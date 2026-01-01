Flusskreuzfahrt mit der «Mekong Star» ab Chiang Rai

1 . Tag Chiang Rai - Chiang Khong (A) Nach der Abholung von Ihrem Hotel oder dem Flughafen Chiang Rai geht es ins legendäre Goldene Dreieck. Sie besuchen den imposanten Goldenen Buddha in Sop Ruak und gewinnen im Opium Museum faszinierende Einblicke in die bewegte Geschichte dieser einst berüchtigten Region. Im Laufe des Tages gehen Sie an Bord der «Mekong Star» und machen es sich in Ihrer Kabine gemütlich. Ein festliches Willkommensabendessen bildet den perfekten Auftakt für die kommenden Tage auf dem Mekong.

2 . Tag Chiang Khong - Huay Xay - Pak Tha (F, M, A) Am heutigen Morgen überqueren Sie die Lao-Thai-Freundschaftsbrücke und reisen in Laos ein. Erstes Ziel ist die lebhafte Grenzstadt Huay Xay, deren Name «Saphir» bedeutet und auf den Edelsteinreichtum der Region verweist. Von hier aus gleitet die «Mekong Star» flussabwärts auf dem majestätischen Mekong durch eine der eindrücklichsten Flusslandschaften Südostasiens: üppige Vegetation, nebelverhangene Hügel und kleine Dörfer am Ufer begleiten Sie auf dem Weg nach Pak Tha, wo Sie die Nacht vor Anker verbringen.

3 . Tag Mekong (F, M, A) Ein Besuch in einem Bergstammdorf eröffnet den Tag, wo Sie faszinierende Einblicke in die Lebensweise seiner Bewohner gewinnen. Zurück an Bord gleitet die «Mekong Star» weiter flussabwärts durch abgelegene, kaum zugängliche Regionen, die nur auf dem Wasserweg erreichbar sind. Ein weiteres Highlight ist der Besuch eines Elefantenschutzgebietes, wo Sie die beeindruckenden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung erleben und mehr über deren Schutz erfahren.

4 . Tag Mekong (F, M, A) Der Vormittag gehört ganz Ihnen, bevor Sie gegen Mittag ein charmantes Flussdorf erreichen. Hier besuchen Sie die legendären Pak Ou Höhlen, deren Wände von Tausenden kleiner Buddha-Statuen gesäumt sind, die Pilger über Jahrhunderte hier niedergelegt haben. Von diesem heiligen

Ort aus haben Sie die Möglichkeit, eine Dschungelwanderung zu unternehmen, die Sie zum lokalen Dorf Ban Muang Keo führt. Wenn Sie es lieber gemütlicher angehen lassen möchten, bringt Sie eine kurze Bootsfahrt ins Dorf. Dort können Sie die uralte Tradition der Destillation von Lao-Lao, dem lokalen Reisschnaps von Laos, miterleben. Die Nacht verbringt die «Mekong Star» vor Anker, eingebettet in eine malerische Kulisse aus Kalksteinbergen.

5 . Tag Luang Prabang (F, M, A) Heute erreichen Sie Luang Prabang, die ehemalige Königsstadt und Unesco-Welterbestätte. Ein geführter Spaziergang durch die charmante Altstadt führt Sie zum Wat Xieng Thong, dem bedeutendsten Tempel der Stadt und einem Meisterwerk laotischer Architektur. Am Nachmittag besuchen Sie eine traditionelle Textilmanufaktur, wo Sie faszinierende Einblicke in die Kunst der Seidenherstellung und die Anfertigung klassischer laotischer Gewänder erhalten. Am Abend tauchen Sie in die Welt der laotischen Küche ein: Bei einem Kochkurs bereiten Sie landestypische Gerichte selbst zu und geniessen anschliessend Ihre frisch zubereiteten Kreationen.

6 . Tag Luang Prabang (F, M, A) Der Tag beginnt mit einem besonderen Erlebnis: dem Tak Bat, der traditionellen Almosengabe, bei der Dutzende orangegekleidete Mönche und Novizen durch die Gassen der Altstadt ziehen. Anschliessend führt Sie Ihre Reiseleitung über den lebhaften Morgenmarkt, wo die Luft von Gewürzdüften, lokalem Tee und frisch gebrühtem laotischen Kaffee erfüllt ist. Die Stadterkundung geht weiter mit dem Nationalmuseum im prachtvollen ehemaligen Königspalast und einem Besuch in einem lokalen Handwerksdorf. Der Nachmittag gehört Ihnen zur freien Verfügung. Vor dem Abendessen kehren Sie an Bord zurück, um eine traditionelle Lao-Tanzvorführung zu erleben und an einer herzlichen Baci-Zeremonie teilzunehmen.

