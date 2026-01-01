Beschreibung

Einleitung Die Villen liegen im Domaine Heritage Bel Ombre im Süden von Mauritius, leicht erhöht mit traumhafter Aussicht auf die Südküste. Sie haben Zugang zu den zwei 5,5 und 5-Sterne Resorts Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort und Heritage Awali Golf & Spa Resort, zum 18-Loch-Championship Golfplatz und zum Naturreservat Heritage Nature Reserve, 12 Restaurants, 9 Bars, 2 Spa Villages, zum Le Château de Bel Ombre, C Beach Club, zum reservierten Strandabschnitt, Kinder- und Teensclub der beiden Resorts, Kitesurf Vermietung und Schule.

Angebot Den Villen Gästen stehen zwei Seven Colours Spa Villages der beiden Resorts Heritage Awali und Heritage Le Telfair zur Verfügung.

Zimmer Die 2- bis 4-Schlafzimmer Villen (200 - 350 m2) haben einen grossen, offenen Wohnbereich, Küche, ensuite Badezimmer mit Klimaanlage, Haarfön, Flachbildfernseher, WiFi kostenfrei, Safe, Telefon. Grosszügiger Aussenbereich mit Garten, Pool, Pavillon, BBQ. Zu den Villen gehört ein Golfcart pro Villa, unlimitierte Greenfees, tägliche Reinigung ausser sonntags. Ebenfalls inbegriffen: Frühstück im C Beach Club, 20% Ermässung auf sämtliche Mahlzeiten in vielen Restaurants und Bars im Heritage Bel Ombre (wahlweise auch HB oder AI buchbar).

Gratis-Sport Kostenfreie Greenfees auf dem hoteleigenen 18-Loch Golfplatz Le Chateau Golf, den Gästen stehen die Sportanlagen der beiden Resorts Heritage Awali und Heritage Le Telfair zur Verfügung.

Sport gegen Gebühr Greenfees auf dem Golfplatz La Reserve Links, Hochseefischen, Delfin Watching, Touren im Heritage Nature Reserve , PADI Tauchen, Katamaran- Ausfüge und vieles mehr.