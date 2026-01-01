In den Ferien nicht an einem Ort verweilen, sondern viel von seinen Reisezielen sehen und erleben – das macht eine geführte Rundreise oder Gruppenreise aus. Diese Art zu reisen bietet Ihnen ein Maximum an Erlebnissen, während Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Reise von A bis Z geniessen und das Land, seine Geschichte, die Menschen und Flora und Fauna zu erleben. Um alles andere haben wir uns nämlich schon gekümmert.

Zielgerichtet und fachkundig begleitet, kommen Gäste viel herum, sammeln unvergessliche Eindrücke und ersparen sich gleichzeitig das Suchen nach Zimmern, Inlandsflügen oder genussreichen Restaurants. Bei manchen Angeboten müssen Sie noch nicht einmal umziehen, denn Ihr Zimmer ist auf diesen Reisen immer dabei – die Rede ist von Zug- und Schiffsreisen.