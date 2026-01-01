LUX* Grand Gaube
Grand Gaube
Beschreibung
Einleitung
Rezeption, Hauptrestaurant, 5 Restaurants, 7 Bars, Café LUX*, Kino, Töpferwerkstatt "GAIA", 2 Pools davon einer nur für Erwachsene, Spa und Wellnessbereich, eine Boutique, Konferenzräume, Business- Center, WiFi kostenfrei, Phone Home (Telefonzelle, von der umsonst nach Hause aufs Festnetz telefoniert werden kann). Helikopterlandeplatz.
Angebot
Das schöne LUX* Me Spa (ab 16 Jahre) basiert auf einer Kombination zwischen Thalasso und Spa. Pool und Behandlungsräume gehören mit dazu. Angeboten werden diverse Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Coiffeur- und Schönheitssalon. Das LUX* Me Spa bietet zudem eine Ernährungsberatung, ein personalisiertes Fitnessprogramm, ein Nagelstudio und Barber Shop.
Zimmer
69 Superiorzimmer (51 m2) befinden sich im Parterre und 1. Stock und sind komfortabel eingerichtet und verfügen über Badezimmer mit grosser Regendusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Computeranschluss, WiFi kostenfrei, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe sowie Balkon oder Terrasse. 46 Wellness Junior Suiten (51 m2) befinden sich im Parterre und 1. Stock, sind luxuriöser und grosszügiger eingerichtet; mit Yoga Matte im Zimmer, Wellness Minibar, Spabehandlung von 45 Minuten (ab einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten), 20% Reduktion auf LUX* Me Behandlungen/Produkte.
Der «Ostflügel» des Hotels, dort wo sich die Wellness Junior Suiten und Prestige Juniorsuiten befinden, ist nur für Erwachsene reserviert. 34 Junior Suiten (56 m2) alle ebenerdig mit direktem Zugang zum Strand. 21 Ocean Junior Suiten (70 m2) verfügen über die gleiche Einrichtung wie die Junior Suiten sind aber grösser, zusätzlich mit einer Badewanne auf der Terrasse ausgestattet und liegen im 1.
Stock. 5 LUX* Suiten (85 m2) mit einem grosszügigen Wohnraum. Die 75 m2 grossen Prestige Juniorsuiten befinden sich im «Adults-Only» Bereich im Parterre, verfügen über eine exklusivere Einrichtung und einen grossen Aussenbereich mit Jacuzzi. 6 Family Suiten (85 m2) ideal für Familien mit bis zu 4 Kindern. Die Ocean Villen (100 m2) und LUX* Villa (300 m2) mit jeweils 2 Schlafzimmern werden höchsten Ansprüchen gerecht. Mit Privatgarten und Pool direkt am Strand.
Unterhaltung
Regelmässige Abendunterhaltung, Livebands, Open-Air Kino.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Beachvolleyball, Tischtennis, Boccia, Tennis (mit Flutlicht) und Padel Tennis (Bälle gegen Gebühr), Windsurfen, Pedalos, Segeln, Kajak, Wasserski, Stand Up Paddle, Aquagym, Glasbodenboot, Schnorcheln, Tai Chi, Driving Range, Yoga.
Sport gegen Gebühr
Fahrräder, Tauchen (PADI), Hochseefischen, Tubes und Katamaranausflüge, Golf in der Nähe.
Kinder
Der Kinderclub «Play» des Hotels betreut tagsüber die kleinen Hotelgäste von 3 bis 11 Jahren. Teensclub «Studio 17» speziell für Jugendliche konzipiert.
ab CHF 167.– / pro Person
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