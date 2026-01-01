Australien entdecken (AAT Kings) ab Melbourne

1 . Tag Melbourne (A) Nach Ankunft am Flughafen von Melbourne werden Sie zu Ihrem Hotel in der Stadtmitte gebracht. Am späten Nachmittag begrüsst Sie Ihre Reiseleitung zum Abendessen mit Wein im preisgekrönten Trambahn-Restaurant.

2 . Tag Melbourne (F) Auf der morgendlichen Rundfahrt lernen Sie Australiens zweitgrösste Stadt an der Port Phillip Bay mit seinen viktorianischen Häuserzeilen, vielen historischen Gebäuden und grosszügigen Parks ausführlich kennen. Sie sehen u.a. die Queen Victoria Markets, die Fitzroy Gardens mit Captain Cook’s Cottage, die historische Flinders Street Station, den Federation Square, die Rennstrecke des Formel 1 Grand Prix und besuchen den Botanischen Garten. Der Nachmittag steht Ihnen in Melbourne zur freien Verfügung.

3 . Tag Great Ocean Road (F) Fahrt über Geelong zur Küste und dann über die Orte Torquay, Lorne und Apollo Bay zur Great Ocean Road, eine der spektakulärsten Küstenstrassen der Welt. Im Port Campbell-Nationalpark erwarten Sie bizarre Felsformationen, wie z. B. die „Zwölf Apostel”, Loch Ard Gorge oder die Überreste der „London Bridge“, die in Jahrtausenden von Wind und Meer aus dem Sandstein geformt wurden. An den Aussichtspunkten bieten sich tolle Gelegenheiten zum Fotografieren. Die Rückfahrt nach Melbourne führt landeinwärts über die Ortschaft Colac. Der restliche Abend steht Ihnen zur freien Verfügung.

4 . Tag Melbourne – Sydney (F, A) Nach einem entspannten Tagesbeginn werden Sie zu Ihrem Weiterflug nach Sydney zum Flughafen gebracht. Nach Ankunft in einer der schönsten Städte der Welt erwartet Sie später das Abendessen im Drehrestaurant des Sydney Tower mit fantastischer Aussicht auf das abendliche Lichtermeer der Stadt.

5 . Tag Sydney (F, M) Heute entdecken Sie eine der schönsten Städte der Welt. Sie besuchen den legendären Bondi Beach mit Gelegenheit zu einem Küstenspaziergang (wetterabhängig). Nach der grandiosen Aussicht auf die Ikonen der Stadt von Mrs. Macquarie’s Chair aus, erwartet Sie eine Bootsfahrt mit Mittagsbuffet im einzigartigen Naturhafen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Führung durch das 1972 eröffnete berühmte Opernhaus von Sydney. Den restlichen Nachmittag können Sie im historischen Hafenviertel „The Rocks“, verbringen, wo sich einige der ältesten Pubs von Sydney befinden.

6 . Tag Blue Mountains (F) Ganztägiger Ausflug in das auf einem Sandsteinplateau gelegene Naturschutzgebiet der Blue Mountains nordwestlich von Sydney. Hier erwarten Sie dichte Wälder, eindrucksvolle Schluchten, malerische Wasserfälle und fantastische Aussichtspunkte. Sie besuchen u.a. die Ortschaften Leura und Katoomba und sehen die berühmte Felsformation der Three Sisters vom Echo Point Lookout. Zurück in Sydney verbringen Sie einen freien Abend.

7 . Tag Sydney – Uluru (F, A) Transfer zu Ihrem Weiterflug nach Zentralaustralien, wo Sie nachmittags den berühmten Monolithen Uluru (Ayers Rock) erkunden. Auf einer Tour am Fusse des heiligen Berges der Aborigines sehen Sie Wasserlöcher und Grotten mit Felsmalereien. Wer will, kann den Monolithen gänzlich umwundern. Später geniessen Sie den stimmungsvollen Sonnenuntergang am Uluru bei einem Glas Sekt, bevor Sie mit einem mehrgängigen Gourmet-Barbecue direkt im Nationalpark verwöhnt werden.

