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Mietwagenrundreisen USA

Mietwagenrundreisen weltweit

Abenteuer Reisen auf 4 Räder vom Spezialisten

Knecht Reisen ist Ihr Spezialist für Mietwagenrundreisen weltweit. Ganz egal, ob Sie mit einem Mietauto, einem 4WD Camper oder Wohnmobil durch die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, das Südliche Afrika oder quer durch Europa reisen möchten – bei uns finden Sie das passende Auto für Ihre gewünschte Selbstfahrer-Tour. Geniessen Sie die Freiheit und gestalten Sie Ihre Ferien mit dem Mietauto so, wie Sie es möchten. Reisen Sie in Ihrem Tempo und stoppen Sie, wo immer Sie möchten und nicht dort, wo ein starrer Reiseplan einen Etappenhalt festlegt.

Sie bestimmen das Reiseland, die Route und Ihr Wunschfahrzeug - und wir übernehmen den Rest der Reiseplanung. Ob Sie eine Abenteuer- und Entdeckungsreise abseits befestigter Strassen mit einem Geländewagen erleben möchten oder mit Kind und Kegel zu einer Familienreise aufbrechen – wir gestalten Ihre Reise mit dem Mietfahrzeug ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Ausgeschriebene Reiserouten sind Vorschläge, die wir jederzeit gerne an Ihre persönlichen Vorstellungen anpassen. Möchten Sie Route und Dauer einer Reise ändern oder wünschen Sie sich ein bestimmtes Hotel?

Lassen Sie uns gemeinsam die Route für Ihre Traumreise mit dem Mietfahrzeug planen – und brechen Sie auf zu Ihrem «Adventure of a Lifetime»!

Amerika
Kanada
Alaska
Australien
Neuseeland
Skandinavien

Mehr Freiheit durch selbstbestimmtes Tempo

Mehr Freiheit geht nicht: Auf einer Reise mit dem Mietfahrzeug erkunden Sie Reiseziele nach Ihren eigenen Wünschen und Ihrem Fahrplan. So sind Sie flexibel und können Ihre Route jederzeit individuell anpassen. Sie gelangen an einen Ort, den Sie sofort mögen und an dem Sie etwas mehr Zeit verbringen möchten? Es bietet sich entlang der Great Ocean Road in Australien ein atemberaubender Ausblick, den Sie fotografieren möchten? Gerne doch, denn Sie bestimmen das Tempo.

Individuelle Pirschfahrten in Nationalparks in Namibia oder Botswana, brodelnde Geysire in Neuseeland, der Yellowstone Nationalpark im Westen der USA oder pure Motorhome-Freiheit auf der Route zum Polarkreis in Norwegen – es ist Ihre Wahl!

Bei Mietwagenrundreisen haben wir Ihr Wunschfahrzeug und die Unterkünfte vorab für Sie gebucht. Sie müssen nur noch einsteigen und den Tag geniessen, denn am späten Nachmittag steht Ihr Hotelzimmer garantiert bereit. Ein Sprichwort besagt, dass der Weg das Ziel sei. Während bei Zugreisen Schienen und Fahrpläne die Route und die Zeit vorgeben, bleibt bei Ihrer Rundreise mit einem Mietwagen, 4WD oder Motorhome die Freiheit für Abstecher, Umwege, Pausen und Erlebnisse unterwegs.

Mit Self-Drive-Ferien fällt auch die aufwändige Hotel- und Routensuche weg, denn die Planung und Reservationen haben wir für Sie übernommen. Dazu erhalten Sie von uns ausführliches Informations- und Kartenmaterial, damit Sie noch besser vorbereitet unterwegs sind. Rufen Sie uns an, wir freuen uns, mit Ihnen Ihre Reiseträume in eine Traumreise auf der Landstrasse zu verwandeln.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Knecht-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

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