Geführte Rundreisen weltweit
Bequem von Reiseziel zu Reiseziel mit dem Spezialisten
Brasil Classico
ab CHF 3920.– / pro Person
ab Rio de Janeiro bis Salvador
Highlights: Brasiliens Höhepunkte , Samba & Shows, Corcovado und vieles mehr in Rio, Tropen- und Dschungelwelt im...
13 Tage / 12 Nächte
Patagonia en su Lengua
ab CHF 2860.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Tango und Dinner Show, Grösste Magellanpinguinkolonie des Kontinents, Nationalpark Tierra del Fuego,...
11 Tage / 10 Nächte
Die Rockies & der Norden
ab CHF 3997.– / pro Person
ab Vancouver bis Whitehorse
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Fahrt auf dem Stewart-Cassiar Highway sowie dem Icefield Parkway,...
14 Tage / 13 Nächte
Leserreise NZZ: Botswana / Sambia / Simbabwe – wilde Schönheit im Süden Afrikas
ab CHF 17500.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Luxuriöse Lodges und Camps, teilweise exklusiv für die Reisegruppe, Exklusive und einmalige Flugsafari in...
15 Tage / 14 Nächte
NZZ Leserreise Kirgistan und Usbekistan - einzigartige Welten voller kultureller Erben
ab CHF 6350.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nomadenkultur am Son-Kul-See, Märchenhafte Seidenstrassen-Städte, Spektakuläre Naturerlebnisse,...
14 Tage / 13 Nächte
SF Reise Costa Rica 2026: Im Paradies der vielen Tiere
ab CHF 8900.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Natur, Bootstour im Tortuguero-Nationalpark, Besuch einer Kaffeefarm
16 Tage / 15 Nächte
23.10. - 30.10.2026 Golfwoche Costa Navarino (noch 1 Zimmer verfügbar)
ab CHF 2890.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Edelweiss Flug in Economy-Klasse eingeschlossen, 5-Sterne The Romanos Hotel, 4x Halbpension...
8 Tage / 7 Nächte
01.03. - 08.03.2027 Golf Trainingswoche auf Gran Canaria
ab CHF 3290.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: 5-Sterne-Hotel Salobre Golf Resort, Edelweiss Flug & 4 Abendessen im Hotel eingeschlossen, 5...
8 Tage / 7 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Auf geführten Rundreisen die Welt entdecken
Auf unseren geführten Rundreisen werden Sie von erfahrenen Reiseleitern begleitet. Dies sachkundigen Guides bringen Ihnen Wissenswertes, Interessantes und Anekdoten über Land und Leute näher. Moderne klimatisierte Reisebusse bringen Sie von einem Etappenziel Ihrer Route zum nächsten, während Sie bequem zurücklehnen und Ihre Reise geniessen. Sie legen Wert auf Unabhängigkeit, hohe Individualität und nachhaltige Erlebnisse und möchten dennoch mit der Organisation der Reise nichts zu tun haben? Dann sind unsere geführten Rundreisen in Kleingruppen für Sie gemacht.
Sie lieben eigentlich Strassen, möchten aber nicht selbst am Steuer sitzen? Dann heisst es: ab in den Bus. Busrundreisen haben den entscheidenden Vorteil, dass Sie in komfortablen Bussen mühelos zu den tollsten Sehenswürdigkeiten in Ihrem Reiseland gefahren werden. Sachkundige Reiseleiter vermitteln gleichzeitig nützliche Informationen und Wissenswertes zu Ihrem Reiseland – und erzählen Ihnen jede Menge spannende Geschichten dazu.
Geführt in der Kleingruppe, privat oder im Mietwagen: Welche Rundreise passt zu Ihnen?
Rundreise ist nicht gleich Rundreise – welche Reiseform die richtige ist, hängt vor allem davon ab, wie viel Organisation Sie abgeben möchten. Auf einer geführten Rundreise in der Kleingruppe reisen Sie zu festen Terminen mit Gleichgesinnten, eine Reiseleitung begleitet Sie durch das gesamte Programm, und Hotels, Transfers sowie Besichtigungen sind von A bis Z organisiert. Diese Reiseform eignet sich besonders, wenn Sie unterwegs Gesellschaft schätzen und sich um nichts kümmern möchten.
Eine privat geführte Rundreise bietet dieselbe Rundumbetreuung – jedoch exklusiv für Sie: Sie bestimmen das Abreisedatum und das Tempo, und die Route lässt sich gemeinsam mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten an Ihre Wünsche anpassen. Ein eigener Fahrer oder Guide begleitet Sie, Verlängerungen und Zwischenstopps sind jederzeit möglich.