7 . Tag Mekong (F, M, A) Am späten Vormittag erreichen Sie das idyllische Dorf Ban Muang Khai, von wo aus Sie per Tuk Tuk zu den berühmten Kuang Si Wasserfällen gelangen. Die türkisfarbenen Kaskaden stürzen in natürliche Becken hinab, die zu einem erfrischenden Bad einladen. Direkt neben den Wasserfällen widmet sich das «Free the Bears» Rettungszentrum dem Schutz bedrohter Sonnen- und Mondbären in Südostasien. Hier erfahren Sie mehr über die grossartigen Bemühungen, diese sanften Geschöpfe zu rehabilitieren. Am Nachmittag besuchen Sie den imposanten Xayaburi-Staudamm, das grösste Wasserkraftwerk des Landes – ein technisches Meisterwerk, das einen Grossteil des Landes mit Energie versorgt. Am Abend ankert die «Mekong Star» an einem ruhigen Sandstrand, wo Sie eine friedliche Nacht verbringen.

8 . Tag Mekong (F, M, A) Malerisch zwischen üppigen Hügeln liegt das bezaubernde Dorf Ban Don Saingam. Nach einem rund 30-minütigen Spaziergang, oder je nach Jahreszeit per Traktor, erreichen Sie eine fast vergessene Höhle. Mit Taschenlampen ausgestattet, erkunden Sie die verborgenen Tiefen und lüften ihre Geheimnisse, bevor Sie zu Ihrem Schiff zurückkehren. Am Nachmittag gleitet die «Mekong Star» weiter flussabwärts, vorbei an lokalen Fischern, die ihre Netze ins Wasser werfen. Später wird Ihr Kreuzfahrtdirektor spannende Präsentationen über die Geschichte und lebendige Kultur von Laos halten. Den Abend krönt ein unvergessliches Barbecue-Abendessen am Flussufer.

9 . Tag Mekong (F, M, A) Auf der Weiterfahrt flussabwärts verändert sich die Landschaft zusehends: Die Berge weichen flacherem Terrain, der Mekong breitet sich aus und gibt faszinierende Felsformationen frei. Dieser Abschnitt des Flusses fordert das ganze Können der erfahrenen Kapitäne, denen Sie dabei zuschauen können. Am frühen Nachmittag fahren Sie an einer goldenen Buddha-Statue vorbei, die auf einem Hügel thront und den Beginn Thailands entlang des Flussufers markiert. Kurz darauf erreichen Sie die geschäftige Handelsstadt Salakham, bekannt für ihren Holz- und Gewürzhandel. Ein Spaziergang über den lebhaften Markt lässt Sie in Farben, Geräusche und Düfte des lokalen Treibens eintauchen.

10 . Tag Vientiane (F, M, A) Auf der letzten Etappe flussabwärts führt Sie die Reise ins Herz von Laos, die lebhafte Hauptstadt Vientiane. Sie besichtigen die ikonische Pha That Luang Stupa, ein architektonisches Meisterwerk und Symbol des laotischen Erbes, erkunden den historischen Ho Phra Keo Tempel. Das imposante Patuxai Denkmal, oft als Triumphbogen von Vientiane bezeichnet, ragt stolz empor und verkörpert den einzigartigen Charme der Stadt. Am Abend versammeln Sie sich mit Ihren Mitreisenden zu einem besonderen Abschiedsessen an Bord, um stilvoll die letzte Nacht Ihrer Kreuzfahrt zu feiern und sich herzlich von der freundlichen Crew, dem Kreuzfahrtdirektor und dem Kapitän zu verabschieden.



Bei Niedrigwasser erleben Sie die heutige Flussetappe an Bord eines traditionellen laotischen Langbootes und fahren später über Land bis Vientiane, wo Sie in einem zentralen Hotel logieren. Die Stadtbesichtigung findet in diesem Fall am nächsten Tag statt.

11 . Tag Vientiane (F) Am Morgen geniessen Sie ein entspanntes Frühstück an Bord und lassen die letzten Momente auf der «Mekong Star» auf sich wirken. Ihr gemeinsames Abenteuer endet mit Ihrem Transfer zum Flughafen oder zu Ihrem Hotel in Vientiane.