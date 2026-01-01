20 Charm- (30 - 35 m2), 21 Deluxe Zimmer (36 - 42 m2), 13 Suiten (45 - 54 m2), 3 Junior Suiten (55 - 60 m2) sowie 6 Senior Suiten (70 - 90 m2). Alle mit Dusche, WC, Haarfön, Telefon, TV, WiFi kostenfrei, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, Klimaanlage, Nespresso Maschine sowie Balkon oder Terrasse mit Sicht in Richtung Meer.