Wer gerne selbst am Steuer sitzt, wählt eine Mietwagenrundreise: Sie folgen in Ihrem eigenen Rhythmus einer sorgfältig ausgearbeiteten Route, die Unterkünfte sind vorgebucht, und die Reiseunterlagen führen Sie zuverlässig von Etappe zu Etappe. Klassische Selbstfahrerländer sind etwa Kanada, Namibia oder Neuseeland. Gerne zeigen wir Ihnen im Beratungsgespräch auf, welche Reiseform zu Ihrem Wunschziel und Ihren Vorstellungen passt.
Unsere beliebtesten Rundreise-Destinationen
Ob Tempel in Asien, Tierbeobachtungen in Afrika oder Gletscher in Patagonien – geführte Rundreisen führen Sie in nahezu alle unsere Zielgebiete. Die folgende Übersicht bringt Sie direkt zu den beliebtesten Rundreise-Destinationen von knecht reisen:
|Destination
|Das erwartet Sie
|Japan Rundreisen
|Tempel, Gärten und Grossstädte – Tradition und Moderne dicht beieinander
|Thailand Rundreisen
|Goldene Tempel, Bergvölker im Norden und tropische Strände im Süden
|Vietnam Rundreisen
|Halong-Bucht, Kaiserstädte und das quirlige Mekong-Delta
|Südafrika Rundreisen
|Kapstadt, Garden Route und Safaris im Krüger-Nationalpark
|Namibia Rundreisen
|Dünen der Namib, Etosha-Nationalpark und endlose Weite
|Peru Rundreisen
|Machu Picchu, Titicacasee und das Erbe der Inka
|Argentinien Rundreisen
|Buenos Aires, Iguazú-Wasserfälle und die Weiten Patagoniens
|Costa Rica Rundreisen
|Regenwald, Vulkane und eine einzigartige Tierwelt
|USA Rundreisen
|Nationalparks des Westens und legendäre Metropolen
|Kanada Rundreisen
|Rocky Mountains, Seen und Wildnis im Grossformat
|Australien Rundreisen
|Outback, Great Barrier Reef und lebendige Küstenstädte
|Neuseeland Rundreisen
|Fjorde, Vulkanlandschaften und Filmkulissen auf zwei Inseln
|Island Rundreisen
|Wasserfälle, Geysire und Gletscher auf der Vulkaninsel im Nordatlantik
|Oman Rundreisen
|Wüste, Wadis und orientalische Gastfreundschaft
Sie vermissen Ihr Wunschziel? Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen noch viele weitere Routen – von Kuba über Kolumbien bis Georgien – und stellen Ihnen gerne die passende Rundreise zusammen.
So läuft eine geführte Rundreise ab
Eine geführte Rundreise folgt einem sorgfältig ausgearbeiteten Programm: Vom Empfang am Flughafen über die Hotelübernachtungen bis zu den Besichtigungen ist jeder Reisetag geplant – Sie wissen von Beginn an, was Sie erwartet. Die Gruppengrösse ist je nach Reise und Zielgebiet unterschiedlich; viele unserer geführten Rundreisen sind bewusst als Kleingruppenreisen mit begrenzter Teilnehmerzahl konzipiert, damit genug Raum für persönliche Begegnungen und individuelle Fragen bleibt. Die genaue maximale Teilnehmerzahl finden Sie jeweils in der Reiseausschreibung.
Begleitet werden Sie – je nach Reise – von einer deutschsprachigen Reiseleitung oder von lokalen, meist englischsprachigen Guides; auch dies ist in jeder Ausschreibung klar deklariert. Ihre Reiseleitung übernimmt unterwegs die gesamte Organisation, vom Check-in im Hotel bis zu den Eintritten, und vermittelt Ihnen Hintergrundwissen zu Geschichte, Kultur und Alltag, das Sie in keinem Reiseführer finden.
Auch das Tempo ist durchdacht: Fahrtetappen, Besichtigungen und freie Zeit wechseln sich ab, sodass Sie viel erleben, ohne gehetzt zu sein. An vielen Orten bleibt Zeit für eigene Entdeckungen – einen Marktbesuch, einen Spaziergang oder einfach eine Pause im Café. Und wer nach der Rundreise noch nicht genug hat, hängt ein paar Tage Badeferien oder einen individuellen Verlängerungsaufenthalt an.
