Macquarie - Port Stephens (ca. 250 km) Die längere Etappe nach Nelson Bay führt durch ausgedehnte Wälder und Nationalparks. In Nelson Bay angekommen, können Sie den schönen Küstenort geniessen und möglicherweise sogar einen Ausflug per Fahrrad unternehmen.

29 . Tag Port Stephens / Nelson Bay Geniessen Sie einen freien Tag in Nelson Bay. Sie können die nahegelegenen Sanddünen erkunden, die Unterwasserwelt schnorchelnd erkunden oder während einer optionalen Tagestour Delfine in der freien Natur entdecken.

30 . Tag Port Stephens - Sydney (ca. 210 km) Die letzte Etappe Ihrer Reise führt Sie wiederum durch ausgedehnte Waldflächen. Im Australian Reptile Park, in welchem auch Koalas und Wallabies gesehen werden können, lohnt sich ein Stopp. In Sydney angekommen, geben Sie Ihren Camper zurück.