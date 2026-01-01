Grand Aussie ab Sydney

1 . Tag Sydney - Surf Retreat Die Reise beginnt mit der Fahrt nordwärts in die Weinregion Hunter Valley. Das Surfcamp in Crescent Head ist Ihr heutiges Tagesziel. Hier lernen Sie, die Wellen zu reiten.

2 . Tag Surf Retreat - Byron Bay Via Coffs Harbour fahren Sie nach Byron Bay, einem lebendigen Ort an der Küste mit einem spannenden Nachtleben!

3 . Tag Byron Bay In Byron Bay ist das Zentrum der Hippies und der Surfer. Der bekannte Leuchtturm von Byron Bay liegt am östlichsten Zipfel des Landes und zeigt auf den Ozean, der den Surfern meisterhafte Wellen anbietet. Entspannen Sie in Byron Bay oder entdecken Sie die interessante Umgebung.

4 . Tag Byron Bay - Gold Coast - Brisbane Heute überqueren Sie die Grenze nach Queensland und gelangen via Gold Coast und Surfers Paradise nach Brisbane.

5 . Tag Brisbane - Fraser Island Nach einer kurzen Fahrt geniessen Sie das köstliche Mittagessen in Noosa, bevor es per Fähre nach Fraser Island geht. Die grösste Sandinsel der Welt bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die Sie am nächsten Tag entdecken werden.

6 . Tag Fraser Island Erkunden Sie die Insel auf einer geführten 4WD Tour. Nehmen Sie ein Bad im warmen Eli Creek und versuchen Sie sich im Stand-Up Paddle Boarding auf dem wunderschönen Lake McKenzie.

7 . Tag Fraser Island - Myella Farm Die heutige Etappe führt Sie zu einer abgelegenen Rinderfarm, wo Sie das Australische Outback kennen lernen.

8 . Tag Myella Farm Erkunden Sie die Outback-Landschaft während einem Quad Bike-Ausflug (gegen Aufpreis). Den Abend geniessen Sie erneut in dieser tollen Umgebung.

9 . Tag Myella Farm - Whitsundays (Segeln) Das heutige Ziel ist Airlie Beach, der Ausgangspunkt zu den Whitsunday Inseln. Sie verbringen den Rest des Tages sowie die Nacht an Bord einer Maxi-Yachtin den Whitsunday Inseln. Geniessen Sie den faszinierenden Sternenhimmel!

10 . Tag Airlie Beach / Whitsunday Inseln Lassen Sie sich vom tiefblauen Wasser der Whitsunday Region verzaubern. Erkunden Sie wunderschöne Strände, wie den bekannten Whitehaven Beach und das Korallenriff.

11 . Tag Airlie Beach - Magnetic Island Von Airlie Beach fahren Sie in Richtung Norden und setzen bei Townsville nach Magnetic Island über. Auf der Insel geniessen Sie schöne Strände und eine entspannte Atmosphäre.

12 . Tag Magnetic Island - Cairns Nach einer Wildlife Tour auf der Insel, setzen Sie per Fähre aufs Festland über und fahren weiter nordwärts nach Cairns.

13 . Tag Cairns Die lebendige Ortschaft Cairns bietet eine Vielzahl an Aktivitäten und besticht durch tropisches Flair sowie ein lebendiges Nightlife. Hier wird Ihnen bestimmt nicht langweilig!

14 . Tag Cairns

15 . Tag Cairns - Alice Springs Heute fliegen Sie von Cairns ins Rote Zentrum Australiens, nach Alice Springs.

16 . Tag Alice Springs - Uluru (Ayers Rock) Sie machen sich auf den Weg zum berühmten Uluru. Beim Inselberg angekommen, unternehmen Sie eine kurze Wanderung. Am Abend bietet sich Ihnen bei Sonnenuntergang ein toller Farbwechsel am Uluru.

17 . Tag Uluru-Kata Tjuta Nationalpark (Ayers Rock und Olgas) Frühmorgens erleben Sie den Sonnenaufgang beim Uluru, bevor Sie eine Wanderung um den heiligen Berg unternehmen. Später können Sie sich auch im Aboriginal Dotpainting üben (gegen Gebühr).

18 . Tag Uluru - Kings Canyon Sie besuchen heute das «Valley of the Winds» bei Kata Tjuta, bevor es zum Kings Canyon weitergeht. Erleben Sie die heutige Nacht in einem traditionellen australischen Swag (Schlafsack).

19 . Tag Kings Canyon - Alice Springs Erkunden Sie heute auf einer Wanderung den Kings Canyon, bevor Sie die Rückreise nach Alice Springs antreten.

20 . Tag Alice Springs Nach einem Ausflug in die West MacDonnell Ranges steht Ihnen der restliche Tag frei zur Verfügung, um Alice Springs zu entdecken. Besuchen Sie zum Beispiel den Royal Flying Doctor Service oder die School of the Air.

21 . Tag Alice Springs - Darwin Am Morgen fliegen Sie von Alice Springs nach Darwin. Entdecken Sie die tropische Stadt auf eigene Faust.

22 . Tag Darwin Heute steht Ihnen der ganze Tag zur Verfügung, Darwin zu erleben. Besuchen Sie beispielsweise die Mindil Beach Markets.

23 . Tag Darwin - Kakadu Nationalpark Das Abenteuer führt Sie heute in den imposanten Kakadu Nationalpark. Hier erhalten Sie einen spannenden Einblick in die Natur und Kultur Australiens.

24 . Tag Kakadu Nationalpark (Arnhemland) Sie erleben den Kakadu Nationalpark heute auf einer Flussfahrt mit einem lokalen Guide und erfahren mehr über die Kultur und Traditionen der hier ansässigen Aborigines. Am Ubirr Rock treffen Sie auf uralte Felsmalereien, die von Ihrem Reiseleiter erklärt werden. Sie steigen zum Aussichtspunkt hinauf, um den Ausblick über die Landschaft zu geniessen.

25 . Tag Kakadu Nationalpark - Katherine Erkunden Sie die magischen Edith Falls und nehmen Sie ein Bad in den Naturpools. Den Abend geniessen Sie beim Lawn Bowls und BBQ im lokalen Country Club.

26 . Tag Kathrine - Litchfield Nationalpark Mit dem Kajak können Sie heute die Katherine Gorge auskundschaften. Auf dem Stuart Highway geht es später weiter Richtung Litchfield Nationalpark.

27 . Tag Litchfield Nationalpark - Darwin Bevor die abenteuerliche Reise in Darwin endet, erkunden Sie den Litchfield Nationalpark mit seinen zahlreichen Wasserfällen.