8 . Tag Uluru – Kata Tjuta (F) Bei dem ebenso faszinierenden Sonnenaufgang wird der Monolith langsam wieder in rote Farbe getaucht. Nach dem Frühstück im Hotelrestaurant besuchen Sie die noch grösseren Felsdome von Kata Tjuta (Olgas) mit einem Spaziergang in der Walpa Gorge zwischen den zwei höchsten Kuppen. Schliesslich können Sie sich im Besucherzentrum über den Nationalpark und die Kultur der Anangu- Aborigines informieren. Den restlichen Nachmittag können Sie am Pool verbringen oder die Galerien im Ayers Rock Resort erkunden.

9 . Tag Uluru - Kings Canyon (F, A) Nach dem Frühstück führt die Weiterfahrt zum Watarrka-Nationalpark. Nach einem mittäglichen Aufenthalt auf der Kings Creek Station (Rinder- und Kamelfarm) erwartet Sie der Kings Canyon, die grösste und spektakulärste Schlucht Australiens. Eine geführte Wanderung am oberen Rande des Canyons bietet herrliche Aussichten auf faszinierende Felslandschaften, atemberaubende Überhänge und Steilwände, wie mit dem Messer geschnitten. Alternativ führt ein bequemer Spaziergang zu einem Aussichtspunkt am Boden der Schlucht. Abhängig vom Wetter können Sie die George Gill Ranges bei Sonnenuntergang erleben.

10 . Tag Kings Canyon – Alice Springs (F) Die heutige Etappe führt durch die rotbraune Outback-Landschaft nach Alice Springs. Auf einer Orientierungstour in der legendären „Outbackstadt“ können Sie vom Anzac Hill die schöne Panoramaaussicht auf Alice Springs geniessen. Am Abend steht der preisgekrönte Alice Springs Desert Park auf dem Programm. Hier erleben Sie bei einer Führung die einzigartige nachtaktive Tierwelt des australischen Outbacks.

11 . Tag Alice Springs – Cairns (F) Heute Morgen besuchen Sie den Royal Flying Doctor Service, eine gemeinnützige Institution, die für Menschen in den dünn besiedelten Outback-Gebieten Australiens, bevor Sie zu Ihrem Weiterflug an die Ostküste zum Flughafen gebracht werden. Im tropischen Cairns angekommen, steht Ihnen nach einer Orientierungstour der weitere Tag zur freien Verfügung. Vielleicht unternehmen Sie einen Spaziergang entlang der Esplanade und nehmen ein Bad in der Cairns Lagoon, einer sicheren Salzwasser-Lagune, an die sich ein 3km langer Boardwalk am Ufer anschliesst.

12 . Tag Great Barrier Reef (F, M) Eine ganztägige Kreuzfahrt führt Sie zum äusseren Rand des Great Barrier Reef, dem grössten Korallenriff der Welt. Am Moore Reef erleben Sie die tropische Unterwasserwelt mit bunten Fischen und Korallen hautnah beim Schnorcheln und Schwimmen, was in diesem sicheren Gewässer auch für Anfänger ganz unproblematisch ist. Sie können die Unterwassergärten aber auch trockenen Fusses bei der Fahrt mit dem Glasbodenboot oder einem Unterwasser-Beobachtungsboot bestaunen. Ein Mittagsbuffet mit Meeresfrüchten ist eingeschlossen. Zurück in Cairns verbringen Sie einen freien Abend.

13 . Tag Cairns (F, A) Geniessen Sie einen freien Tag in Cairns. Alternativ können verschiedenen falkultative Ausflüge unternommen werden, wie zum Beispiel mit dem Kuranda Train und der Skyrail- Gondelbahn nach Kuranda oder eine Exkursion mit dem Allradbus zum Cape Tribulation und Daintree-Nationalpark. Später erwartet Sie ein köstliches Abschiedsessen im Ochre Restaurant direkt an der Uferpromenade.

14 . Tag Cairns (F) Freie Zeit bis zu Ihrem Flughafentransfer.