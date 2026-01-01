69 Superiorzimmer (51 m2) befinden sich im Parterre und 1. Stock und sind komfortabel eingerichtet und verfügen über Badezimmer mit grosser Regendusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Radio, Telefon, Computeranschluss, WiFi kostenfrei, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Safe sowie Balkon oder Terrasse. 46 Wellness Junior Suiten (51 m2) befinden sich im Parterre und 1. Stock, sind luxuriöser und grosszügiger eingerichtet; mit Yoga Matte im Zimmer, Wellness Minibar, Spabehandlung von 45 Minuten (ab einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten), 20% Reduktion auf LUX* Me Behandlungen/Produkte.

Der «Ostflügel» des Hotels, dort wo sich die Wellness Junior Suiten und Prestige Juniorsuiten befinden, ist nur für Erwachsene reserviert. 34 Junior Suiten (56 m2) alle ebenerdig mit direktem Zugang zum Strand. 21 Ocean Junior Suiten (70 m2) verfügen über die gleiche Einrichtung wie die Junior Suiten sind aber grösser, zusätzlich mit einer Badewanne auf der Terrasse ausgestattet und liegen im 1.

Stock. 5 LUX* Suiten (85 m2) mit einem grosszügigen Wohnraum. Die 75 m2 grossen Prestige Juniorsuiten befinden sich im «Adults-Only» Bereich im Parterre, verfügen über eine exklusivere Einrichtung und einen grossen Aussenbereich mit Jacuzzi. 6 Family Suiten (85 m2) ideal für Familien mit bis zu 4 Kindern. Die Ocean Villen (100 m2) und LUX* Villa (300 m2) mit jeweils 2 Schlafzimmern werden höchsten Ansprüchen gerecht. Mit Privatgarten und Pool direkt am Strand.