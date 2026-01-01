4C-Tour

Unsere 4C-Reisen stehen für Commerce, Conservation, Community und Culture. Diese verantwortungsvoll konzipierten Reisen kombinieren beliebte Regionen mit erstklassigen Unterkünften und fördern über sanften Tourismus ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

Badeferien

Sonne, Meer und Erholung – Knecht Reisen bringt Sie an mediterrane Sandstrände, ins Nachtleben von Ibiza, zum Tauchen in Ägypten sowie an die schönsten Küsten von Spanien, Italien, Kroatien, Zypern oder Griechenland.

Bestpreis-Garantie

Als grösster Schweizer Reiseveranstalter verfügt Knecht Reisen über hervorragende Einkaufskonditionen und gibt diese an die Kundschaft weiter – für faire Preise und das beste Preis-Leistungsverhältnis.

Camper

Reisen im Motorhome versprechen Entspannung, Freiheit und Abenteuer. Knecht Reisen vermietet moderne Camper mit Automatikgetriebe und Klimaanlage und bietet professionelle Beratung sowie eine Preisgarantie.

Cruise

Auf einer Kreuzfahrt entspannen Sie sich auf einem schwimmenden Hotel, während jeden Morgen ein neues Ziel lockt. Knecht Reisen bietet Luxus-, Premium-, Boutique- und Expeditionsschiffe und hilft Ihnen, die passende Fahrt zu wählen.

Expeditionskreuzfahrt

Expeditionsschiffe sind schlicht und konzentrieren sich auf abgelegene Ziele. Sie reisen in kleinen Gruppen und erleben vielfältige Ausflüge unter Leitung von Experten.

Familienreisen

Familienferien sollen Spass und Sicherheit für die Kleinen sowie Erholung für die Eltern bieten. Hotels mit grossen Zimmern, sicheren Pools, Babybetten, Verbindungstüren, kinderfreundlicher Küche und Miniclubs sorgen für entspannte Ferien.

Fan-Reisen

Knecht Sportreisen organisiert Reisen zu grossen Sportereignissen wie Fussball-Ligen, Tennisturnieren, Welt- und Europameisterschaften, MotoGP-Rennen sowie NBA- und NHL-Spielen und kümmert sich um Tickets, Unterkunft und Anreise.

Fernreisespezialist

Knecht Reisen ist der führende Schweizer Fernreisespezialist. Seit 60 Jahren erfüllen die Experten Ferienträume, kennen ihre Zielgebiete wie ihre Westentasche und bringen laufend neue Produkte und Geheimtipps mit.

Fly & Drive

Bei Fly & Drive reisen Sie per Flugzeug an und erkunden Ihr Ziel flexibel mit dem Mietwagen. Ideal für Regionen wie Australien, Neuseeland oder Südafrika.

Garantiefonds-Mitglied

Als Mitglied des Garantiefonds der Schweizer Reisebranche ist Ihr Geld bei Knecht Reisen abgesichert – auch bei Zahlungsunfähigkeit.

Golf-Reisen

Erleben Sie Golfplätze in Südafrika, Mauritius, Florida oder Portugal – inklusive Tee-Time-Reservierungen, Flügen, Mietwagen und ausgewählten Unterkünften.

Heliskiing

Erleben Sie den Rausch des unverspurten Pulverschnees in abgelegenen Gebieten Kanadas – erreichbar per Helikopter und begleitet von erfahrenen Guides.

Hochzeitsreisen

Individuelle Reisen für Verlobung, Flitterwochen oder Jubiläum – mit romantischen Lodges, Privatpools und traumhaften Kulissen.

Hotels / Lodges

Ob Designhotel oder Dschungellodge – Knecht Reisen bietet sorgfältig ausgewählte Unterkünfte für jedes Reiseprofil.

Individualreisen

Ohne Gruppenpflichten, ohne starre Programme – Sie reisen nach Ihrem Tempo, nach Ihren Wünschen.

Individuelles Reisecoaching

Gemeinsam mit Ihnen entwerfen unsere Spezialisten einen Reiseplan, der perfekt zu Ihren Vorstellungen passt.

Katalogbestellung

Aktuelle Reisekataloge können gratis online bestellt oder direkt digital durchgeblättert werden.

Knecht Reisen (Unternehmensprofil)

Knecht Reisen ist einer der führenden Reiseveranstalter der Schweiz mit über 120 Jahren Erfahrung, 23 Standorten und massgeschneiderten Angeboten.

Kreuzfahrt-Spezialist

Unsere Kreuzfahrtberater kennen Reedereien, Routen und Schiffe aus erster Hand – für fundierte Empfehlungen.

Luxusreise

Privattransfers, 5*-Hotels, Villen und individuelle Betreuung – Knecht Reisen plant luxuriöse Ferien weltweit.

Mietwagen-Fly-Drive

Fliegen Sie entspannt und fahren Sie selbstständig weiter – inklusive persönlicher Tipps, Routenplanung und Roadbook.

Mietwagenrundreise

Sie entdecken Ihr Reiseziel auf eigene Faust mit dem Mietwagen – wir kümmern uns um Hotels, Routen und Highlights.

Nachhaltigkeitspaket

Freiwillig CO₂ kompensieren, regionale Projekte fördern, umweltfreundlichere Reiseoptionen nutzen – das Nachhaltigkeitspaket macht's möglich.

Newsletter-Abo

Immer informiert über neue Angebote, Reisetipps und Inspirationen – per Mail.

Reisearten

Ob Badeferien, Safari, Schiffsreise oder Studienreise – bei Knecht Reisen finden Sie thematisch passende Angebote.

Reisebüro-Standorte

Persönliche Beratung in über 18 Städten der Schweiz, darunter Aarau, Basel, Zürich, Luzern und Bern.

Reisesicherheitspaket

Mit Allianz Global Assistance rund um die Uhr abgesichert – weltweit.

Reisevorschläge

Auf unserer Website finden Sie individuelle Routenvorschläge – ideal zur Inspiration und als Planungsgrundlage.

Rundreisen

Ob geführt oder individuell, mit dem Bus oder dem Mietwagen – Rundreisen verbinden Vielfalt mit Komfort.

SAF-Buchungsoption

Nachhaltiger fliegen mit SAF (Sustainable Aviation Fuel) – auf Wunsch direkt bei Knecht Reisen zubuchbar.

Safari

Begegnungen mit wilden Tieren in Afrika – sicher geführt, mit stilvollen Lodges und erfahrenen Guides.

Schiffsreisen

Ob Fluss oder Ozean – Schiffsreisen verbinden Entspannung mit kulturellem Entdecken.

Spezialisten-Team

Unsere Beraterinnen und Berater kennen sich aus – aus Erfahrung, aus Leidenschaft und durch eigene Reisen.

Sport-Trainingsreisen

Wir organisieren Trainingslager für Amateur- und Profiteams – inklusive Unterkunft, Infrastruktur und Programm.

Strandferien

Palmen, Sand und Meer – weltweit an Top-Destinationen wie Malediven, Seychellen oder Südostasien.

Studienreisen

Lernen und Reisen vereint – mit Fachpersonen, Themenfokus und kulturellem Tiefgang.

Trainingslager

Ob Fussball, Handball oder Eishockey – wir organisieren komplette Aufenthalte für Sportteams.

Wanderreisen

Ob in Kanada, der Schweiz oder Südeuropa – Wanderferien verbinden Aktivität und Naturerlebnis.

Wintersportreisen

Von Skiferien in den Alpen bis zum Heliskiing in Kanada – Knecht Reisen organisiert Ihre Winterabenteuer.