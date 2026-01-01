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Guadeloupe

Strandferien & Badeferien weltweit

Ferien an den schönsten Stränden

Ob entspannte Strandferien oder abwechslungsreiche Badeferien – wir finden für Sie das passende Ziel an den schönsten Stränden weltweit.

Wer kennt diesen Eindruck nicht: Wir sind vom Alltag überrannt, arbeiten lange Monate am Stück und es bleibt zu wenig Zeit für Erholung. Dann, irgendwann, kommt der Moment, wo man einfach nur noch weg will, an einen schönen Ort reisen, um dort ungezwungene und entspannte Badeferien zu geniessen. Ein Klassiker sind langgezogene weisse Sandstrände auf den Malediven, den Seychellen, in Thailand, Vietnam, Kuba, Bahamas oder der Dominikanischen Republik. 

Malediven
Mauritius
Seychellen
Asien
Karibik
Sri Lanka
Südsee
Australien

Indischer Ozean - Ferien zwischen Korallenriffen und UNESCO Weltnaturerbe

Der Indische Ozean beheimatet viele kleine Inseln und Inselgruppen, wo vor allem Sonnenanbeter, Strandliebhaber, Schnorchler und Taucher von vielen Attraktionen erwartet werden. Kreuzfahrten durch den Indischen Ozean bieten Ihnen die Möglichkeit, die vielen Inselgruppen zu erkunden. Mauritius gilt hierbei als absolutes Tauch- und Schnorchelparadies. Zwischen bunten Korallen finden Taucher hier neben Mantarochen und vielerlei Fischarten auch Riffhaie. Die ruhigen Lagunen, die eindrucksvollen Korallenriffe sowie eine schier endlose Biodiversität machen auch die Malediven zum Ziel vieler Taucher und Schnorchler.

Die Tauchbasis auf Filitheyo ist ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge in die spannende Wasserwelt der Malediven. Aber auch die Seychellen können mit einer facettenreichen Flora und Fauna überzeugen, die 1979 sogar zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt wurde. Innerhalb dieser sind alle drei Arten der Riesenschildkröten beheimatet sowie eine ihrer weltgrössten Kolonien.

Aktivitäten für Strand und Wasser

Nicht nur für Verliebte, sondern auch für Familien sind Mauritius Reisen optimal. Zu den schönsten Stränden der Insel zählt der Trou aux Biches Strand, wo Sie eine Schnorcheltour machen können. Dieser Strand befindet sich in der Nähe eines Korallenriffs und ist ideal zur Erkundung der Unterwasserwelt. Planen Sie einen Ausflug mit einem Boot, werden Sie vielleicht sogar Delfine, Buckel- oder Pottwale erleben.

Mit einer Kajaktour können Sie mit Ihrer Familie über das ruhige Meer zur Insel Île d’Ambre paddeln, wo Sie eine traumhafte Natur mit Mangrovenbäumen erwartet. Oder Sie verbinden Mauritius Reisen per Flugzeug mit der 200 Kilometer entfernten Nachbarinsel La Reunión.

Vom Bungalow direkt ins türkisblaue Wasser

Egal, welcher Badetyp Sie sind, auf den Malediven Inseln werden Sie für Ihre Ferien immer fündig und das Sie richtige Eiland finden. Suchen Sie Ruhe, empfehlen wir Ihnen eine Insel mit breitem Strand, der die Insel ganz umschliesst. Suchen Sie eine Unterkunft mit freier Sicht auf den Ozean, empfehlen wir Ihnen einen Wasserbungalow mit direktem Zugang zum Meer. Badeausflüge zu Traumständen auf den Malediven und einsamen Inseln werden von einigen Malediven Hotels angeboten.

Am besten wählen Sie für Ihre Reise eine Zeit, wo in Europa schon Winterkleidung angesagt ist oder der erste Glühwein auf dem Herd steht. Denken Sie aber daran, ausreichenden Sonnenschutz mit auf eine der Trauminseln zu nehmen.

Inselhopping auf den Seychellen

Haben Sie sich für Seychellen Rundreisen entschieden, dürfen Sie sich auf echte Perlen im Ozean freuen. Beginnen Sie auf Mahé und reisen Sie nach Praslin, der zweitgrössten Granitinsel mit ihren einmaligen langen Sandstränden. Fahren Sie fort mit Anse Lazio und Anse Georgette, wo das Wasser bei Ebbe sehr flach ist. Vallée de Mai wird wegen der hier befindlichen Palmenwälder als „Garten Eden“ beschrieben. Beobachten Sie auf Curieuse Riesenschildkröten in ihrer natürlichen Umgebung und erleben Sie die Vogelinsel Aride. So wird Seychellen Inselhopping einzigartig!

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