Das Inselparadies Kapverden

Ein Inseltraum im Atlantik

Die Bezeichnung «Inseln der Glückseligkeit» lässt aufhorchen. Die Kapverden bilden einen eigenen Staat mit zehn Hauptinseln, neun davon bewohnt, die jedoch nie mit dem afrikanischen Festland verbunden waren. Klimatisch gleicht keine Insel der anderen. Gäste finden flache Wüstenlandschaften, weisse Sandstrände, aber auch Vulkan- und Berglandschaften vor. Besonders glänzt das Paradies jedoch mit seinem ganzjährig milden Klima, bei dem Sie Sport und Badeferien kombinieren können. Entdecken Sie ein atlantisches Paradies, das sich vor Millionen von Jahren als vulkanisches Magma aus dem Meer erhob.

Feine Sandstrände, ganztägiger Sonnenschein und viel Wärme während des Schweizer Winters sind hier allgegenwärtig. So bilden die Kapverden ein perfektes Ziel für Winterferien mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen. Bei Tagestemperaturen zwischen 23 und 30 Grad Celsius fällt das Thermometer nachts auf etwa 24 Grad im Sommer und 18 Grad im Winter ab. Durch die Lage am nördlichen Wendekreis und am Äquator scheint auf den Kapverden rund 350 Tage im Jahr die Sonne und ist dadurch ganzjährig bereisbar.

Besucher entdecken eine vielfältige Flora von Insel zu Insel, aber auch innerhalb einer Insel von Region zu Region. Inselkombinationen bieten zahlreiche Möglichkeiten, Entspannung unter Palmen mit viel Kultur zu kombinieren. Nicht ohne Grund werden die Kapverden auch mit der Karibik verglichen. Die Inseln sind nicht nur ein Paradies für Wassersportler – so ist insbesondere das Hinterland für Wanderer geeignet.

Mit nur sieben Stunden Flugzeit von der Schweiz gelangen Sie direkt zu den faszinierenden kapverdischen Inseln, den Juwelen des Atlantiks. Auf den Inseln Sal und Boa Vista befinden sich grossartige Hotels, in denen keine Langeweile aufkommen wird und ein idealer Ausgangspunkt sind, um die nahegelegenen Sehenswürdigkeiten auf den Inseln der Kapverden zu erkunden. Beliebte Sportarten auf den Kapverden sind Tauchen und Kitesurfen.