Mietwagenrundreisen weltweit
Abenteuer Reisen auf 4 Räder vom Spezialisten
Mehr Freiheit durch selbstbestimmtes Tempo
Mehr Freiheit geht nicht: Auf einer Reise mit dem Mietfahrzeug erkunden Sie Reiseziele nach Ihren eigenen Wünschen und Ihrem Fahrplan. So sind Sie flexibel und können Ihre Route jederzeit individuell anpassen. Sie gelangen an einen Ort, den Sie sofort mögen und an dem Sie etwas mehr Zeit verbringen möchten? Es bietet sich entlang der Great Ocean Road in Australien ein atemberaubender Ausblick, den Sie fotografieren möchten? Gerne doch, denn Sie bestimmen das Tempo.
Individuelle Pirschfahrten in Nationalparks in Namibia oder Botswana, brodelnde Geysire in Neuseeland, der Yellowstone Nationalpark im Westen der USA oder pure Motorhome-Freiheit auf der Route zum Polarkreis in Norwegen – es ist Ihre Wahl!
Bei Mietwagenrundreisen haben wir Ihr Wunschfahrzeug und die Unterkünfte vorab für Sie gebucht. Sie müssen nur noch einsteigen und den Tag geniessen, denn am späten Nachmittag steht Ihr Hotelzimmer garantiert bereit. Ein Sprichwort besagt, dass der Weg das Ziel sei. Während bei Zugreisen Schienen und Fahrpläne die Route und die Zeit vorgeben, bleibt bei Ihrer Rundreise mit einem Mietwagen, 4WD oder Motorhome die Freiheit für Abstecher, Umwege, Pausen und Erlebnisse unterwegs.
Mit Self-Drive-Ferien fällt auch die aufwändige Hotel- und Routensuche weg, denn die Planung und Reservationen haben wir für Sie übernommen. Dazu erhalten Sie von uns ausführliches Informations- und Kartenmaterial, damit Sie noch besser vorbereitet unterwegs sind. Rufen Sie uns an, wir freuen uns, mit Ihnen Ihre Reiseträume in eine Traumreise auf der Landstrasse zu verwandeln.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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