Knecht Reisen ist Ihr Spezialist für Mietwagenrundreisen weltweit. Ganz egal, ob Sie mit einem Mietauto, einem 4WD Camper oder Wohnmobil durch die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, das Südliche Afrika oder quer durch Europa reisen möchten – bei uns finden Sie das passende Auto für Ihre gewünschte Selbstfahrer-Tour. Geniessen Sie die Freiheit und gestalten Sie Ihre Ferien mit dem Mietauto so, wie Sie es möchten. Reisen Sie in Ihrem Tempo und stoppen Sie, wo immer Sie möchten und nicht dort, wo ein starrer Reiseplan einen Etappenhalt festlegt.

Sie bestimmen das Reiseland, die Route und Ihr Wunschfahrzeug - und wir übernehmen den Rest der Reiseplanung. Ob Sie eine Abenteuer- und Entdeckungsreise abseits befestigter Strassen mit einem Geländewagen erleben möchten oder mit Kind und Kegel zu einer Familienreise aufbrechen – wir gestalten Ihre Reise mit dem Mietfahrzeug ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Ausgeschriebene Reiserouten sind Vorschläge, die wir jederzeit gerne an Ihre persönlichen Vorstellungen anpassen. Möchten Sie Route und Dauer einer Reise ändern oder wünschen Sie sich ein bestimmtes Hotel?

Lassen Sie uns gemeinsam die Route für Ihre Traumreise mit dem Mietfahrzeug planen – und brechen Sie auf zu Ihrem «Adventure of a Lifetime»!