Beste Reisezeit nach Monat
Wann ist die beste Zeit für Ihre Rundreise? Unsere Übersicht Reiseziele nach Monat und Saison zeigt für jeden Monat, wo gerade Trockenzeit, Safari-Saison oder angenehme Temperaturen herrschen. So finden Sie das passende Reiseziel für Ihren Ferientermin – und planen Ihre Rundreise zur idealen Jahreszeit.
Reisen in Gesellschaft: Gruppen-, Leser- und Bahnreisen
Wer unterwegs gerne Gesellschaft hat, findet bei knecht reisen neben den geführten Rundreisen weitere begleitete Reiseformen. Auf unserer Übersichtsseite Gruppenreisen reisen Sie in bester Gesellschaft mit Gleichgesinnten – von Europa bis zu den Fernzielen. Exklusive Leserreisen führen wir gemeinsam mit unseren Medienpartnern durch – sorgfältig zusammengestellte Reisen mit fachkundiger Begleitung. Und wer die Landschaft lieber vom Zugfenster aus geniesst, entdeckt auf unseren Bahnreisen Kanada und die USA aus einer besonderen Perspektive.
Übrigens: Unterwegs übernachten Sie nicht immer nur im klassischen Hotel. Inspiration für besondere Übernachtungserlebnisse liefert unser Beitrag über einzigartige Unterkünfte rund um den Globus.
Nichts ist schöner als eine Reise, bei der man mit Gleichgesinnten unterwegs ist und sich um nichts kümmern muss. Mit unseren geführten Rundreisen zu eindrucksvollen Reisezielen erleben Sie die Länder und die Menschen, die dort wohnen, hautnah und intensiv. Nutzen Sie Ihre wertvolle Ferienzeit und verwirklichen Sie sich persönliche Reisewünsche mit unserem umfassenden Angebot an vielfältigen Rundreisen. Egal, ob Sie zu Zielen in Europa aufbrechen oder die weite Welt entdecken möchten – bei uns finden Sie mit Sicherheit die passende Reise in unserem breitgefächerten Angebot an geführten Rundreisen und Gruppenreisen auf der ganzen Welt.
Dabei profitieren Sie bei jedem Reiseziel und jeder Reiseart von unserem umfassenden Expertenwissen und dem Know-how unserer Spezialistinnen und Spezialisten.
Je nach Ihrem Reiseziel können Sie eine geführte Rundreise auch mit ein paar Tagen entspannenden Badeferien verbinden. Wir stellen Ihnen im Beratungsgespräch gerne die attraktivsten Kombinationsmöglichkeiten von Rundreisen und Strandurlaub vor.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Das hängt von der jeweiligen Reise ab: Viele unserer geführten Rundreisen sind Kleingruppenreisen mit begrenzter Teilnehmerzahl, andere werden als klassische Gruppenreisen durchgeführt. Die maximale Gruppengrösse ist bei jeder Reise transparent ausgewiesen – fragen Sie im Zweifel unsere Spezialistinnen und Spezialisten, welche Reise zu Ihren Vorstellungen passt.
Ja, auf den meisten geführten Rundreisen können Sie gegen einen Zuschlag ein Einzelzimmer buchen. Da die Anzahl Einzelzimmer auf manchen Reisen begrenzt ist, empfehlen wir Alleinreisenden, frühzeitig zu reservieren. Übrigens: Geführte Rundreisen sind bei Alleinreisenden besonders beliebt, weil man unterwegs schnell Anschluss in der Gruppe findet.
Für die meisten geführten Rundreisen genügt eine normale Grundkondition: Besichtigungen erfolgen häufig zu Fuss, längere Gehstrecken oder anspruchsvollere Etappen – etwa Wanderungen oder Aufenthalte in grosser Höhe wie in den Anden – sind in der Reiseausschreibung entsprechend gekennzeichnet. Wenn Sie unsicher sind, ob eine Reise zu Ihnen passt, beraten wir Sie gerne persönlich.
Das ist eine Frage der Vorlieben: Eine geführte Rundreise bietet maximale Erlebnisdichte ohne Organisationsaufwand, feste Termine und Gesellschaft unterwegs. Eine individuelle Route – privat geführt oder im Mietwagen – gibt Ihnen dafür volle Freiheit bei Termin, Tempo und Programm. Beides lässt sich kombinieren, zum Beispiel eine geführte Rundreise mit anschliessender individueller Verlängerung.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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